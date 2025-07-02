إطلاق منصة Hytera Hytalk MC 6.0 المستندة إلى معايير 3GPP MCX عالميًا

إطلاق منصة Hytera Hytalk MC 6.0 المستندة إلى معايير 3GPP MCX عالميًا
تعتمد منصة Hytera HyTalk MC 6.0 على واجهات 3GPP المعيارية وبروتوكولات Hytera الخاصة لتحقيق مستوى عالٍ من التكامل بين مختلف التقنيات والموردين، أضف إلى ذلك أنها تتيح إجراء مطابقة فورية بين إشارات 3GPP MCX وإشارات نظام Hytera DMR، وترتبط بأنظمة Hytera TETRA، ما يتيح توفير مسار انتقال سلس إلى أنظمة اتصالات غنية بالبيانات للمؤسسات والمستخدمين الذين تعتمد أعمالهم ومهامهم الحيوية على الاتصالات الموثوق بها.
يمكن لأجهزة الراديو ثنائية الاتجاه من نوع Hytera DMR أو TETRA التواصل مع أجهزة LTE/5G الطرفية عبر منصة Hytera HyTalk MC ، وذلك ضمن شبكة هجينة. إضافةً إلى ذلك، تتيح ميزة الاتصال الجماعي المؤقت المخصص للمرسلين إمكانية إنشاء مجموعات مؤقتة على الفور، بحيث تنحل تلقائيًا بمجرد انتهاء المهمة، ما يوفر مرونة عالية في مواقف الاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ وسيناريوهات التعاون المشترك المؤقتة.
تلتزم منصة Hytera HyTalk MC 6.0 التزامًا صارمًا بمعايير 3GPP، كما تتضمن سلسلة من الابتكارات الخاصة المصممة لتلبية المتطلبات المعقدة للصناعات المتخصصة، إذ تتميز المنصة بميزات فائقة، مثل عزل بيئات العملاء والتحكم في الوصول بناءً على الموقع الجغرافي، وتحسينات متقدمة على تقنية eMBMS، والتكامل العميق مع أنظمة BSS/OSS الخاصة بشركات الاتصالات، والتوافق مع مجموعة البروتوكولات المزدوجة، وغيرها، بما يسهّل تلبية متطلبات التكامل الملائمة لبيئات شركات الاتصالات والاحتياجات الخاصة بالصناعة.
يعتمد الإصدار 6.0 على بنية نظام عالية الموثوقية مزودة بإمكانات النشاط المزدوج عبر مواقع جغرافية منفصلة، حيث تتم مزامنة البيانات الحيوية بتردد عالٍ لضمان استمرار تمتع المستخدم بالتجربة السلسة من دون انقطاع في أثناء التبديل بين الأنظمة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ منصة Hytera HyTalk MC 6.0 توفر أساسًا أمنيًا قويًا وموثوقًا به، يضمن سلامة البيانات والتحكم في الوصول إليها طوال عملية الاتصال، بالاستعانة بإستراتيجيات حماية متعددة الطبقات.
اعتمدت مختلف الصناعات الحيوية على مستوى العالم منصة Hytera HyTalk MC. كما نالت جوائز ICCAs على مدى أربعة أعوام متتابعة منذ عام 2022، بفضل نجاحها في تنفيذ مشروعات فاعلة لدى هيئة السكك الحديدية في سريلانكا وLECO Electricity وBaosteel، وفي 17 يونيو 2025، فازت شركة Hytera بجائزة "أفضل توظيف لأنظمة الاتصالات الحيوية في مجال النقل" ضمن جوائز ICCAs عن مشروع HK MTR Light Rail 2.0، الذي يتميز بنظام اتصالات حيوية قائم على شبكة الجيل الخامس (5G MCX)، ما يؤكد ريادتها في مجال الاتصالات الحيوية.
نبذة عن Hytera
تعد Hytera Communications Corporation Limited (رقمها في بورصة شنتشن: 002583) شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، فعلى مدار ثلاثة عقود، حملت Hytera على عاتقها مهمة تقديم خدماتها المتميزة إلى المستخدمين على مستوى العالم، مستعينةً في هذا الصدد بمجموعة مبتكرة من أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه وحلول الاتصالات المدمجة التي تجمع بين PMR وLTE وحلول الاتصالات سريعة النشر والكاميرات القابلة للارتداء، وأنظمة غرف التحكم، وغيرها.
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