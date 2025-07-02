أتلتيكو يحسم تعاقده مع الإيطالي رودجيري

MENAFN - Al-Bayan) حسم أتلتيكو مدريد، ثالث الدوري الإسباني في كرة القدم للموسم المنصرم، تعاقده مع المدافع الإيطالي ماتيو رودجيري قادماً من أتالانتا، وفق ما أعلن أمس.

وقال نادي العاصمة الإسبانية ((توصل أتلتيكو مدريد وأتالانتا إلى اتفاق بشأن انتقال ماتيو رودجيري))، مضيفاً ((وقع الظهير الأيسر الإيطالي البالغ 22 عاماً عقداً مع النادي حتى 30 يونيو 2030)).

وانضم رودجيري إلى أكاديمية أتالانتا حين كان في التاسعة من عمره وسجل بدايته مع الفريق الأول في الثالث من نوفمبر 2020 وهو في الثامنة عشرة من عمره، وذلك في مباراة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي.