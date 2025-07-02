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مولر: فيرتز سينجح مع ليفربول

مولر: فيرتز سينجح مع ليفربول

2025-07-02 07:19:12
(MENAFN- Al-Bayan) يعتقد توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن فلوريان فيرتز سينجح مع فريق ليفربول الإنجليزي بعد الانتقال إليه من باير ليفركوزن.

وقال مولر في مقابلة مع شبكة ((سي بي إس)): ((فلوريان سيتأقلم في أي مكان. فهو ليس فقط لاعب كرة قدم جيد جداً، بل يتمتع أيضاً بقوة ذهنية كبيرة)).

وتعاقد ليفربول مع فيرتز في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي، قد تصل إلى 150 مليون يورو (175.56 مليون دولار) بالإضافات.

ويعتقد مولر أن قيمة الصفقة لن يكون لها تأثير حاسم على أداء فيرتز في الملعب، وقال: ((في النهاية، نحن اعتدنا على التعامل مع هذا. التوقعات كبيرة على أي حال)).

ومع ذلك، تساءل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، الذي سيغادر بايرن بعد كأس العالم للأندية، عن جدوى مثل هذه المبالغ الفلكية في صفقات الانتقالات.

وذكر: ((ما هو 150 مليون يورو؟ هذا بالفعل مبلغ غير واقعي. إنه مجرد رقم بين الأندية. من يستطيع أن يشعر فعلاً بما تعنيه 150 مليون يورو؟ لا يمكنك أن تشتري نيمار، لكن يمكنك أن تزرع الكثير من الأشجار بهذا المبلغ)).

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