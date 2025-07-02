Zafin تقدم خدمة إثراء المعاملات لتعزيز الولاء من خلال الخدمات المصرفية الشخصية

MENAFN - AETOSWire) -(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Zafin، الشريك الاستراتيجي للمنصة الذي تثق به البنوك لتسريع الابتكار وتقديم قيمة تحويلية للعملاء، عن إطلاق Transaction Enrichment . تم تصميم هذه الإمكانية الجديدة خصيصًا للمؤسسات المالية، حيث تعمل على تعزيز منصة Zafin المعيارية من خلال تحويل بيانات المعاملات الخام إلى رؤى سياقية غنية. وهو يتيح للبنوك تقديم تجارب أكثر تخصيصًا، وتعزيز مشاركة العملاء ووضع الأساس للخدمات المصرفية الحديثة القائمة على الولاء والعلاقات.

تم بالفعل استخدام نظام إثراء المعاملات من Zafin فيCommercial Bank International ‏ (CBI) وهو بنك رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يدعم تجربة مصرفية رقمية أكثر سهولة وشخصية. من خلال تصنيف المعاملات عبر الإنترنت وتوفير رؤى إنفاق ملائمة، يساعد الحل عملاء CBI على رؤية أكبر لعاداتهم الإنفاقية ومزيدًا من التحكم في نشاطهم المالي.

قال Giovanni Gavino Everduin، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار ورئيس المشاريع في CBI: "لقد ساعدنا تحسين بيانات معاملاتنا في تقديم تجربة رقمية أكثر وضوحًا وبديهية لعملائنا. إن الأمر يتجاوز الشفافية - فهو يتعلق بوضع الأساس لتخصيص أعمق وتعزيز نوع جديد من الولاء المبني على السلوك اليومي".

وقال Charbel Safadi، الرئيس التنفيذي لشركة Zafin: "يعتبر إثراء المعاملات أساسًا لتقديم تجربة شخصية حقيقية في الخدمات المصرفية، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية طويلة الأجل لتحسين علاقات العملاء والخدمة الشخصية. إن نهجنا لا يقتصر على إثراء البيانات فحسب". وهو يتيح للبنوك أن تتجاوز العروض العامة وتتعامل مع العملاء وتكافئهم بطرق تعكس سلوكياتهم اليومية وأهدافهم المالية وعلاقتهم الكاملة مع البنك”.

تم دمج قدرة Zafin على إثراء المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل عبر منصتها المعيارية، مما يعزز مهمة الشركة في مساعدة البنوك على التحديث بذكاء من خلال فصل ابتكار المنتج عن الأساس. ترتبط الرؤى الغنية بشكل مباشر باستراتيجيات المنتج والتسعير والولاء، مما يتيح للبنوك وضع الأساس للعروض المخصصة والمكافآت القائمة على السلوك وتجارب العملاء الأكثر ملاءمة دون إضافة تعقيد إلى الأنظمة الحالية.

تعرف على المزيد حو Transaction Enrichment.

حول Zafin

Zafin هو الشريك الاستراتيجي الذي تثق به البنوك لتسريع الابتكار وإطلاق العنان للنمو المستدام وتقديم قيمة مخصصة للعملاء - دون تعطيل الأنظمة الأساسية. يقع المقر الرئيسي لشركة Zafin في فانكوفر بكندا، وتخدم البنوك في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تساعد Zafin المؤسسات المالية على التحديث بذكاء من خلال فصل ابتكار المنتجات عن البنية التحتية القديمة وتنظيم القيمة عبر دورة حياة الخدمات المصرفية.

في قلب Zafin توجد منصة نمطية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للخدمات المصرفية. إنه يتيح للبنوك توحيد البيانات وتبسيط استراتيجيات المنتجات والتسعير وأتمتة تنفيذ الصفقات وتحسين علاقات العملاء.

تتعاون Zafin مع مؤسسات عالمية رفيعة المستوى بالإضافة إلى البنوك الإقليمية والمتوسطة الحجم، وتقدم نتائج قابلة للقياس بما في ذلك زيادة السرعة في طرح المنتجات في السوق، وتقليل التعقيد التشغيلي، وتعزيز الامتثال، وتعزيز مشاركة العملاء.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، أو تواصل معنا على LinkedIn ، أو شارك في مناقشات خبرائنا على YouTube ، أو اقرأ رؤيتنا على Zafin blog .

"Zafin" هي علامة تجارية لشركة Zafin. قد تكون أسماء المنتجات أو الخدمات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية لشركاتها المعنية.

حول Commercial Bank International ‏ (CBI)

Commercial Bank International ‏ (CBI) هو أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمخصصة لتمكين الشركات والأفراد من خلال حلول مصرفية مبتكرة وشخصية تركز على النمو.

تأسس بنك CBI في عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك حلول الخدمات المصرفية للشركات والتجزئة والخدمات المصرفية الإسلامية. من خلال الاستفادة من قدراتها المبتكرة، تقدم CBI خدمات مصرفية مخصصة لمساعدة العملاء على تحقيق طموحاتهم. تم إدراج بنك CBI في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) ويخضع لتنظيم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

تقديرًا لثقافته التي تركز على العملاء والتزامه بدفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي، حصل بنك CBI على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الرئيس التنفيذي للعام (الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط) والبنك الأكثر ابتكارًا لهذا العام في حفل توزيع جوائز Middle East Banking AI & Analytics Awards. كما تم تكريم البنك أيضًا للابتكار المتميز في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث فاز بجوائز Stevie Awards متعددة، وجائزة Gold Stevie Award for Innovation in Technology Development ‏ (Financial Services).

ويعد البنك مملوكًا في أغلبه لمساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستفيد مجلس إدارته من التمثيل القوي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.