إطلاق منصة Hytera Hytalk MC 6.0 المستندة إلى معايير 3GPP MCX عالميًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Hytera الرائدة عالميًا في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، عن الإطلاق العالمي لمنصة، وهي منصة الاتصالات الحيوية عريضة النطاق من الجيل الجديد، والمتوافقة بالكامل مع الإصدار 18 من معيار 3GPP MCX، إضافةً إلى أنها تعد عنصرًا رئيسيًا في إستراتيجية Hytera للاتصالات المدمجة الأصلية، إذ توفر اتصالات قوامها الشمول والكفاءة والأمان عبر شبكة LTE الخلوية.

تعتمد منصة Hytera HyTalk MC 6.0 على واجهات 3GPP المعيارية وبروتوكولات Hytera الخاصة لتحقيق مستوى عالٍ من التكامل بين مختلف التقنيات والموردين، أضف إلى ذلك أنها تتيح إجراء مطابقة فورية بين إشارات 3GPP MCX وإشارات نظام Hytera DMR، وترتبط بأنظمة Hytera TETRA، ما يتيح توفير مسار انتقال سلس إلى أنظمة اتصالات غنية بالبيانات للمؤسسات والمستخدمين الذين تعتمد أعمالهم ومهامهم الحيوية على الاتصالات الموثوق بها.

يمكن لأجهزة الراديو ثنائية الاتجاه من نوع Hytera DMR أو TETRA التواصل مع أجهزة LTE/5G الطرفية عبر منصة Hytera HyTalk MC ، وذلك ضمن شبكة هجينة. إضافةً إلى ذلك، تتيح ميزة الاتصال الجماعي المؤقت المخصص للمرسلين إمكانية إنشاء مجموعات مؤقتة على الفور، بحيث تنحل تلقائيًا بمجرد انتهاء المهمة، ما يوفر مرونة عالية في مواقف الاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ وسيناريوهات التعاون المشترك المؤقتة.

تلتزم منصة Hytera HyTalk MC 6.0 التزامًا صارمًا بمعايير 3GPP، كما تتضمن سلسلة من الابتكارات الخاصة المصممة لتلبية المتطلبات المعقدة للصناعات المتخصصة، إذ تتميز المنصة بميزات فائقة، مثل عزل بيئات العملاء والتحكم في الوصول بناءً على الموقع الجغرافي، وتحسينات متقدمة على تقنية eMBMS، والتكامل العميق مع أنظمة BSS/OSS الخاصة بشركات الاتصالات، والتوافق مع مجموعة البروتوكولات المزدوجة، وغيرها، بما يسهّل تلبية متطلبات التكامل الملائمة لبيئات شركات الاتصالات والاحتياجات الخاصة بالصناعة.

يعتمد الإصدار 6.0 على بنية نظام عالية الموثوقية مزودة بإمكانات النشاط المزدوج عبر مواقع جغرافية منفصلة، حيث تتم مزامنة البيانات الحيوية بتردد عالٍ لضمان استمرار تمتع المستخدم بالتجربة السلسة من دون انقطاع في أثناء التبديل بين الأنظمة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ منصة Hytera HyTalk MC 6.0 توفر أساسًا أمنيًا قويًا وموثوقًا به، يضمن سلامة البيانات والتحكم في الوصول إليها طوال عملية الاتصال، بالاستعانة بإستراتيجيات حماية متعددة الطبقات.

اعتمدت مختلف الصناعات الحيوية على مستوى العالم منصة Hytera HyTalk MC. كما نالت جوائز ICCAs على مدى أربعة أعوام متتابعة منذ عام 2022، بفضل نجاحها في تنفيذ مشروعات فاعلة لدى هيئة السكك الحديدية في سريلانكا وLECO Electricity وBaosteel، وفي 17 يونيو 2025، فازت شركة Hytera بجائزة "أفضل توظيف لأنظمة الاتصالات الحيوية في مجال النقل" ضمن جوائز ICCAs عن مشروع HK MTR Light Rail 2.0، الذي يتميز بنظام اتصالات حيوية قائم على شبكة الجيل الخامس (5G MCX)، ما يؤكد ريادتها في مجال الاتصالات الحيوية.

نبذة عن Hytera

تعد Hytera Communications Corporation Limited (رقمها في بورصة شنتشن: 002583) شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، فعلى مدار ثلاثة عقود، حملت Hytera على عاتقها مهمة تقديم خدماتها المتميزة إلى المستخدمين على مستوى العالم، مستعينةً في هذا الصدد بمجموعة مبتكرة من أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه وحلول الاتصالات المدمجة التي تجمع بين PMR وLTE وحلول الاتصالات سريعة النشر والكاميرات القابلة للارتداء، وأنظمة غرف التحكم، وغيرها.

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