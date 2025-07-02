شركة Levelblue تستحوذ على شركة Trustwave، لتصبح أكبر مزود لخدمات الأمن المدارة المتخصصة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقّعت شركة LevelBlue الرائدة عالميًا في مجال الخدمات الأمنية المدارة (MSS) المستندة إلى السحابة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، اتفاقية تقضي بالاستحواذ على شركة Trustwave ، المزود العالمي لخدمات الأمن السيبراني وخدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR)، الواقعة تحت إدارة صندوق MCSecurity Fund (MC)، وهو صندوق أسهم خاصة برعاية The Chertoff Group، وهي شركة استشارية ذائعة الصيت عالميًا فاعلة في مجال الأمن والنمو. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ صفقة الاستحواذ الإستراتيجي هذه ستسهم في تعزيز اتفاقية LevelBlue الأخيرة التي تقضي بالاستحواذ على وحدة استشارات الأمن السيبراني التابعة لشركة Aon، المعروفة سابقًا باسم Stroz Friedberg، كما تسهم في تدعيم مكانة الشركة الريادية في السوق، إذ إنها تجمع بين اثنين من أبرز مزودي خدمات الأمن المدارة (MSSPs) في خطوة تهدف إلى تحقيق نتائج منقطعة النظير في مجال الأمن السيبراني، وذلك بالاستعانة بمجموعة شاملة وموسعة من الخدمات المصممة لمواكبة مشهد التهديدات سريع التطور. ستسفر صفقة الاستحواذ عن إطلاق أكبر مزود لخدمات الأمن المدارة المتخصصة (MSSP) في الصناعة.

ستعمل صفقة الاستحواذ هذه على دمج خبرة LevelBlue الثرية في إدارة المخاطر الإستراتيجية والبنية التحتية لخدمات الأمن السيبراني مع منصة Fusion Platform التابعة لشركة Trustwave وخدمة MDR السحابية التي توفر حماية أمنية سيبرانية على مدار الساعة للمؤسسات على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، ستزود القدرات المدمجة المؤسسات بعنصري الرؤية الشاملة غير المسبوقة والتحكم المتكامل في آليات تخصيص ومراقبة وإدارة الموارد الأمنية في أي بيئة، الأمر الذي يسهم في تعزيز المرونة السيبرانية الشاملة. كما ستنشئ المحافظ المجمعة منصة دفاعية أمنية سيبرانية مدارة وموحدة إستراتيجيًا، مدعومة بمنصة رصد التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من LevelBlue وقدرات البحث والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات التي يتمتع بها فريق SpiderLabs المتميز، لحماية الأصول الحيوية عبر البيئات السحابية والبيئات الهجينة والمحلية.

في وقت سابق من هذا العام، أصبحت شركة Trustwave أول مزود لخدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) المتخصصة تحصل على الاعتماد الكامل من برنامج Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)، ويجدر هنا ذكر أنَّ هذا الإنجاز المرموق، إلى جانب اعتماد StateRAMP من Trustwave يسهم في تعزيز مكانة LevelBlue، إذ يؤهلها لتلبية متطلبات وزارة الدفاع الأمريكية الصارمة الخاصة بشرط "الاطلاع الحصري للولايات المتحدة" في ما يتعلق بقاعدة الدفاع الصناعية ومتطلبات نموذج تطور آليات الأمن السيبراني (CMMC) لخدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) المقدمة في الأسواق الفيدرالية والولائية والحكومية المحلية.

صرح Robert McCullen، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة LevelBlue، قائلاً: "تمثل صفقة الاستحواذ على شركة Trustwave لحظة محورية في تاريخ شركة LevelBlue وصناعة الأمن السيبراني". "تتوافق خبرة شركة Trustwave الثرية في خدمات الرصد والاستجابة المدارة، إلى جانب الاستخبارات المنقطعة النظير عن التهديدات المقدمة من SpiderLabs، والاعتمادات الحيوية من FedRAMP وStateRAMP، توافقًا مثاليًا مع رؤيتنا المستنيرة المتمثلة في تقديم أنظمة حماية أمنية سيبرانية مبسطة وفعالة لمختلف المؤسسات. ثم إنَّ هذه الخطوة الإستراتيجية تعكس التزامنا بتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأمن السيبراني تصب في مصلحة عملائنا وتعزز قدرات الوصول إلى السوق العالمية، وكذلك الأسواق الفيدرالية والولائية والحكومية المحلية في الولايات المتحدة".

صرح Eric Harmon، المدير التنفيذي لشركة Trustwave، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء هذه الشراكة البنَّاءة مع شركة LevelBlue الهادفة إلى دفع عجلة المرحلة التالية من النمو وتحقيق قيمة سيبرانية أكبر لعملائنا". "يشهد عالم التهديدات تطورًا سريعًا مستمرًا ومتزايدًا، لذا أود أن أشير إلى أنَّ هذا الإعلان من شأنه تعزيز ريادة شركة Trustwave في السوق، وبالتكاتف مع شركة LevelBlue، فإنَّه سيمدنا بالإمكانات اللازمة التي تؤهلنا لتعزيز مكانتنا الريادية المشتركة، ودعم محفظة خدمات الأمن الهجومية والدفاعية، ودفع عجلة الابتكار بغية توفير المزيد من وسائل الحماية لعملائنا في مواجهة التهديدات السيبرانية المدمرة والضارة".

تضم شركة Trustwave، الواقع مقرها الرئيسي في شيكاغو بولاية إلينوي وتنتشر عملياتها في كل أنحاء العالم، بين جنباتها أكثر من 1,000 متخصص في مجال الأمن، كما تعد شركة رائدة يشير إليها المحللون بالبنان في مجال خدمات الرصد والاستجابة المدارة والخدمات الأمنية المدارة وخدمات استشارات الأمن السيبراني واختبار الاختراق وأمن قواعد البيانات وأمن البريد الإلكتروني، إذ يقدم فريق Trustwave SpiderLabs المتميز أبحاثًا واستخبارات مهمة عن التهديدات وخدمة رصد التهديدات الرائدة في الصناعة، والتي يتم دمجها داخل منظومة الخدمات والمنتجات التابعة لشركة Trustwave بهدف تعزيز المرونة السيبرانية في عصر الهجمات السيبرانية التي لا يمكن تجنبها.

صرحت Christina Richmond، كبيرة المحللين في Richmond Advisory Group، قائلة: "إنَّ اجتماع قطبين فاعلين ومخضرمين في مجال خدمات الأمن المدارة (MSS) وخدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) هو خير دليل على مستوى التطور الذي حققته السوق ودخول الصناعة مرحلة الانصهار والاندماج بين الشركات، ناهيك عن أنَّه يفتح الباب أمام فرص ذهبية في السوق". "سيعمل فريق SpiderLabs التابع لشركة Trustwave ومنصة Fusion المدمجة مع قدرات استخبارات التهديدات والتعلم الآلي من LevelBlue، بدعم من Open Threat Exchange (OTX)، على تعزيز آليات رصد التهديدات والاستجابة لها ضمن منصة سحابية، وفي ظل صفقة الاستحواذ المعلن عنها مؤخرًا على وحدات استشارية متخصصة تابعة لشركة Aon في مجالات الأمن السيبراني والتقاضي المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، تتجلى الإمكانات الكاملة لتأسيس شركة عالمية متكاملة تقدم حلولاً شاملة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة المخاطر".

صرح Chad Sweet، رئيس مجلس إدارة شركة Trustwave وأحد مؤسسي The Chertoff Group / MC2، قائلاً: "ينبئ التعاون مع شركة LevelBlue عن تسطير فصل جديد شائق في مسيرة شركة Trustwave وعملائنا". "إن الجمع بين تقنيات رصد التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من LevelBlue ومنصة Fusion Intelligent Security Operations Platform المعتمدة من FedRAMP وStateRAMP التابعة لشركة Trustwave يتيح حماية أمنية سيبرانية متقدمة للعملاء من المؤسسات والهيئات الحكومية".

تشكل صفقة الاستحواذ هذه عنصرًا حيويًا في إستراتيجية LevelBlue في نطاقها الأوسع الهادفة إلى دمج أفضل المؤسسات إلى جانب قدراتها، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم نتائج متميزة للعملاء، إذ يهدف الدمج الإستراتيجي للمحافظ إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني المدارة الشاملة والمتكاملة، ما يسهم في تمتع شركة LevelBlue بالإمكانات اللازمة التي تؤهلها لتصبح أكبر مزود مستقل لخدمات الأمن المدارة المتخصصة (MSSP) على مستوى العالم.

أضاف Shawn Hakl، رئيس قسم المنتجات التجارية في شركة AT&T، قائلاً: "إنَّ قدرات الرصد والاستجابة المدارة الحاصلة على اعتماد FedRAMP وStateRAMP تسهم في الانطلاق بخدمات الأمن المدارة من LevelBlue إلى آفاق جديدة". "يعزز هذا الدمج التجاري مكانة LevelBlue كمزود إستراتيجي لخدمات الأمن السيبراني في محفظة AT&T، مع إيلاء اهتمام خاص لعملائنا الفيدراليين الكرام".

تقدم خدمات الاستشارات المالية لشركة LevelBlue، شركة Santander، أما Kirkland & Ellis LLP، فإنها تقدم خدمات الاستشارات القانونية. تقدم خدمات الاستشارات المالية لشركة Trustwave، شركة Guggenheim Securities، أما Pillsbury Winthrop Shaw Pittman، فإنها تقدم خدمات الاستشارات القانونية. وستتعاون The Chertoff Group مع شركة LevelBlue لتوفير رؤى إستراتيجية الهدف منها تسريع وتيرة النمو في قطاع خدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR). هذا، ولم يتم الإفصاح عن الشروط المالية للصفقة التي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة.

نبذة عن LevelBlue

نحن نعمل على تبسيط التعقيدات التي تكتنف مجال الأمن السيبراني، مستعينين بالخدمات المدارة الحائزة على الجوائز والخدمات الاستشارية الإستراتيجية المتمرسة والمعلومات الفورية عن التهديدات والأبحاث المرموقة. إنَّ فريقنا هو جزء لا يتجزأ من فريقك، إذ إنه يحمل على عاتقه مهمة توفير عنصري الشفافية والرؤية الواضحة للوضع الأمني للمؤسسة، ويسعى سعيًا دؤوبًا لتعزيزه.

نحن نستفيد من البيانات الأمنية المتدفقة من العديد من المصادر، بل ونعززها بالذكاء الاصطناعي بغية تقديم معلومات فورية عن التهديدات؛ ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. هذا، وبفضل حضورها البارز والدائم على الساحة العالمية، فإن شركة LevelBlue تُرسي معايير الأمن السيبراني اليوم وفي المستقبل. فنحن ندير المخاطر بسهولة وفعالية، حتى تتمكن من التركيز على الارتقاء بأعمالك.

نبذة عن Trustwave

تعد Trustwave شركة رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني ذائعة الصيت تحمل على عاتقها مهمة تقليل المخاطر السيبرانية وتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات السيبرانية المدمرة والضارة. وتتميز محفظة Trustwave لخدمات الأمن السيبراني الهجومية والدفاعية الشاملة بقدرتها الفائقة على رصد التهديدات التي يعجز الآخرون عن رصدها، والاستجابة بسرعة وفعالية أكبر، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات العملاء في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز المرونة السيبرانية. إضافةً إلى ذلك، تحظى شركة Trustwave بثقة آلاف المؤسسات على مستوى العالم، وذلك بالاستعانة بفريقها العالمي المستوى من مستشاري الأمن، وراصدي التهديدات، والباحثين، ومنصة العمليات الأمنية الرائدة في السوق لتقليل احتمالية وقوع الهجمات والحد من الأضرار المحتملة.

تعد Trustwave شركة رائدة يشير إليها المحللون بالبنان في مجال خدمات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) وخدمات الأمن المدارة (MSS) وخدمات الاستشارات السيبرانية واختبار الاختراق وأمن قواعد البيانات وأمن البريد الإلكتروني، إذ يقدم فريق Trustwave SpiderLabs المتميز أبحاثًا واستخبارات مهمة عن التهديدات وخدمة رصد التهديدات الرائدة في الصناعة، والتي يتم دمجها داخل منظومة الخدمات والمنتجات التابعة لشركة Trustwave بهدف تدعيم المرونة السيبرانية في عصر الهجمات السيبرانية التي لا يمكن تفاديها.

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