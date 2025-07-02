ما مصير "الحلم الأمريكي"؟!

MENAFN - Al-Bayan) التحولات الكبرى التي تشهدها الولايات المتحدة اليوم، ستكون لها تأثيراتها بعيدة المدى، التي لن تقتصر على السياسة والاقتصاد، وإنما تمتد لتشمل النسيج الاجتماعي ذاته.

فقضية الهجرة ليست مجرد واحدة ضمن عشرات القضايا التي تريد إدارة ترامب إحداث تحولات راديكالية بشأنها. فتلك التحولات، في قضية الهجرة تحديداً، جوهرها إعادة تشكيل العقل الجمعي، بخصوص الأسئلة الكبرى المتعلقة بالهوية ومعنى التقدم.

فالسردية الكبرى التي ترويها أمريكا عن نفسها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة مركزية عرفت ((بالحلم الأمريكي)). فلأن الحرية والفردية في القلب من ((القيم السياسية الأمريكية))، هناك ((فرص لا نهائية)) متاحة لكل من تطأ قدمه ((أرض الأحلام)).

فهو قادر على تحقيق أي شيء تصبو إليه نفسه، من الثروة والنجاح، إلى تحقيق السعادة له ولذويه، بشرط واحد فقط، هو الجهد الشخصي والعمل الشاق والمثابر. وهما وحدهما السبيل لصعود السلم الاجتماعي دون سقف، وتحقيق كل الأحلام، بغض النظر عن الدين والعرق وبلد النشأة.

وأمريكا، وفق هذه السردية، ((بوتقة)) تصهر كل القادمين إليها، فيذوبون في ((الكل)) الأمريكي، ما يصنع ((الاستثنائية)) الأمريكية. فالكل يعمل عملاً شاقاً ومنجزاً، يحقق الرخاء والتقدم للمجتمع.

وتعبير ((الحلم الأمريكي)) استخدمه أول مرة المؤرخ الأمريكي جيمس آدامز، في كتاب شهير صدر في ثلاثينيات القرن العشرين. ورغم أن ذلك ((الحلم)) أسطورة كبرى، كان واقع الثلاثينيات نفسه ينفيها، بدءاً من الفصل العنصري.

ومروراً بنقض المعاهدات مع ممالك السكان الأصليين، ووصولاً للتمييز ضد المهاجرين الإيرلنديين والألمان والإيطاليين والصينيين واليابانيين، فإن التعبير لاقى رواجاً كبيراً.

وباتت تستخدمه الدبلوماسية العامة الأمريكية لعقود طويلة. فبالمنطق المادي أو البراجماتي، كان لأمريكا مصلحة في الترويج له، إذ ظل المهاجرون يمثلون العقول والسواعد التي أسهمت، ولا تزال تسهم، في النهضة بشتى المجالات.

لكن ما إن استقرت أوروبا، البيضاء بالضرورة، وحققت تقدماً صناعياً واقتصادياً واجتماعياً، لم تعد لدى أبنائها الحاجة للهجرة لأرض جديدة. ومن هنا، غدت الغالبية الساحقة في موجات المهاجرين الجدد، تأتي من جنوب العالم، الذي تعرض لنهب استعماري دمر مقدراته، وسحق شعوبه، ما دفعها للبحث عن فرص أفضل، عن طريق الهجرة للشمال.

وقد لعب التغير في التركيبة السكانية للولايات المتحدة، دوراً محورياً في إحياء النعرات العنصرية، التي لم تختفِ يوماً، وإنما ظلت تحت السطح. وبات الخطاب السياسي للعنصرية يستخدم مفردات شفرية ((كالقانون والنظام العام))، ومكافحة ((الجريمة والمخدرات))، ومحاربة عابري الحدود ((بطرق غير مشروعة)).

بينما الموضوع الجوهري، هو لون بشرة المهاجرين الجدد! ورغم أن الولايات المتحدة تعاني نقصاً حاداً في العمالة في قطاعات حيوية، فإن الهجرة يتم تصويرها اليوم باعتبارها ((سيلاً)) من البشر ((يسرقون)) الوظائف من الأمريكيين.

وتلك العنصرية التي تلبس رداء ((الهجرة))، تضرب ما يسمى ((الحلم الأمريكي)) في مقتل. فبعد أن كان الأمريكيون يطلقون على أنفسهم ((أمة المهاجرين))، وردد كل رئيس أمريكي منذ فرانكلين روزفلت فخره بأجداده الذين هاجروا لأمريكا، صارت ((الهجرة)) كلمة سيئة السمعة.

وترحيل المهاجرين لم يقتصر بالمناسبة على الجمهوريين ولا على ترامب. فهو مشروع تبنته أمريكا منذ عهد أوباما، الذي أطلق عليه المدافعون عن المهاجرين ((القائد الأعلى للترحيل))، بدلاً من ((القائد الأعلى للقوات المسلحة))، لأنه قام بترحيل 3 ملايين مهاجر!

أما الجديد في حالة ترامب، فيتعلق بجوانب ثلاثة، أولها محاولات فرض الحزبية فرضاً على حملات طرد المهاجرين. فالوحشية المتبعة في استهداف السلطات أماكن تجمع المهاجرين في المدن التي يقطنها أغلبية من الناخبين الديمقراطيين.

بينما لا تطال ولايات حدودية أغلبية أصواتها تذهب للجمهوريين. وتتزامن تلك الوحشية مع الجانب الثاني، وهو اختراع برنامج يعرف ((بالهجرة الطوعية))، أي تشجيع الهجرة العكسية مقابل حفنة من الدولارات.

ولا طوعية في إجبار المهاجرين على الاختيار بين أمرين، كلاهما مر، إما حفنة الدولارات أو الاعتقال والترحيل القسري لدولة لا يعرفها! أما الجانب الثالث، الذي لا يقل أهمية، فهو القصف المنظم للمؤسسات الأكاديمية الأمريكية التي ظلت دوماً تقوم على اجتذاب العقول الأجنبية والاستثمار فيها، من أجل خدمة التقدم الأمريكي في شتى المجالات. باختصار، لم تعد أمريكا معنية حتى بالتظاهر بأن هناك ما يسمى ((الحلم الأمريكي))!