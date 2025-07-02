تغلّبوا على الحرارة بذكاء مع حلول التبريد الموفرة للطاقة من إل جي والمصممة للتخلص من حرارة صيف الإمارات

تغلّبوا على الحرارة بذكاء مع حلول التبريد الموفرة للطاقة من إل جي والمصممة للتخلص من حرارة صيف الإمارات
تتميز سلسلة مكيفات "إل جي" DualCool بتقنية الضاغط العاكس المزدوج الثورية، والمصممة خصيصاً لمناخ الإمارات العربية المتحدة القاسي. وعلى عكس المكيفات التقليدية التي يتراجع أداؤها في درجات الحرارة المرتفعة، تحافظ هذه المكيفات على أعلى مستويات أدائها حتى عندما تصل درجات الحرارة الخارجية إلى 50 درجة مئوية، مما يوفر ما يصل إلى 65% من الطاقة ويزيد من سرعة التبريد بنسبة 60% مقارنةً بالمكيفات التقليدية.
يضبط الضاغط الذكي سرعته تلقائياً للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، مما يُجنّبكم هدر الطاقة الناتج عن التشغيل والإيقاف المستمر. ويوفر ذلك راحةً دائمةً مع انخفاضٍ كبيرٍ في فواتير الكهرباء، وهي ميزة بالغة الأهمية وخاصةً وأنّ التكييف يُشكّل ما يصل إلى 70% من استهلاك الطاقة المنزلية خلال فصل الصيف في الإمارات العربية المتحدة.
والأهم من ذلك، أن الضاغط العاكس المزدوج من "إل جي" مصمم ليتفوق في ظروف المناخ القصوى T4، وهو أعلى تصنيف لدرجة حرارة التشغيل في هذا المجال. ويضمن هذا التصنيف أن تحافظ مكيفات "إل جي" على أعلى أداء لها حتى في أقصى درجات الحرارة، مما يجعلها مثالية لمناخ الإمارات، حيث غالباً ما تتعطل المكيفات الأقل كفاءة أو تعمل بكفاءة منخفضة.
وإدراكاً منها أن العائلات تقضي وقتاً أطول في الداخل خلال أشهر الصيف الحارقة، أولت "إل جي" أهميةً كبيرة لخفض نسبة الضوضاء في مجموعة مكيفات DualCool. ويتميز كل مكيف بتصميم مبتكر للمروحة المائلة يضمن تشغيلاً هادئاً للغاية، مما يجعله مثالياً لغرف النوم والمكاتب المنزلية ومساحات المعيشة حيث الهدوء والسكينة.
وجميع طرازات DualCool متوافقة مع LG ThinQ، مما يتيح للمستخدمين التحكم بالمكيف عن بُعد عبر الهاتف الذكي أو الأوامر الصوتية. ويمكنكم تبريد منزلكم مسبقاً قبل وصولكم أو ضبط الإعدادات من سريركم أو دمجه مع أنظمة المنزل الذكي لمزيد من الراحة.
تتجاوز فلسفة التصميم الوظيفية لتشمل الجمالية، حيث تتميز سلسلة ArtCool بلمسة نهائية زجاجية عاكسة متطورة تنسجم بسلاسة مع التصاميم الداخلية العصرية، بينما يتميز طراز ArtCool الفاخر بشاشة سهلة الفهم وتصميم أنيق يحوّل الجهاز العملي إلى قطعة فنية أنيقة.
قامت "إل جي" بتبسيط عملية التركيب من خلال تحسين مساحة الأنابيب وألواح التركيب، مما يضمن سرعة التركيب عند الحاجة الماسة للتبريد. وستكون فِرَق التركيب المحترفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة جاهزة لمساعدة السكان على تحديث أنظمة التبريد الخاصة بهم قبل حلول ذروة درجات الحرارة الصيفية.
يستطيع العملاء زيارة موقع "إل جي" الإلكتروني لمعرفة المزيد عن مجموعة المنتجات.
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة
تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: و .
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