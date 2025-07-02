PUMA وبوروسيا دورتموند يمددان الشراكة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE) -- مددت شركة PUMA الرياضية شراكتها طويلة الأمد مع نادي بوروسيا دورتموند، وستواصل ابتكار منتجات تلبي احتياجات مشجعي "بوروسيا دورتموند" المتحمسين حول العالم وتتناسب مع أسلوب كرة القدم الديناميكي والسريع للنادي.

منذ بداية شراكتهما في موسم 2012/13، احتفل بوروسيا دورتموند بالعديد من النجاحات، مثل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2012/13 و2023/24 والفوز بكأس ألمانيا 2016/17 و2020/21. يشارك النادي حاليًا في كأس العالم للأندية FIFA، حيث وصل بالفعل إلى دور الـ 16.

ويواصل بوروسيا دورتموند وضع المعايير في كرة القدم الأوروبية عندما يتعلق الأمر بحضور المباريات، حيث يزور أكثر من 80 ألف مشجع ملعب سيجنال إيدونا بارك في المتوسط.

قال Matthias Bäumer، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في PUMA: "من خلال توسيع شراكتنا طويلة الأجل مع بوروسيا دورتموند قبل الموعد المحدد، فإننا نظهر مدى التزامنا العميق بالنادي وقيمه". "موسمًا بعد موسم، نستلهم ثقافة المشجعين المذهلة للنادي، وشغف الجدار الأصفر الأسطوري وأسلوب اللعب الجذاب للفريق. ونحن نتطلع إلى مواصلة كتابة تاريخ كرة القدم الألمانية معا".

قال Carsten Cramer، العضو المنتدب لنادي بوروسيا دورتموند: "لقد نجحت شراكتنا مع PUMA بشكل جيد، لأن وجهات نظرنا حول الرياضة وقيمنا متوافقة بشكل وثيق". "ما حققناه معا حتى الآن لم يكن من الممكن القيام به مع أي شريك آخر ونحن متحمسون جدا لمواصلة هذا المسار للمواسم القادمة".

وكجزء من تمديد العقد، ستواصل PUMA تجهيز جميع الفرق الرياضية للرجال والنساء والشباب وإنشاء نسخ طبق الأصل من المنتجات وملابس المشجعين.

PUMA

تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. كما توزع الشركة منتجاتها فيما يزيد عن 120 بلدًا، ويعمل بها قرابة 20,000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرتسوجيناوراخ بألمانيا.

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