مواجهة ريال مدريد مكافأة إضافية لدورتموند

MENAFN - Al-Bayan) قال كوفاتش مدرب بروسيا دورتموند الألماني إن مواجهة ريال مدريد في دور الثمانية من كأس العالم للأندية لكرة القدم بمثابة مكافأة إضافية لفريقه الذي قدم أداء أفضل من المتوقع ليتغلب

2 - 1 على مونتيري في دور الستة عشر بعد انتفاضة الفريق المكسيكي في الشوط الثاني. وسجل سيرو جيراسي هدفين في الشوط الأول وضعا دورتموند في المقدمة، وكان كوفاتش سعيداً بقوة فريقه وصمود دفاعه بعد عودة مونتيري وضغطه الهجومي في الشوط الثاني.

ورغم أن المدرب الكرواتي قلل من طموحات فريقه في الذهاب أبعد من ذلك في البطولة، فإن ريال مدريد مطالب بتوخي الحذر خاصة إذا تمكن دورتموند من تكرار الأداء الذي قدمه في الشوط الأول ضد مونتيري.

وقال كوفاتش ((نحن سعداء. أعتقد أننا قدمنا أداء قوياً. هذه مكافأة إضافية لنا، سنلعب الآن ضد أكبر فريق وأكبر ناد في العالم وهو تحد جيد)). وأضاف ((أعتقد أن هذا أمر كبير بالنسبة لنا في دورتموند وبالنسبة لكرة القدم الألمانية ككل)).

تفوق كوفاتش في مايو الماضي عندما واجه مدرب ريال مدريد الجديد تشابي ألونسو عندما كان الإسباني يتولى تدريب باير ليفركوزن. وقال المدرب الكرواتي ((نعرف تشابي ألونسو جيداً. لقد عمل لمدة عامين ونصف العام في ألمانيا، وقام بعمل رائع)). وأضاف ((إنه يطبق الآن كل ما قام به مع ليفركوزن في ريال مدريد.

لذلك نحن نتوقع نفس ما واجهنا في ليفركوزن، ولكن بلاعبين مختلفين)). وتابع ((نتطلع إلى ذلك، ولكن يجب أن نلعب كرة القدم لمدة 90 دقيقة، وإذا قدمنا كل شيء على أرض الملعب وبنفس الأداء الذي رأيناه أعتقد أنه سيكون لدينا فرصة جيدة)).

وكان تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني يتطلع لفوز أكبر على يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16 لكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته في قدرات ترنت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن الفريق.

وقال ألونسو عقب الفوز على الفريق الإيطالي بهدف وحيد في ميامي: ((علينا أن ننجز الكثير بالقليل، لقد توليت مسؤولية الفريق منذ فترة قصيرة، ومع ذلك فإننا نتطلع إلى أمور مهمة)).

وأضاف المدرب الإسباني: ((كان لا بد من ضبط بعض الأمور، وقد فهم اللاعبون ذلك جيداً، تواجدنا بكثافة كبيرة في نصف ملعب المنافس، وكان ينقصنا الصبر، وللأسف لم نسجل هدفاً ثانياً، لكننا كنا في مواجهة يوفنتوس وكان علينا التنافس بقوة وقد ضغطنا في الدقائق الأخيرة)).

وشدد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد: ((الصلابة والانضباط الدفاعي أمران أساسيان، أؤكد عليهما منذ تولي المسؤولية، واللاعبون متحمسون ومستعدون، وهذا مهم جداً، إنهم يريدون استيعاب ما يطلبه الجهاز الفني المعاون)).

وأشاد ألونسو بلاعب الوسط فيدريكو فالفيردي الذي فاز بجائزة رجل المباراة، مشيراً إلى ((أنه يسهل مهمتنا كثيراً، لأنه لاعب متكامل ومن الطراز الأول، ويتقن كل التعليمات تقريباً، ويقود الفريق بشكل جيد في الملعب، كما أنه من أفضل اللاعبين بالكرة ودونها)).

وأوضح في سياق آخر أن ((مركز فينيسيوس جونيور يعتمد على سيناريو المباراة، فهو بإمكانه اللعب في مركز الجناحين أو عمق الهجوم، لقد قدم أداء جيداً في النصف الثاني من الشوط الأول أمام يوفنتوس، وكذلك في الشوط الثاني، خاصة مع لجوء يوفنتوس لتكتل دفاعي بكثافة عددية لتظهر المساحات أكثر على أطراف الملعب)).

وبشأن المهاجم الشاب غونزالو غارسيا الذي سجل هدف الفوز، قال مدرب ريال مدريد: ((لا أفكر في مباراة دور الثمانية، أنا سعيد من أجله ومن أجل الفريق، لقد تحسن أداؤنا بشكل تدريجي، ولاعبو ريال مدريد لديهم خبرات كبيرة في الأدوار الإقصائية)).

وتطرق ألونسو للحديث عن الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد المنضم من ليفربول هذا الصيف، معترفاً بأنه ((لقد تفوق يوفنتوس علينا بسبب تمركز لاعبه كينان يلدز، فكل شيء يحتاج لوقت، ولكنني أثق بقدرات أرنولد، فهو لاعب يمكن الاعتماد عليه وكذلك داني كارفاخال، ولكن نحن بصدد تحسين الأداء الجماعي ثم الفردي)).

وعن مواجهة بوروسيا دورتموند في دور الثمانية، أتم ألونسو تصريحاته: ((لا جدوى من تفضيل فريق على آخر، أعرف دورتموند جيداً، لقد أنهى موسمه بشكل جيد تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، وأعرف أيضاً مدرب مونتيري، لقد كان مدربي في بايرن ميونخ، وفي كل الأحوال نحن مستعدون وجاهزون لمباراة قوية في دور الثمانية)). وأبدى فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني سعادته بتأهل الفريق.

وقال فالفيردي عقب اختياره رجل المباراة: ((كانت مباراة مرهقة جداً أمام منافس قوي للغاية، لقد أتيحت لنا فرص عديدة وهذا يحسب لنا لأننا عملنا بجد في الهجوم والدفاع، ولا يزال أمامنا الكثير لنُحسنه، هناك أمور كثيرة يجب تطويرها، لكن هذه خطوة إضافية للأمام)).