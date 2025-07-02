شركة Andersen Consulting تتعاون مع شركة Mercurial Minds لتعزيز قدرات التحول الرقمي
تقدم شركة M.M.، التي تأسست في عام 2013، مجموعة من الخدمات المصممة لمساعدة المؤسسات على التطور والتوسع، بما في ذلك خدمات دعم إستراتيجية التحول الرقمي وخدمات الذكاء الاصطناعي والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير تجارب هواتف محمولة وويب فعالة للمستخدمين. كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة، تشمل وضع خرائط طريق قائمة على البيانات، وتصميم آليات أتمتة ذكية، وتقديم تجارب هواتف محمولة وويب آمنة وقابلة للتوسع، مُصممة خصوصًا للشركات التي تسعى إلى تعزيز أنظمة الاتصال واستخلاص رؤى فورية. إضافةً إلى ذلك، تقدم شركة M.M. خدمات متميزة لمجموعة متنوعة من الصناعات، في ظل إيلاء تركيز خاص للقطاعات المالية والاتصالات والقطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على البيانات.
صرح Nabeel Saiyer، المدير التنفيذي لشركة M.M.، قائلاً: "يشكل هذا التعاون دافعًا قويًا للنمو". "يتمثل هدفنا في تصميم أنظمة ذكية قادرة على التعلم والتكيف باستمرار، والتعاون مع شركة Andersen Consulting من شأنه الإسهام في تسريع وتيرة تنفيذ تلك المهمة وتمكيننا من تحقيق قيمة مؤسسية بسرعة غير مسبوقة".
أضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Andersen، قائلاً: "تعد M.M. شركة تنفيذية ذات رؤية مستقبلية، إلى جانب أنها تتمتع بسجل حافل بالإنجازات المتمثلة في تحقيق نتائج فعلية في بيئات معقدة وسريعة التغير، كما يؤكد انضمام الشركة إلينا على التزامنا ببناء مؤسسة عالمية متعددة الأبعاد لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا والموجهة نحو تحقيق النتائج".
تعد Andersen Consulting شركة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تركز على دعم الإستراتيجية المؤسسية، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا والتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول رأس المال البشري. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Andersen Consulting ضمن نموذج خدمات متعددة الأبعاد لمؤسسة Andersen Global ، إذ تقدم خدمات متميزة في مجال الاستشارات والضرائب والقانون والتقييم والتنقل الدولي، على منصة عالمية تضم بين جنباتها أكثر من 20,000 متخصص على مستوى العالم، هذا إلى جانب تمتعها بحضور بارز في أكثر من 500 موقع، وذلك تحت مظلة الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة. هذا، وتعد Andersen Consulting Holdings LP شركة شراكة محدودة تقدم حلولاً استشارية بالاستعانة بالشركات الأعضاء والشركات المتعاونة على مستوى العالم.
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