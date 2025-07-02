Lazard ترحب بـ Klaus H. Hessberger كمدير عام ورئيس مشارك عالمي لمجموعة الرعاة الماليين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت .Lazard, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LAZ) اليوم عن تعيين Klaus H. Hessberger في الشركة كمدير عام، ورئيس مشارك عالمي، ورئيس قسم أوروبا لمجموعة الرعاة الماليين في Lazard، ومقره لندن.

تم تعيين Adam Cady، الذي كان يشغَّل سابقًا منصب رئيس تغطية الرعاة الماليين للشركات الكبرى في أمريكا الشمالية لدى Lazard في نيويورك، أيضًا كرئيس مشارك عالمي لمجموعة الرعاة الماليين العالمية، ليتولى قيادة الفريق جنبًا إلى جنب مع Klaus.

تعكس هذه التعيينات تعزيز ترابط Lazard وتعاونها مع مديري الأصول البديلة، وهو ما يُعدُّ أحد مجالات التركيز الرئيسية ومصدرًا رئيسيًا للنمو المستقبلي للشركة على مستوى العالم. تُعدُّ جهود التوظيف في Lazard عاملاً أساسيًا في تحقيق أهداف النمو طويلة الأجل للشركة، مع استمرار نجاحها في جذب أفضل الكفاءات على مستوى العالم.

صرَّح Peter R. Orszag، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة قائلاً: "يُعدُّ Klaus أحد القادة البارزين في مجتمع الرعاة الماليين العالمي، ولديه سجل حافل في تقديم المشورة لمديري الأصول البديلة على مستوى العالم وقيادة فرق من المهنيين ذوي الخبرة الواسعة في هذا القطاع". "وبالشراكة مع Adam، الذي أدّى دورًا محوريًا في إدارة علاقات Lazard مع أكبر مديري الأصول البديلة في العالم، فإننا في موقع قوي لتعزيز عرضنا الريادي في السوق لخدمة عملاء الرعاة الماليين في أوروبا وعلى مستوى العالم".

"تغمرني حالة من الحماس الشديد للانضمام إلى Lazard، وهي شركة تتمتع بتاريخ عريق وسمعة لا مثيل لها في تقديم المشورة لعملاء الرعاة الماليين والشركات حول العالم. تضمن منصَّة Lazard العالمية الرائدة في المجالات الصناعية والقطاعات والمنتجات، إلى جانب نهجها المبتكر، لعملاء الشركة النجاح في مشهد استثماري يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. "يسرُّني العمل جنبًا إلى جنب مع Adam والفريق الموهوب، وأنا متحمس للبناء على الأسس القوية التي أرستها Lazard وتقديم نتائج ملموسة لعملائنا"، حسبما قال Klaus H. Hessberger.

قبل انضمامه إلى Lazard، شغَّل كلاوس عدة مناصب بارزة على مدار 25 عامًا في J.P. Morgan، حيث ساهم في بناء وقيادة منصَّة الرعاة الماليين الرائدة في السوق على المستوى الأوروبي، ولاحقًا على المستوى العالمي، وذلك بصفته رئيسًا مشاركًا أولاً لأوروبا ثم للعالم. وشغَّل Klaus مؤخرًا منصب نائب رئيس مجموعة تغطية الرعاة الماليين العالميين والمستثمرين الاستراتيجيين في J.P. Morgan.

وإزاء شغَّله هذه المناصب، تولّى Klaus تغطية عملاء رعاة ماليين ومستثمرين استراتيجيين من الدرجة الأولى على مستوى العالم، بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة وصناديق البنية التحتية والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد. بالإضافة إلى سجله الحافل في مجال الرعاة الماليين، يتمتّع Klaus بخبرة واسعة في القطاعات الصناعية العالمية وأسواق رأس المال، إذ سبق له أن شارك في قيادة قسم إصدار أسواق رأس المال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى J.P. Morgan لمدة تسع سنوات.

يمتلك Adam Cady ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. قبل انضمامه إلى مكتب Lazard في نيويورك في فبراير 2024، شغَّل آدم عدة مناصب تنفيذية رفيعة في Bank of America، حيث غادر منصبه كمدير عام ورئيس مجموعة الرعاة الماليين لمنطقة الأمريكيتين. بدأ مسيرته المهنية كمتخصص في التمويل بالرافعة المالية في شركتي Merrill Lynch وNationsBank.

نبذة عن Lazard

تأسست Lazard في عام 1848، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية المالية وإدارة الأصول، وتعمل في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا. تقدِّم Lazard استشارات في مجالات عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال والحلول الرأسمالية، وإعادة الهيكلة وإدارة الالتزامات، والجغرافيا السياسية، وغيرها من المسائل الاستراتيجية، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول وحلول الاستثمار للمؤسسات، والشركات، والحكومات، والشراكات، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة Lazard وتابع Lazard على LinkedIn .

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