الفخر والحسرة يسيطران على يوفنتوس بعد وداع مونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) بدا مانويل لوكاتيلي، قائد يوفنتوس الإيطالي، راضياً عن أداء فريقه رغم توديع كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة، بعد الخسارة بهدف أمام ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات دور الـ16.

وصرح لوكاتيلي عبر منصة ((دازن)) عقب اللقاء، الذي أقيم على ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا: ((لقد سنحت لنا فرصتان في بداية المباراة، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لقد أظهرنا روحاً جماعية رائعة، وخاصة من المهاجمين، الذين بذلوا جهداً كبيراً، إنها الروح التي نحتاج إليها دائماً في أرض الملعب)).

وأضاف نجم الوسط المخضرم: ((قدمنا ​​أداء جيداً نسبياً في مشوارنا بكأس العالم للأندية باستثناء مباراتنا ضد مانشستر سيتي، ولكن حتى ضد ريال مدريد بذلنا قصارى جهدنا، وكانت الكفة متساوية تقريباً معهم)).

وأشار لوكاتيلي إلى أن ((ريال مدريد أقوى من يوفنتوس على مستوى القدرات الفردية، ولكن العمل الجماعي يعوض هذه الفوارق، ويساعدك على تحقيق المزيد)).

وبدا أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس محبطاً، وقال: ((نشعر بالأسف لأننا قدمنا أداء قوياً أمام فريق قوي، لقد دفعنا ثمناً لموسم طويل وشاق، لكننا نأسف على هذه المباراة، وكانت مشاركتنا الأولى في كأس العالم للأندية تجربة رائعة)).

وأضاف زميله داميان كومولي: ((نشعر بخيبة أمل، لأننا كنا نأمل في التأهل، وكانت لدينا الكفاءة اللازمة، لكن هذه البطولة مفيدة للتطور والنمو، فريقنا قوي، ويجب على اللاعبين إدراك مدى جودتهم وقدرتهم على تحقيق النجاح)).

وتابع كومولي: ((نريد بالطبع محاولة تحسين الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية، لكننا نبدأ بمجموعة قوية، الوقت غير مناسب للحديث عن الأفراد بل يبقى الفريق هو الأهم، علينا أن نتجاوز خيبة الأمل، ونستعد للموسم الجديد مع إبداء رغبة قوية في تقديم أداء قوي في كل مباراة)).

من جانبه، قال الجناح التركي، كينان يلديز: ((لعبنا مباراة جيدة أمام فريق قوي جداً، ريال مدريد أحد المرشحين للفوز باللقب رغم تواجد عدد من الفرق القوية هنا)).