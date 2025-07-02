PUMA وبوروسيا دورتموند يمددان الشراكة
منذ بداية شراكتهما في موسم 2012/13، احتفل بوروسيا دورتموند بالعديد من النجاحات، مثل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2012/13 و2023/24 والفوز بكأس ألمانيا 2016/17 و2020/21. يشارك النادي حاليًا في كأس العالم للأندية FIFA، حيث وصل بالفعل إلى دور الـ 16.
ويواصل بوروسيا دورتموند وضع المعايير في كرة القدم الأوروبية عندما يتعلق الأمر بحضور المباريات، حيث يزور أكثر من 80 ألف مشجع ملعب سيجنال إيدونا بارك في المتوسط.
قال Matthias Bäumer، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في PUMA: "من خلال توسيع شراكتنا طويلة الأجل مع بوروسيا دورتموند قبل الموعد المحدد، فإننا نظهر مدى التزامنا العميق بالنادي وقيمه". "موسمًا بعد موسم، نستلهم ثقافة المشجعين المذهلة للنادي، وشغف الجدار الأصفر الأسطوري وأسلوب اللعب الجذاب للفريق. ونحن نتطلع إلى مواصلة كتابة تاريخ كرة القدم الألمانية معا".
قال Carsten Cramer، العضو المنتدب لنادي بوروسيا دورتموند: "لقد نجحت شراكتنا مع PUMA بشكل جيد، لأن وجهات نظرنا حول الرياضة وقيمنا متوافقة بشكل وثيق". "ما حققناه معا حتى الآن لم يكن من الممكن القيام به مع أي شريك آخر ونحن متحمسون جدا لمواصلة هذا المسار للمواسم القادمة".
وكجزء من تمديد العقد، ستواصل PUMA تجهيز جميع الفرق الرياضية للرجال والنساء والشباب وإنشاء نسخ طبق الأصل من المنتجات وملابس المشجعين.
PUMA
تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. كما توزع الشركة منتجاتها فيما يزيد عن 120 بلدًا، ويعمل بها قرابة 20,000 شخص في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرتسوجيناوراخ بألمانيا.
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