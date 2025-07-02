ديم للتمويل تطلق برنامج "جوي-وين" الأول من نوعه لتعزيز مكافآت بطاقات الائتمان

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة ديم للتمويل، الرائدة في مجال الخدمات المالية، عن إطلاق برنامج ولاء مبتكر هو الأول من نوعه في السوق الإماراتية تحت اسم "جوي-وين"، يتيح لحاملي بطاقاتها الائتمانية التبديل شهرياً بين خيارين للمكافآت وفق تفضيلاتهم الشخصية وأنماط إنفاقهم، وذلك عبر تطبيق "ديم" الذكي.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في إطار استراتيجية ((ديم)) الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء وتقديم حلول مالية مرنة وعصرية، تواكب تطلعات المستخدمين وتمنحهم حرية الاختيار بين مكافآت مضمونة أو فرص للفوز بجوائز قيّمة.

حرية الاختيار: برنامجان متميزان ضمن بطاقة واحدة

تم تصُميم البرنامج ليجمع بين المرونة وقابلية التخصيص وسخاء المكافآت، حيث يتيح لحاملي البطاقات التبديل بين وضعين فريدين للمكافآت مباشرة عبر تطبيق "ديم":

ويمنح البرنامج العملاء خيار التبديل بين وضعيتين:



برنامج جوي : يتيح الحصول على مكافآت مؤكدة عند الإنفاق ضمن فئات نمط الحياة والسفر. برنامج وين : يمنح المشتركين فرصة الدخول في سحب شهري على جائزة كبرى بقيمة 250 ألف درهم، مقابل كل إنفاق بقيمة 100 درهم.

ويعكس البرنامج التزام 'ديم' بترسيخ مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى الحلول المالية، من خلال تطوير منتجات مصممة بعناية لتلبية تطلعات العملاء ومواءمة أنماط حياتهم وتفضيلاتهم المتغيرة.

وقال كريس تايلور ، الرئيس التنفيذي لشركة ديم للتمويل: "نحرص في ديم، على تمكين عملائنا من خلال البساطة والشفافية وتعدد الخيارات. وتعتبر بطاقة "جوي-وين" تجسيداً لهذا المفهوم عبر منح المستخدمين حرية حقيقية في طريقة كسبهم للمكافآت. نحن لا نطلق منتجاً فحسب، بل نفي بوعدنا بجعل الأدوات المالية أكثر فاعلية وملاءمة للجميع.

من جانبها، قالت سوجي غوبالاكرشنان، رئيس قطاع الأصول للأفراد:"كشف لنا العملاء من خلال تعليقاتهم عن حاجتهم لمزيد من التحكم والشفافية والمرونة في طريقة كسب المكافآت واستردادها. لذلك، صمّمنا بطاقة تُلبي هذه التطلعات. سواء كنت تفضّل المكافآت المضمونة أو تسعى للفوز بجائزة كبيرة، أصبح بإمكانك التبديل بين الخيارين بكل سهولة - ضمن نفس البطاقة، وفي كل شهر."

ويمكن للمستخدمين تفعيل البرنامج وتحديد وضعية المكافآت شهرياً من خلال تطبيق "ديم"، كما يمكن لمشتركي برنامج جوي التبديل بين فئتي نمط الحياة والسفر، والحصول على مكافآت متزايدة تصل إلى 1,000 درهم إماراتي، حسب مستوى الإنفاق.

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نبذة عن ديم للتمويل :

تعتبر شركة "ديم للتمويل"، التي تأسست شركة " في عام 2008، من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية، وتخضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتم الاستحواذ عليها في سبتمبر 2021 من قبل مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية في الدولة. وتقدم "ديم" حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات، تشمل بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، تمويل السيارات، تمويل التجار، والخدمات الاستثمارية المؤسسية.