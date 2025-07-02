أتلتيكو يحسم تعاقده مع الإيطالي رودجيري

أتلتيكو يحسم تعاقده مع الإيطالي رودجيري
وقال نادي العاصمة الإسبانية ((توصل أتلتيكو مدريد وأتالانتا إلى اتفاق بشأن انتقال ماتيو رودجيري))، مضيفاً ((وقع الظهير الأيسر الإيطالي البالغ 22 عاماً عقداً مع النادي حتى 30 يونيو 2030)).
وانضم رودجيري إلى أكاديمية أتالانتا حين كان في التاسعة من عمره وسجل بدايته مع الفريق الأول في الثالث من نوفمبر 2020 وهو في الثامنة عشرة من عمره، وذلك في مباراة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي.
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