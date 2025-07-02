شركة Andersen Consulting تتعاون مع شركة Mercurial Minds لتعزيز قدرات التحول الرقمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعمل شركة Andersen Consulting على تعزيز قدراتها في تقديم الحلول المعتمدة على التكنولوجيا عن طريق مد جسور التعاون مع شركة Mercurial Minds (M.M.) الاستشارية المتخصصة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والتي تتخذ من باكستان مقرًا رئيسيًا لها.

تقدم شركة M.M.‎، التي تأسست في عام 2013، مجموعة من الخدمات المصممة لمساعدة المؤسسات على التطور والتوسع، بما في ذلك خدمات دعم إستراتيجية التحول الرقمي وخدمات الذكاء الاصطناعي والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير تجارب هواتف محمولة وويب فعالة للمستخدمين. كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة، تشمل وضع خرائط طريق قائمة على البيانات، وتصميم آليات أتمتة ذكية، وتقديم تجارب هواتف محمولة وويب آمنة وقابلة للتوسع، مُصممة خصوصًا للشركات التي تسعى إلى تعزيز أنظمة الاتصال واستخلاص رؤى فورية. إضافةً إلى ذلك، تقدم شركة M.M.‎ خدمات متميزة لمجموعة متنوعة من الصناعات، في ظل إيلاء تركيز خاص للقطاعات المالية والاتصالات والقطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على البيانات.

صرح Nabeel Saiyer، المدير التنفيذي لشركة M.M.‎، قائلاً: "يشكل هذا التعاون دافعًا قويًا للنمو". "يتمثل هدفنا في تصميم أنظمة ذكية قادرة على التعلم والتكيف باستمرار، والتعاون مع شركة Andersen Consulting من شأنه الإسهام في تسريع وتيرة تنفيذ تلك المهمة وتمكيننا من تحقيق قيمة مؤسسية بسرعة غير مسبوقة".

أضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Andersen، قائلاً: "تعد M.M.‎ شركة تنفيذية ذات رؤية مستقبلية، إلى جانب أنها تتمتع بسجل حافل بالإنجازات المتمثلة في تحقيق نتائج فعلية في بيئات معقدة وسريعة التغير، كما يؤكد انضمام الشركة إلينا على التزامنا ببناء مؤسسة عالمية متعددة الأبعاد لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا والموجهة نحو تحقيق النتائج".

تعد Andersen Consulting شركة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تركز على دعم الإستراتيجية المؤسسية، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا والتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول رأس المال البشري. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Andersen Consulting ضمن نموذج خدمات متعددة الأبعاد لمؤسسة Andersen Global ، إذ تقدم خدمات متميزة في مجال الاستشارات والضرائب والقانون والتقييم والتنقل الدولي، على منصة عالمية تضم بين جنباتها أكثر من 20,000 متخصص على مستوى العالم، هذا إلى جانب تمتعها بحضور بارز في أكثر من 500 موقع، وذلك تحت مظلة الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة. هذا، وتعد Andersen Consulting Holdings LP شركة شراكة محدودة تقدم حلولاً استشارية بالاستعانة بالشركات الأعضاء والشركات المتعاونة على مستوى العالم.

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