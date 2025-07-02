Esports World Cup Foundation وtmlenovo تتشاركان لدعم الجيل القادم من أبطال الألعاب الإلكترونية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت The Esports World Cup Foundation (EWCF) وLenovoاليوم عن شراكة لجعل علامة Lenovo التجارية لأجهزة الألعاب Legion الشريك الرسمي لأجهزة الكمبيوتر والألعاب لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 (EWC). تعدُّ Lenovo Legion واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال أنظمة الألعاب على مستوى العالم، وستقدِّم التزامها الدؤوب بالابتكار والحفاظ على أفضل مستويات الأداء على الساحة العالمية، مما يمكّن رياضيي EWC من التنافس على أعلى مستوى.

من غرف التدريب إلى مناطق البطولة، سيتم تجهيز لاعبي كأس العالم للألعاب الإلكترونية (EWC) بأجهزة Lenovo Legion من الأبراج المكتبية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والملحقات - المصمَّمة خصيصًا لأداء ألعاب إلكترونية متميز بفضل أنظمة التبريد المتقدمة، والمعالجات عالية الأداء، وشاشات بمعدلات تحديث عالية، ولوحات مفاتيح وأجهزة ماوس بزمن انتقال منخفض تلبي متطلبات المنافسات على أعلى المستويات.

سيتم استخدام نماذج رئيسية مثل Legion Tower 7i وLegion Tower 5i ضمن بنية اللاعبين في الحدث، لتوفير الموثوقية والقوة اللازمة للأداء تحت ضغط المنافسة الشديدة. صُممِّت هذه الأبراج خصيصًا للألعاب الإلكترونية، حيث تقدم منافذ اتصال واسعة لإعداد تجربة ألعاب متكاملة، بالإضافة إلى نظام Legion Coldfront: حلول تبريد سائلة متقدمة. يتميز برج Legion Tower 7i بتبريد متطور وبطاقة رسومات NVIDIA® GeForce RTXTM 5080 المكتبية لأداء فائق يعتمد عليه اللاعبون المحترفون، بينما يجمع برج Legion Tower 5i بين تبريد ذكي وبطاقة RTX 5070 Ti المكتبية لتقديم أداء مركَّز يضمن الفوز.

كما ستتضمن EWC أجهزة الكمبيوتر المحمولة Legion Pro 7i لتوفير تجربة Lenovo Legion الكاملة للحضور. تتيح أجهزة Legion المحمولة تجارب ألعاب عالية المستوى دون التقيُّد بالمكان، مما يسمح للاعبين بالتنافس وتحقيق الانتصار في أي مكان يتواجدون فيه، مع بطاقات NVIDIA GeForce RTX 5090 المحمولة وأنظمة التبريد Legion Coldfront: Vapor التي تسمح للجهاز بتقديم قوة تصل إلى 250 واط من TDP، مما يجعل الألعاب الأكثر تطلبًا تنبض بالحياة على شاشة OLED بقياس 16 بوصة PureSight.

"نُجهِّز Esports World Cup لوضع معيار عالمي جديد - سواء في المنافسة أو التكنولوجيا التي تدعمها"، حسبما قال محمد النمر، الرئيس التجاري لمؤسسة Esports World Cup Foundation. "تدرك Legion، العلامة التجارية التابعة لـ Lenovo ما يحتاجه اللاعبون المحترفون: السرعة، والكفاءة، والموثوقية تحت الضغط. تقدِّم هذه الأجهزة الميزة التنافسية اللازمة على أكبر المسارح العالمية، ونحن معًا ندفع حدود الأداء إلى أقصى حد - مع توفير تجربة تلبي توقعات اللاعبين، والجماهير، ومستقبل الألعاب الإلكترونية عالميًا".

"تزوِّد Lenovo Legion اللاعبين في جميع أنحاء العالم بأجهزة متميزة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم والوصول إلى المستحيل،" حسبما قال Volker Düring، نائب الرئيس، قسم أعمال ألعاب الكمبيوتر، Lenovo. "يُعدُّEsports World Cup المنتدى النهائي لأفضل اللاعبين في العالم ليُظهروا مهاراتهم ويتصدروا القوائم العالمية، وعندما يتنافس أفضل اللاعبين على أجهزة Lenovo Legion، يصبح كل شيء ممكنًا".

كجزء من الشراكة، ستظهر علامة Legion الخاصة بشركة Lenovo في البث العالمي لكأس EWC، والمحتوى الرقمي، والتجارب الميدانية، بما في ذلك مناطق المهرجان المجهزة بالكامل بأجهزة الكمبيوتر، والمعدات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتاحة للحضور للعب في الموقع، مما يعزِّز التفاعل مع الجماهير ويسلط الضوء على النظام الداعم للألعاب على مستوى عالمي.

يمكن للجماهير توقُّع محتوى حصري، وقصص تركز على اللاعبين، وعمليات تنشيط رقمية عبر قنوات Lenovo Legion الاجتماعية، لتقديم نظرة داخلية على طريق الانتصار - والتكنولوجيا التي تدعم ذلك.

يعود الحدث إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس 2025، حيث سيوحد Esports World Cup مجتمعات الألعاب العالمية للاحتفال بثقافة الألعاب الإلكترونية. إزاء انعقاد 25 بطولة عبر 24 لعبة، و2,000 لاعب محترف، و200 نادي من أكثر من 100 دولة، سيقدِّم EWC أكبر مجموع جوائز في تاريخ الألعاب الإلكترونية، بأكثر من 70 مليون دولار. الجماهير في انتظار تجارب حصرية، بدءًا من المنافسات عالية المستوى إلى الموسيقى المباشرة، ومقاهي الرسوم المتحركة، وألعاب الأركيد الكلاسيكية، وفعاليات الكوسبلاي، وأكثر من ذلك، مما يجذب ملايين المشجعين عبر الإنترنت وفي المواقع.

لمعرفة المزيد عن EWC، تفضَّل بزيارة esportsworldcup وتابع Esports World Cup Foundation على LinkedIn.

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نبذة عن Esports World Cup

Esports World Cup (EWC) هو حدث رياضي سنوي رائد واحتفال عالمي بالتميُّز التنافسي ومشجعي الرياضات الإلكترونية. للمسابقة صيغة فريدة تجمع بين ألعاب مختلفة، حيث تتواجه أبرز أندية الألعاب الإلكترونية العالمية في منافسات حامية الوطيس على أكبر جائزة مالية تُمنح في تاريخ الرياضات الإلكترونية. سيجمع EWC الذي يعود إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، في صيف 2025، مجددًا مجتمعات الألعاب والألعاب الإلكترونية لتتويج النادي البطل صاحب كأس العالم للألعاب الإلكترونية القادم. esportsworldcup

نبذة عن شركة Lenovo

Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 69 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 248 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. تتمحور الرؤية الجريئة والواضحة من Lenovo حول تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي والجاهزة للتعامل معه والمحسَّنة له (أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) والبنية الأساسية (الخادم والتخزين والحوسبة عالية الأداء والبنية الأساسية المحددة بالبرمجيات) والبرامج والحلول والخدمات. يُسهِّم الاستثمار المستمر لشركة Lenovo في الابتكار الذي يغير العالم في بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. يتم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونغ كونغ باسم Lenovo Group Limited (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 992) (ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة ، واطّلِع على آخر الأخبار عبر موقعنا StoryHub .

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