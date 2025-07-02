Cargill تضع معيارًا عالميًا جديدًا لسلاسل توريد الكاكاو المستدامة بشكلٍ أكبر

Cargill تضع معيارًا عالميًا جديدًا لسلاسل توريد الكاكاو المستدامة بشكلٍ أكبر
"الاستدامة ليست مشروعًا فرديًا في Cargill-بل هي طريقة عملنا" حسبما قال Emiel van Dijk، المدير العام لقطاع الكاكاو والشوكولاتة في أوروبا وغرب أفريقيا. "من إعادة استخدام النفايات الدائرية إلى النقل المتجدد والطاقة النظيفة، نعمل جاهدين على إظهار أن العمل المناخي يمكن أن يتوسع دون التنازل عن أي جانب".
في كوت ديفوار، تُستخدم قشور الكاكاو التي كانت تُرمى سابقًا كوقود لمراجل الكتلة الحيوية. في غانا، تُزوّد محطة طاقة شمسية متطورة مرافق الإنتاج في مدينة تيما بالطاقة النظيفة، فيما يتم استبدال العبوات البلاستيكية القابلة للتصرف بخزانات ISO المتجددة، مما يتيح تقليل النفايات بنحو 100 طن متري شهريًا.
عند وصول حبوب الكاكاو والمنتجات شبه المصنعة من مناطق المنشأ إلى أوروبا، تدخل هذه المنتجات شبكة لوجستية متكاملة بالكامل. تُخزَّن حبوب الكاكاو في مستودعات تعمل بالطاقة الشمسية بالقرب من أمستردام في هولندا، ثم تُنقل إلى مصنع Cargill في زاندام باستخدام أول سفن شحن كهربائية بالكامل في العالم - مما يوفّر التخلص من 190,000 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تأتي الكهرباء التي تشغِّل هذه السفن وكذلك منشآت Cargill في هولندا من Windpark Hanze ، وهي شراكة في مجال الطاقة المتجددة مع Vattenfall.
بعد المعالجة، تُعاد استخدام قشور الكاكاو مرة أخرى - هذه المرة كوقود في مرجل الكتلة الحيوية الجديد لشركة Cargill في أمستردام ، مما سيساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 19,000 طن سنويًا. بالتعاون مع مزرعة الرياح التي تُشغلها Cargill وVattenfall بالشراكة مع Windpark Hanze، يصل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 31,000 طن سنويًا - وهو انخفاض بنسبة تصل إلى 90% من انبعاثات الموقع.
تستكمل المرحلة الأخيرة من الرحلة باستخدام وسائل نقل منخفضة الانبعاثات. يتم شحن منتجات الكاكاو شبه المصنعة إلى مدينة ورمر - التي تضم أكبر موقع لمعالجة الكاكاو في العالم - باستخدام شاحنات تعمل بالغاز الطبيعي الحيوي (BIO LNG) ، ويتم تخزين مسحوق الكاكاو النهائي في مستودع متطور من الجيل التالي في زاندام . يُدار هذا المرفق بالشراكة مع شركة Green Valley Cocoa Logistics، ويتميز بوجود ألواح شمسية، ومركبات آلية، وروابط نقل بين السكك الحديدية والسفن العائمة، بهدف تقليل التأثير في مرحلة التوصيل الأخيرة.
تنتهي سلسلة التوريد في الوقت الذي تبدأ فيه متعة الاستمتاع بإنتاج الشوكولاتة. يتم تسليم منتجات الكاكاو شبه المصنعة التابعة لشركة Cargill إلى مواقع تصنيع الشوكولاتة الخاصة بها وعملائها عبر أوروبا باستخدام وقود متجدد وشحن بحري قصير المدى، دعمًا لهدف الشركة العالمي في تقليل انبعاثات سلسلة التوريد بنسبة 30% لكل طن من المنتج بحلول عام 2030 .
ويدعم هذا الجهد المتكامل أيضًا أهداف Cargill المناخية الأوسع نطاقًا والتي تشمل خفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 10% بحلول عام 2025.
بصفتها شركة رائدة في معالجة الكاكاو وإدارة سلسلة التوريد، تؤكد جهود Cargill دورها المحوري في بناء نظام غذائي عالمي أكثر مرونة ومسؤولية.
هذا هو التجسيد الحقيقي للاستدامة على نطاق واسع"، حسبما أضاف van Dijk . "تُعدُّ بمثابة استدامة قابلة للقياس، ودائرية، ومصمَّمة لخدمة الإنسان والكوكب على حد سواء".
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نبذة عن Cargill
تلتزم Cargill بتوفير الغذاء والمكونات والحلول الزراعية والمنتجات الصناعية لتغذية العالم بطريقة آمنة ومسؤولة ومستدامة. وبما أننا في قلب سلسلة التوريد، نتعاون مع المزارعين والعملاء لتوريد المنتجات الضرورية للحياة وتصنيعها وتسليمها.
يبتكر فريقنا المكوَّن من 160,000 موظف بهدف واضح، حيث نوفر للعملاء أساسيات الحياة لتمكين الأعمال من النمو، وازدهار المجتمعات، وحياة أفضل للمستهلكين. بفضل 159 عامًا من الخبرة كشركة عائلية، فإننا نتطلع إلى المستقبل مع الحفاظ على قيمنا. نولي أولوية قصوى للناس من حولنا. نطمح إلى آفاق أعلى. نلتزم بفعل الصواب - اليوم وللأجيال القادمة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة Cargill ومركز الأخبار لدينا.
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