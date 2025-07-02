شركة Levelblue تستحوذ على شركة Trustwave، لتصبح أكبر مزود لخدمات الأمن المدارة المتخصصة

شركة Levelblue تستحوذ على شركة Trustwave، لتصبح أكبر مزود لخدمات الأمن المدارة المتخصصة
ستعمل صفقة الاستحواذ هذه على دمج خبرة LevelBlue الثرية في إدارة المخاطر الإستراتيجية والبنية التحتية لخدمات الأمن السيبراني مع منصة Fusion Platform التابعة لشركة Trustwave وخدمة MDR السحابية التي توفر حماية أمنية سيبرانية على مدار الساعة للمؤسسات على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، ستزود القدرات المدمجة المؤسسات بعنصري الرؤية الشاملة غير المسبوقة والتحكم المتكامل في آليات تخصيص ومراقبة وإدارة الموارد الأمنية في أي بيئة، الأمر الذي يسهم في تعزيز المرونة السيبرانية الشاملة. كما ستنشئ المحافظ المجمعة منصة دفاعية أمنية سيبرانية مدارة وموحدة إستراتيجيًا، مدعومة بمنصة رصد التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من LevelBlue وقدرات البحث والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات التي يتمتع بها فريق SpiderLabs المتميز، لحماية الأصول الحيوية عبر البيئات السحابية والبيئات الهجينة والمحلية.
في وقت سابق من هذا العام، أصبحت شركة Trustwave أول مزود لخدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) المتخصصة تحصل على الاعتماد الكامل من برنامج Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)، ويجدر هنا ذكر أنَّ هذا الإنجاز المرموق، إلى جانب اعتماد StateRAMP من Trustwave يسهم في تعزيز مكانة LevelBlue، إذ يؤهلها لتلبية متطلبات وزارة الدفاع الأمريكية الصارمة الخاصة بشرط "الاطلاع الحصري للولايات المتحدة" في ما يتعلق بقاعدة الدفاع الصناعية ومتطلبات نموذج تطور آليات الأمن السيبراني (CMMC) لخدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) المقدمة في الأسواق الفيدرالية والولائية والحكومية المحلية.
صرح Robert McCullen، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة LevelBlue، قائلاً: "تمثل صفقة الاستحواذ على شركة Trustwave لحظة محورية في تاريخ شركة LevelBlue وصناعة الأمن السيبراني". "تتوافق خبرة شركة Trustwave الثرية في خدمات الرصد والاستجابة المدارة، إلى جانب الاستخبارات المنقطعة النظير عن التهديدات المقدمة من SpiderLabs، والاعتمادات الحيوية من FedRAMP وStateRAMP، توافقًا مثاليًا مع رؤيتنا المستنيرة المتمثلة في تقديم أنظمة حماية أمنية سيبرانية مبسطة وفعالة لمختلف المؤسسات. ثم إنَّ هذه الخطوة الإستراتيجية تعكس التزامنا بتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأمن السيبراني تصب في مصلحة عملائنا وتعزز قدرات الوصول إلى السوق العالمية، وكذلك الأسواق الفيدرالية والولائية والحكومية المحلية في الولايات المتحدة".
صرح Eric Harmon، المدير التنفيذي لشركة Trustwave، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء هذه الشراكة البنَّاءة مع شركة LevelBlue الهادفة إلى دفع عجلة المرحلة التالية من النمو وتحقيق قيمة سيبرانية أكبر لعملائنا". "يشهد عالم التهديدات تطورًا سريعًا مستمرًا ومتزايدًا، لذا أود أن أشير إلى أنَّ هذا الإعلان من شأنه تعزيز ريادة شركة Trustwave في السوق، وبالتكاتف مع شركة LevelBlue، فإنَّه سيمدنا بالإمكانات اللازمة التي تؤهلنا لتعزيز مكانتنا الريادية المشتركة، ودعم محفظة خدمات الأمن الهجومية والدفاعية، ودفع عجلة الابتكار بغية توفير المزيد من وسائل الحماية لعملائنا في مواجهة التهديدات السيبرانية المدمرة والضارة".
تضم شركة Trustwave، الواقع مقرها الرئيسي في شيكاغو بولاية إلينوي وتنتشر عملياتها في كل أنحاء العالم، بين جنباتها أكثر من 1,000 متخصص في مجال الأمن، كما تعد شركة رائدة يشير إليها المحللون بالبنان في مجال خدمات الرصد والاستجابة المدارة والخدمات الأمنية المدارة وخدمات استشارات الأمن السيبراني واختبار الاختراق وأمن قواعد البيانات وأمن البريد الإلكتروني، إذ يقدم فريق Trustwave SpiderLabs المتميز أبحاثًا واستخبارات مهمة عن التهديدات وخدمة رصد التهديدات الرائدة في الصناعة، والتي يتم دمجها داخل منظومة الخدمات والمنتجات التابعة لشركة Trustwave بهدف تعزيز المرونة السيبرانية في عصر الهجمات السيبرانية التي لا يمكن تجنبها.
صرحت Christina Richmond، كبيرة المحللين في Richmond Advisory Group، قائلة: "إنَّ اجتماع قطبين فاعلين ومخضرمين في مجال خدمات الأمن المدارة (MSS) وخدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) هو خير دليل على مستوى التطور الذي حققته السوق ودخول الصناعة مرحلة الانصهار والاندماج بين الشركات، ناهيك عن أنَّه يفتح الباب أمام فرص ذهبية في السوق". "سيعمل فريق SpiderLabs التابع لشركة Trustwave ومنصة Fusion المدمجة مع قدرات استخبارات التهديدات والتعلم الآلي من LevelBlue، بدعم من Open Threat Exchange (OTX)، على تعزيز آليات رصد التهديدات والاستجابة لها ضمن منصة سحابية، وفي ظل صفقة الاستحواذ المعلن عنها مؤخرًا على وحدات استشارية متخصصة تابعة لشركة Aon في مجالات الأمن السيبراني والتقاضي المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، تتجلى الإمكانات الكاملة لتأسيس شركة عالمية متكاملة تقدم حلولاً شاملة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة المخاطر".
صرح Chad Sweet، رئيس مجلس إدارة شركة Trustwave وأحد مؤسسي The Chertoff Group / MC2، قائلاً: "ينبئ التعاون مع شركة LevelBlue عن تسطير فصل جديد شائق في مسيرة شركة Trustwave وعملائنا". "إن الجمع بين تقنيات رصد التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من LevelBlue ومنصة Fusion Intelligent Security Operations Platform المعتمدة من FedRAMP وStateRAMP التابعة لشركة Trustwave يتيح حماية أمنية سيبرانية متقدمة للعملاء من المؤسسات والهيئات الحكومية".
تشكل صفقة الاستحواذ هذه عنصرًا حيويًا في إستراتيجية LevelBlue في نطاقها الأوسع الهادفة إلى دمج أفضل المؤسسات إلى جانب قدراتها، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم نتائج متميزة للعملاء، إذ يهدف الدمج الإستراتيجي للمحافظ إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني المدارة الشاملة والمتكاملة، ما يسهم في تمتع شركة LevelBlue بالإمكانات اللازمة التي تؤهلها لتصبح أكبر مزود مستقل لخدمات الأمن المدارة المتخصصة (MSSP) على مستوى العالم.
أضاف Shawn Hakl، رئيس قسم المنتجات التجارية في شركة AT&T، قائلاً: "إنَّ قدرات الرصد والاستجابة المدارة الحاصلة على اعتماد FedRAMP وStateRAMP تسهم في الانطلاق بخدمات الأمن المدارة من LevelBlue إلى آفاق جديدة". "يعزز هذا الدمج التجاري مكانة LevelBlue كمزود إستراتيجي لخدمات الأمن السيبراني في محفظة AT&T، مع إيلاء اهتمام خاص لعملائنا الفيدراليين الكرام".
تقدم خدمات الاستشارات المالية لشركة LevelBlue، شركة Santander، أما Kirkland & Ellis LLP، فإنها تقدم خدمات الاستشارات القانونية. تقدم خدمات الاستشارات المالية لشركة Trustwave، شركة Guggenheim Securities، أما Pillsbury Winthrop Shaw Pittman، فإنها تقدم خدمات الاستشارات القانونية. وستتعاون The Chertoff Group مع شركة LevelBlue لتوفير رؤى إستراتيجية الهدف منها تسريع وتيرة النمو في قطاع خدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR). هذا، ولم يتم الإفصاح عن الشروط المالية للصفقة التي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة.
نبذة عن LevelBlue
نحن نعمل على تبسيط التعقيدات التي تكتنف مجال الأمن السيبراني، مستعينين بالخدمات المدارة الحائزة على الجوائز والخدمات الاستشارية الإستراتيجية المتمرسة والمعلومات الفورية عن التهديدات والأبحاث المرموقة. إنَّ فريقنا هو جزء لا يتجزأ من فريقك، إذ إنه يحمل على عاتقه مهمة توفير عنصري الشفافية والرؤية الواضحة للوضع الأمني للمؤسسة، ويسعى سعيًا دؤوبًا لتعزيزه.
نحن نستفيد من البيانات الأمنية المتدفقة من العديد من المصادر، بل ونعززها بالذكاء الاصطناعي بغية تقديم معلومات فورية عن التهديدات؛ ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. هذا، وبفضل حضورها البارز والدائم على الساحة العالمية، فإن شركة LevelBlue تُرسي معايير الأمن السيبراني اليوم وفي المستقبل. فنحن ندير المخاطر بسهولة وفعالية، حتى تتمكن من التركيز على الارتقاء بأعمالك.
نبذة عن Trustwave
تعد Trustwave شركة رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني ذائعة الصيت تحمل على عاتقها مهمة تقليل المخاطر السيبرانية وتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات السيبرانية المدمرة والضارة. وتتميز محفظة Trustwave لخدمات الأمن السيبراني الهجومية والدفاعية الشاملة بقدرتها الفائقة على رصد التهديدات التي يعجز الآخرون عن رصدها، والاستجابة بسرعة وفعالية أكبر، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات العملاء في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز المرونة السيبرانية. إضافةً إلى ذلك، تحظى شركة Trustwave بثقة آلاف المؤسسات على مستوى العالم، وذلك بالاستعانة بفريقها العالمي المستوى من مستشاري الأمن، وراصدي التهديدات، والباحثين، ومنصة العمليات الأمنية الرائدة في السوق لتقليل احتمالية وقوع الهجمات والحد من الأضرار المحتملة.
تعد Trustwave شركة رائدة يشير إليها المحللون بالبنان في مجال خدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) وخدمات الأمن المدارة (MSS) وخدمات الاستشارات السيبرانية واختبار الاختراق وأمن قواعد البيانات وأمن البريد الإلكتروني، إذ يقدم فريق Trustwave SpiderLabs المتميز أبحاثًا واستخبارات مهمة عن التهديدات وخدمة رصد التهديدات الرائدة في الصناعة، والتي يتم دمجها داخل منظومة الخدمات والمنتجات التابعة لشركة Trustwave بهدف تدعيم المرونة السيبرانية في عصر الهجمات السيبرانية التي لا يمكن تفاديها.
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