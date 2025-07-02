Lazard ترحب بـ Klaus H. Hessberger كمدير عام ورئيس مشارك عالمي لمجموعة الرعاة الماليين

Lazard ترحب بـ Klaus H. Hessberger كمدير عام ورئيس مشارك عالمي لمجموعة الرعاة الماليين
تم تعيين Adam Cady، الذي كان يشغَّل سابقًا منصب رئيس تغطية الرعاة الماليين للشركات الكبرى في أمريكا الشمالية لدى Lazard في نيويورك، أيضًا كرئيس مشارك عالمي لمجموعة الرعاة الماليين العالمية، ليتولى قيادة الفريق جنبًا إلى جنب مع Klaus.
تعكس هذه التعيينات تعزيز ترابط Lazard وتعاونها مع مديري الأصول البديلة، وهو ما يُعدُّ أحد مجالات التركيز الرئيسية ومصدرًا رئيسيًا للنمو المستقبلي للشركة على مستوى العالم. تُعدُّ جهود التوظيف في Lazard عاملاً أساسيًا في تحقيق أهداف النمو طويلة الأجل للشركة، مع استمرار نجاحها في جذب أفضل الكفاءات على مستوى العالم.
صرَّح Peter R. Orszag، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة قائلاً: "يُعدُّ Klaus أحد القادة البارزين في مجتمع الرعاة الماليين العالمي، ولديه سجل حافل في تقديم المشورة لمديري الأصول البديلة على مستوى العالم وقيادة فرق من المهنيين ذوي الخبرة الواسعة في هذا القطاع". "وبالشراكة مع Adam، الذي أدّى دورًا محوريًا في إدارة علاقات Lazard مع أكبر مديري الأصول البديلة في العالم، فإننا في موقع قوي لتعزيز عرضنا الريادي في السوق لخدمة عملاء الرعاة الماليين في أوروبا وعلى مستوى العالم".
"تغمرني حالة من الحماس الشديد للانضمام إلى Lazard، وهي شركة تتمتع بتاريخ عريق وسمعة لا مثيل لها في تقديم المشورة لعملاء الرعاة الماليين والشركات حول العالم. تضمن منصَّة Lazard العالمية الرائدة في المجالات الصناعية والقطاعات والمنتجات، إلى جانب نهجها المبتكر، لعملاء الشركة النجاح في مشهد استثماري يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. "يسرُّني العمل جنبًا إلى جنب مع Adam والفريق الموهوب، وأنا متحمس للبناء على الأسس القوية التي أرستها Lazard وتقديم نتائج ملموسة لعملائنا"، حسبما قال Klaus H. Hessberger.
قبل انضمامه إلى Lazard، شغَّل كلاوس عدة مناصب بارزة على مدار 25 عامًا في J.P. Morgan، حيث ساهم في بناء وقيادة منصَّة الرعاة الماليين الرائدة في السوق على المستوى الأوروبي، ولاحقًا على المستوى العالمي، وذلك بصفته رئيسًا مشاركًا أولاً لأوروبا ثم للعالم. وشغَّل Klaus مؤخرًا منصب نائب رئيس مجموعة تغطية الرعاة الماليين العالميين والمستثمرين الاستراتيجيين في J.P. Morgan.
وإزاء شغَّله هذه المناصب، تولّى Klaus تغطية عملاء رعاة ماليين ومستثمرين استراتيجيين من الدرجة الأولى على مستوى العالم، بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة وصناديق البنية التحتية والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد. بالإضافة إلى سجله الحافل في مجال الرعاة الماليين، يتمتّع Klaus بخبرة واسعة في القطاعات الصناعية العالمية وأسواق رأس المال، إذ سبق له أن شارك في قيادة قسم إصدار أسواق رأس المال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى J.P. Morgan لمدة تسع سنوات.
يمتلك Adam Cady ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. قبل انضمامه إلى مكتب Lazard في نيويورك في فبراير 2024، شغَّل آدم عدة مناصب تنفيذية رفيعة في Bank of America، حيث غادر منصبه كمدير عام ورئيس مجموعة الرعاة الماليين لمنطقة الأمريكيتين. بدأ مسيرته المهنية كمتخصص في التمويل بالرافعة المالية في شركتي Merrill Lynch وNationsBank.
نبذة عن Lazard
تأسست Lazard في عام 1848، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية المالية وإدارة الأصول، وتعمل في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا. تقدِّم Lazard استشارات في مجالات عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال والحلول الرأسمالية، وإعادة الهيكلة وإدارة الالتزامات، والجغرافيا السياسية، وغيرها من المسائل الاستراتيجية، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول وحلول الاستثمار للمؤسسات، والشركات، والحكومات، والشراكات، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة Lazard وتابع Lazard على LinkedIn .
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