Cargill تضع معيارًا عالميًا جديدًا لسلاسل توريد الكاكاو المستدامة بشكلٍ أكبر

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Cargill اليوم عن تحوُّل في سلسلة توريد الكاكاو العالمية الخاصة بها، مع إزاحة الستار عن سلسلة من الاستثمارات المترابطة التي تقلل انبعاثات الكربون، وتقضي على الهدر، وتعزِّز الكفاءة من دول منشأ الكاكاو في غرب إفريقيا وصولاً إلى مراكز المعالجة في أوروبا. تشمل تحديثات الشركة الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية الدائرية، والبنية التحتية الذكية.

"الاستدامة ليست مشروعًا فرديًا في Cargill-بل هي طريقة عملنا" حسبما قال Emiel van Dijk، المدير العام لقطاع الكاكاو والشوكولاتة في أوروبا وغرب أفريقيا. "من إعادة استخدام النفايات الدائرية إلى النقل المتجدد والطاقة النظيفة، نعمل جاهدين على إظهار أن العمل المناخي يمكن أن يتوسع دون التنازل عن أي جانب".

في كوت ديفوار، تُستخدم قشور الكاكاو التي كانت تُرمى سابقًا كوقود لمراجل الكتلة الحيوية. في غانا، تُزوّد محطة طاقة شمسية متطورة مرافق الإنتاج في مدينة تيما بالطاقة النظيفة، فيما يتم استبدال العبوات البلاستيكية القابلة للتصرف بخزانات ISO المتجددة، مما يتيح تقليل النفايات بنحو 100 طن متري شهريًا.

عند وصول حبوب الكاكاو والمنتجات شبه المصنعة من مناطق المنشأ إلى أوروبا، تدخل هذه المنتجات شبكة لوجستية متكاملة بالكامل. تُخزَّن حبوب الكاكاو في مستودعات تعمل بالطاقة الشمسية بالقرب من أمستردام في هولندا، ثم تُنقل إلى مصنع Cargill في زاندام باستخدام أول سفن شحن كهربائية بالكامل في العالم - مما يوفّر التخلص من 190,000 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تأتي الكهرباء التي تشغِّل هذه السفن وكذلك منشآت Cargill في هولندا من Windpark Hanze ، وهي شراكة في مجال الطاقة المتجددة مع Vattenfall.

بعد المعالجة، تُعاد استخدام قشور الكاكاو مرة أخرى - هذه المرة كوقود في مرجل الكتلة الحيوية الجديد لشركة Cargill في أمستردام ، مما سيساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 19,000 طن سنويًا. بالتعاون مع مزرعة الرياح التي تُشغلها Cargill وVattenfall بالشراكة مع Windpark Hanze، يصل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 31,000 طن سنويًا - وهو انخفاض بنسبة تصل إلى 90% من انبعاثات الموقع.

تستكمل المرحلة الأخيرة من الرحلة باستخدام وسائل نقل منخفضة الانبعاثات. يتم شحن منتجات الكاكاو شبه المصنعة إلى مدينة ورمر - التي تضم أكبر موقع لمعالجة الكاكاو في العالم - باستخدام شاحنات تعمل بالغاز الطبيعي الحيوي (BIO LNG) ، ويتم تخزين مسحوق الكاكاو النهائي في مستودع متطور من الجيل التالي في زاندام . يُدار هذا المرفق بالشراكة مع شركة Green Valley Cocoa Logistics، ويتميز بوجود ألواح شمسية، ومركبات آلية، وروابط نقل بين السكك الحديدية والسفن العائمة، بهدف تقليل التأثير في مرحلة التوصيل الأخيرة.

تنتهي سلسلة التوريد في الوقت الذي تبدأ فيه متعة الاستمتاع بإنتاج الشوكولاتة. يتم تسليم منتجات الكاكاو شبه المصنعة التابعة لشركة Cargill إلى مواقع تصنيع الشوكولاتة الخاصة بها وعملائها عبر أوروبا باستخدام وقود متجدد وشحن بحري قصير المدى، دعمًا لهدف الشركة العالمي في تقليل انبعاثات سلسلة التوريد بنسبة 30% لكل طن من المنتج بحلول عام 2030 .

ويدعم هذا الجهد المتكامل أيضًا أهداف Cargill المناخية الأوسع نطاقًا والتي تشمل خفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 10% بحلول عام 2025.

بصفتها شركة رائدة في معالجة الكاكاو وإدارة سلسلة التوريد، تؤكد جهود Cargill دورها المحوري في بناء نظام غذائي عالمي أكثر مرونة ومسؤولية.

هذا هو التجسيد الحقيقي للاستدامة على نطاق واسع"، حسبما أضاف van Dijk . "تُعدُّ بمثابة استدامة قابلة للقياس، ودائرية، ومصمَّمة لخدمة الإنسان والكوكب على حد سواء".

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نبذة عن Cargill

تلتزم Cargill بتوفير الغذاء والمكونات والحلول الزراعية والمنتجات الصناعية لتغذية العالم بطريقة آمنة ومسؤولة ومستدامة. وبما أننا في قلب سلسلة التوريد، نتعاون مع المزارعين والعملاء لتوريد المنتجات الضرورية للحياة وتصنيعها وتسليمها.

يبتكر فريقنا المكوَّن من 160,000 موظف بهدف واضح، حيث نوفر للعملاء أساسيات الحياة لتمكين الأعمال من النمو، وازدهار المجتمعات، وحياة أفضل للمستهلكين. بفضل 159 عامًا من الخبرة كشركة عائلية، فإننا نتطلع إلى المستقبل مع الحفاظ على قيمنا. نولي أولوية قصوى للناس من حولنا. نطمح إلى آفاق أعلى. نلتزم بفعل الصواب - اليوم وللأجيال القادمة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة Cargill ومركز الأخبار لدينا.

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