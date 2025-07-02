Esports World Cup Foundation وtmlenovo تتشاركان لدعم الجيل القادم من أبطال الألعاب الإلكترونية

Esports World Cup Foundation وtmlenovo تتشاركان لدعم الجيل القادم من أبطال الألعاب الإلكترونية
من غرف التدريب إلى مناطق البطولة، سيتم تجهيز لاعبي كأس العالم للألعاب الإلكترونية (EWC) بأجهزة Lenovo Legion من الأبراج المكتبية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والملحقات - المصمَّمة خصيصًا لأداء ألعاب إلكترونية متميز بفضل أنظمة التبريد المتقدمة، والمعالجات عالية الأداء، وشاشات بمعدلات تحديث عالية، ولوحات مفاتيح وأجهزة ماوس بزمن انتقال منخفض تلبي متطلبات المنافسات على أعلى المستويات.
سيتم استخدام نماذج رئيسية مثل Legion Tower 7i وLegion Tower 5i ضمن بنية اللاعبين في الحدث، لتوفير الموثوقية والقوة اللازمة للأداء تحت ضغط المنافسة الشديدة. صُممِّت هذه الأبراج خصيصًا للألعاب الإلكترونية، حيث تقدم منافذ اتصال واسعة لإعداد تجربة ألعاب متكاملة، بالإضافة إلى نظام Legion Coldfront: حلول تبريد سائلة متقدمة. يتميز برج Legion Tower 7i بتبريد متطور وبطاقة رسومات NVIDIA® GeForce RTXTM 5080 المكتبية لأداء فائق يعتمد عليه اللاعبون المحترفون، بينما يجمع برج Legion Tower 5i بين تبريد ذكي وبطاقة RTX 5070 Ti المكتبية لتقديم أداء مركَّز يضمن الفوز.
كما ستتضمن EWC أجهزة الكمبيوتر المحمولة Legion Pro 7i لتوفير تجربة Lenovo Legion الكاملة للحضور. تتيح أجهزة Legion المحمولة تجارب ألعاب عالية المستوى دون التقيُّد بالمكان، مما يسمح للاعبين بالتنافس وتحقيق الانتصار في أي مكان يتواجدون فيه، مع بطاقات NVIDIA GeForce RTX 5090 المحمولة وأنظمة التبريد Legion Coldfront: Vapor التي تسمح للجهاز بتقديم قوة تصل إلى 250 واط من TDP، مما يجعل الألعاب الأكثر تطلبًا تنبض بالحياة على شاشة OLED بقياس 16 بوصة PureSight.
"نُجهِّز Esports World Cup لوضع معيار عالمي جديد - سواء في المنافسة أو التكنولوجيا التي تدعمها"، حسبما قال محمد النمر، الرئيس التجاري لمؤسسة Esports World Cup Foundation. "تدرك Legion، العلامة التجارية التابعة لـ Lenovo ما يحتاجه اللاعبون المحترفون: السرعة، والكفاءة، والموثوقية تحت الضغط. تقدِّم هذه الأجهزة الميزة التنافسية اللازمة على أكبر المسارح العالمية، ونحن معًا ندفع حدود الأداء إلى أقصى حد - مع توفير تجربة تلبي توقعات اللاعبين، والجماهير، ومستقبل الألعاب الإلكترونية عالميًا".
"تزوِّد Lenovo Legion اللاعبين في جميع أنحاء العالم بأجهزة متميزة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم والوصول إلى المستحيل،" حسبما قال Volker Düring، نائب الرئيس، قسم أعمال ألعاب الكمبيوتر، Lenovo. "يُعدُّEsports World Cup المنتدى النهائي لأفضل اللاعبين في العالم ليُظهروا مهاراتهم ويتصدروا القوائم العالمية، وعندما يتنافس أفضل اللاعبين على أجهزة Lenovo Legion، يصبح كل شيء ممكنًا".
كجزء من الشراكة، ستظهر علامة Legion الخاصة بشركة Lenovo في البث العالمي لكأس EWC، والمحتوى الرقمي، والتجارب الميدانية، بما في ذلك مناطق المهرجان المجهزة بالكامل بأجهزة الكمبيوتر، والمعدات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتاحة للحضور للعب في الموقع، مما يعزِّز التفاعل مع الجماهير ويسلط الضوء على النظام الداعم للألعاب على مستوى عالمي.
يمكن للجماهير توقُّع محتوى حصري، وقصص تركز على اللاعبين، وعمليات تنشيط رقمية عبر قنوات Lenovo Legion الاجتماعية، لتقديم نظرة داخلية على طريق الانتصار - والتكنولوجيا التي تدعم ذلك.
يعود الحدث إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس 2025، حيث سيوحد Esports World Cup مجتمعات الألعاب العالمية للاحتفال بثقافة الألعاب الإلكترونية. إزاء انعقاد 25 بطولة عبر 24 لعبة، و2,000 لاعب محترف، و200 نادي من أكثر من 100 دولة، سيقدِّم EWC أكبر مجموع جوائز في تاريخ الألعاب الإلكترونية، بأكثر من 70 مليون دولار. الجماهير في انتظار تجارب حصرية، بدءًا من المنافسات عالية المستوى إلى الموسيقى المباشرة، ومقاهي الرسوم المتحركة، وألعاب الأركيد الكلاسيكية، وفعاليات الكوسبلاي، وأكثر من ذلك، مما يجذب ملايين المشجعين عبر الإنترنت وفي المواقع.
لمعرفة المزيد عن EWC، تفضَّل بزيارة esportsworldcup وتابع Esports World Cup Foundation على LinkedIn.
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نبذة عن Esports World Cup
Esports World Cup (EWC) هو حدث رياضي سنوي رائد واحتفال عالمي بالتميُّز التنافسي ومشجعي الرياضات الإلكترونية. للمسابقة صيغة فريدة تجمع بين ألعاب مختلفة، حيث تتواجه أبرز أندية الألعاب الإلكترونية العالمية في منافسات حامية الوطيس على أكبر جائزة مالية تُمنح في تاريخ الرياضات الإلكترونية. سيجمع EWC الذي يعود إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، في صيف 2025، مجددًا مجتمعات الألعاب والألعاب الإلكترونية لتتويج النادي البطل صاحب كأس العالم للألعاب الإلكترونية القادم. esportsworldcup
نبذة عن شركة Lenovo
Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 69 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 248 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. تتمحور الرؤية الجريئة والواضحة من Lenovo حول تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي والجاهزة للتعامل معه والمحسَّنة له (أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) والبنية الأساسية (الخادم والتخزين والحوسبة عالية الأداء والبنية الأساسية المحددة بالبرمجيات) والبرامج والحلول والخدمات. يُسهِّم الاستثمار المستمر لشركة Lenovo في الابتكار الذي يغير العالم في بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. يتم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونغ كونغ باسم Lenovo Group Limited (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 992) (ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة ، واطّلِع على آخر الأخبار عبر موقعنا StoryHub .
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