عادل إمام وشائعات وفاته

MENAFN - Al-Bayan) لا يمر شهر إلا وتنتشر الشائعة المعتادة عن رحيل الفنان الكبير عادل إمام، أو عن تدهور وضعه الصحي، وكأن هناك من يضايقه وجود الرجل على قيد الحياة، أو يستعجل وفاته.

يحدث هذا على الرغم من النفي المتكرر من قبل أسرته، والتحذير الدائم من ترويج مثل هذه الأخبار.

وقد سهلت منصات السوشيال ميديا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، انتشار مثل هذه الشائعات وغيرها، وتداول الصور المفبركة بحق أهل الفن، ممن أدخلوا البهجة إلى حياتنا بأعمالهم الجميلة، وفي مقدمهم، بطبيعة الحال، فنان الكوميديا الأول في مصر والعالم العربي، عادل إمام، الذي بلغ في مايو المنصرم عامه الخامس والثمانين (من مواليد المنصورة في 17 مايو 1940).

صحيح أن الرجل بدا، في آخر صورة نشرت له، شاحباً ومنهكاً، وآثار الشيخوخة واضحة على محياه بدرجة كبيرة، لكن ذلك لا يعني صدور شهادة وفاته، أو عجزه وابتعاده عن الأضواء، أو النظر إلى ما حوله بعين سوداوية، خصوصاً حينما يكون صاحب الصورة فناناً في مقام ((الزعيم))، الذي أشعل الشاشات وخشبات المسرح متعة وفرحاً وحبوراً وترفيهاً، منذ ستينيات القرن العشرين.

يقودنا هذا إلى ما كتبه الروائي المصري المعروف إبراهيم عبد المجيد، في كتابه الجديد ((روايات لم تروَ)) (كيان للنشر 2025)، حول الرحلة الطويلة العظيمة لعادل إمام في عوالم السينما والمسرح والتلفزيون، والتي أثمرت حتى الآن عن 120 فيلماً، و11 مسرحية، و16 مسلسلاً تلفزيونياً، تنقّل خلالها بين أدوار حملت رسائل سياسية وفكرية وفلسفية، مع مساحات ظهور متفاوتة له في كل عمل من حقبة زمنية إلى أخرى، وفق ذكاء في التدرج والتنوع.

فهو مثلاً ظهر في أدوار سينمائية ثانوية في النصف الثاني من عقد الستينيات، في أفلام مثل: ((أنا وهو وهي))، و((سيد درويش))، و((مراتي مدير عام))، و((لصوص لكن ظرفاء)).

ثم راح يقترب من أدوار البطولة خلال عقد السبعينيات، كما في أفلام ((البحث عن فضيحة))، و((البعض يذهب للمأذون مرتين))، و((إحنا بتوع الأوتوبيس))، و((رجب فوق صفيح ساخن)).

وفي عقد الثمانينيات عرف طريقه نحو البطولة المطلقة، من خلال أفلام مثل: ((شعبان تحت الصفر))، و((الإنسان يعيش مرة واحدة))، و((المشبوه)) و((المتسول))، و((الحريف))، و((حب في الزنزانة))، و((الغول))، و((حتى لا يطير الدخان))، و((الأفوكاتو))، و((الهلفوت))، و((سلام يا صاحبي))، و((النمر والأنثى))، أما في عقد التسعينيات وما بعده، فقد رسخ الرجل موقعه في خانة النجوم الكبار من ذوي الجماهيرية الطاغية، وذلك بتقديم أفلام مثل: ((شمس الزناتي))، و((اللعب مع الكبار))، و((مسجل خطر))، و((الإرهاب والكباب))، ((المنسي))، و((بخيت وعديلة))، و((طيور الظلام))، و((النوم في العسل))، و((الواد محروس بتاع الوزير))، و((عريس من جهة أمنية))، و((عمارة يعقوبيان))، و((مرجان أحمد مرجان))، و((زهايمر))، و((السفارة في العمارة))، وغيرها..

في عيد ميلاده الرابع والثمانين، كتب إبراهيم عبد المجيد عنه قائلاً إنه: ((يحمل وجهي الكوميديا والدراما معاً في روحه، فهو ممثل لا يضع نفسه في علبة واحدة.

هو في كل الأحوال ينتمي بدرجات إلى مدرسة ستانسلافسكي (أسطورة المسرح الروسي)، التي بدأت في المسرح، ووصلت إلى السينما العالمية.

لا تشعر أبداً أنه يقوم بدور أمامك، بل هو والدور واحد، ولا يمنع هذا أن يضع بصمته الكوميدية وسط الدراما، بنظرة ساخرة من عينه وسط الجد، أو تنويع في لفظ الكلمات وغير ذلك)).

ويختتم بقوله: ((الاحتفال بعادل إمام، هو احتفال بالسينما المصرية والفن المصري.. هو إقامة متحف من الجمال والآمال من جديد. كل سنة وفناننا الكبير بخير)).