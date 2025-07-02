تغلّبوا على الحرارة بذكاء مع حلول التبريد الموفرة للطاقة من إل جي والمصممة للتخلص من حرارة صيف الإمارات

MENAFN - AETOSWire) : أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس، مع اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من حلول التبريد المتطورة المصممة لتوفير الراحة للسكان بتكلفة معقولة. وتَعِدُ أحدث المكيفات المنفصلة DualCool وArtCool من الشركة بتقديم أداء تبريد قوي مع خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير خلال الأشهر الأكثر حرارة في المنطقة.

تتميز سلسلة مكيفات "إل جي" DualCool بتقنية الضاغط العاكس المزدوج الثورية، والمصممة خصيصاً لمناخ الإمارات العربية المتحدة القاسي. وعلى عكس المكيفات التقليدية التي يتراجع أداؤها في درجات الحرارة المرتفعة، تحافظ هذه المكيفات على أعلى مستويات أدائها حتى عندما تصل درجات الحرارة الخارجية إلى 50 درجة مئوية، مما يوفر ما يصل إلى 65% من الطاقة ويزيد من سرعة التبريد بنسبة 60% مقارنةً بالمكيفات التقليدية.

يضبط الضاغط الذكي سرعته تلقائياً للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، مما يُجنّبكم هدر الطاقة الناتج عن التشغيل والإيقاف المستمر. ويوفر ذلك راحةً دائمةً مع انخفاضٍ كبيرٍ في فواتير الكهرباء، وهي ميزة بالغة الأهمية وخاصةً وأنّ التكييف يُشكّل ما يصل إلى 70% من استهلاك الطاقة المنزلية خلال فصل الصيف في الإمارات العربية المتحدة.

والأهم من ذلك، أن الضاغط العاكس المزدوج من "إل جي" مصمم ليتفوق في ظروف المناخ القصوى T4، وهو أعلى تصنيف لدرجة حرارة التشغيل في هذا المجال. ويضمن هذا التصنيف أن تحافظ مكيفات "إل جي" على أعلى أداء لها حتى في أقصى درجات الحرارة، مما يجعلها مثالية لمناخ الإمارات، حيث غالباً ما تتعطل المكيفات الأقل كفاءة أو تعمل بكفاءة منخفضة.

وإدراكاً منها أن العائلات تقضي وقتاً أطول في الداخل خلال أشهر الصيف الحارقة، أولت "إل جي" أهميةً كبيرة لخفض نسبة الضوضاء في مجموعة مكيفات DualCool. ويتميز كل مكيف بتصميم مبتكر للمروحة المائلة يضمن تشغيلاً هادئاً للغاية، مما يجعله مثالياً لغرف النوم والمكاتب المنزلية ومساحات المعيشة حيث الهدوء والسكينة.

وجميع طرازات DualCool متوافقة مع LG ThinQ، مما يتيح للمستخدمين التحكم بالمكيف عن بُعد عبر الهاتف الذكي أو الأوامر الصوتية. ويمكنكم تبريد منزلكم مسبقاً قبل وصولكم أو ضبط الإعدادات من سريركم أو دمجه مع أنظمة المنزل الذكي لمزيد من الراحة.

تتجاوز فلسفة التصميم الوظيفية لتشمل الجمالية، حيث تتميز سلسلة ArtCool بلمسة نهائية زجاجية عاكسة متطورة تنسجم بسلاسة مع التصاميم الداخلية العصرية، بينما يتميز طراز ArtCool الفاخر بشاشة سهلة الفهم وتصميم أنيق يحوّل الجهاز العملي إلى قطعة فنية أنيقة.

قامت "إل جي" بتبسيط عملية التركيب من خلال تحسين مساحة الأنابيب وألواح التركيب، مما يضمن سرعة التركيب عند الحاجة الماسة للتبريد. وستكون فِرَق التركيب المحترفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة جاهزة لمساعدة السكان على تحديث أنظمة التبريد الخاصة بهم قبل حلول ذروة درجات الحرارة الصيفية.

يستطيع العملاء زيارة موقع "إل جي" الإلكتروني لمعرفة المزيد عن مجموعة المنتجات.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: و .