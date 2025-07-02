Zafin تقدم خدمة إثراء المعاملات لتعزيز الولاء من خلال الخدمات المصرفية الشخصية

Zafin تقدم خدمة إثراء المعاملات لتعزيز الولاء من خلال الخدمات المصرفية الشخصية
تم بالفعل استخدام نظام إثراء المعاملات من Zafin فيCommercial Bank International (CBI) وهو بنك رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يدعم تجربة مصرفية رقمية أكثر سهولة وشخصية. من خلال تصنيف المعاملات عبر الإنترنت وتوفير رؤى إنفاق ملائمة، يساعد الحل عملاء CBI على رؤية أكبر لعاداتهم الإنفاقية ومزيدًا من التحكم في نشاطهم المالي.
قال Giovanni Gavino Everduin، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار ورئيس المشاريع في CBI: "لقد ساعدنا تحسين بيانات معاملاتنا في تقديم تجربة رقمية أكثر وضوحًا وبديهية لعملائنا. إن الأمر يتجاوز الشفافية - فهو يتعلق بوضع الأساس لتخصيص أعمق وتعزيز نوع جديد من الولاء المبني على السلوك اليومي".
وقال Charbel Safadi، الرئيس التنفيذي لشركة Zafin: "يعتبر إثراء المعاملات أساسًا لتقديم تجربة شخصية حقيقية في الخدمات المصرفية، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية طويلة الأجل لتحسين علاقات العملاء والخدمة الشخصية. إن نهجنا لا يقتصر على إثراء البيانات فحسب". وهو يتيح للبنوك أن تتجاوز العروض العامة وتتعامل مع العملاء وتكافئهم بطرق تعكس سلوكياتهم اليومية وأهدافهم المالية وعلاقتهم الكاملة مع البنك”.
تم دمج قدرة Zafin على إثراء المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل عبر منصتها المعيارية، مما يعزز مهمة الشركة في مساعدة البنوك على التحديث بذكاء من خلال فصل ابتكار المنتج عن الأساس. ترتبط الرؤى الغنية بشكل مباشر باستراتيجيات المنتج والتسعير والولاء، مما يتيح للبنوك وضع الأساس للعروض المخصصة والمكافآت القائمة على السلوك وتجارب العملاء الأكثر ملاءمة دون إضافة تعقيد إلى الأنظمة الحالية.
تعرف على المزيد حو Transaction Enrichment.
حول Zafin
Zafin هو الشريك الاستراتيجي الذي تثق به البنوك لتسريع الابتكار وإطلاق العنان للنمو المستدام وتقديم قيمة مخصصة للعملاء - دون تعطيل الأنظمة الأساسية. يقع المقر الرئيسي لشركة Zafin في فانكوفر بكندا، وتخدم البنوك في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تساعد Zafin المؤسسات المالية على التحديث بذكاء من خلال فصل ابتكار المنتجات عن البنية التحتية القديمة وتنظيم القيمة عبر دورة حياة الخدمات المصرفية.
في قلب Zafin توجد منصة نمطية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للخدمات المصرفية. إنه يتيح للبنوك توحيد البيانات وتبسيط استراتيجيات المنتجات والتسعير وأتمتة تنفيذ الصفقات وتحسين علاقات العملاء.
تتعاون Zafin مع مؤسسات عالمية رفيعة المستوى بالإضافة إلى البنوك الإقليمية والمتوسطة الحجم، وتقدم نتائج قابلة للقياس بما في ذلك زيادة السرعة في طرح المنتجات في السوق، وتقليل التعقيد التشغيلي، وتعزيز الامتثال، وتعزيز مشاركة العملاء.
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حول Commercial Bank International (CBI)
Commercial Bank International (CBI) هو أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمخصصة لتمكين الشركات والأفراد من خلال حلول مصرفية مبتكرة وشخصية تركز على النمو.
تأسس بنك CBI في عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك حلول الخدمات المصرفية للشركات والتجزئة والخدمات المصرفية الإسلامية. من خلال الاستفادة من قدراتها المبتكرة، تقدم CBI خدمات مصرفية مخصصة لمساعدة العملاء على تحقيق طموحاتهم. تم إدراج بنك CBI في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) ويخضع لتنظيم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).
تقديرًا لثقافته التي تركز على العملاء والتزامه بدفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي، حصل بنك CBI على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الرئيس التنفيذي للعام (الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط) والبنك الأكثر ابتكارًا لهذا العام في حفل توزيع جوائز Middle East Banking AI & Analytics Awards. كما تم تكريم البنك أيضًا للابتكار المتميز في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث فاز بجوائز Stevie Awards متعددة، وجائزة Gold Stevie Award for Innovation in Technology Development (Financial Services).
ويعد البنك مملوكًا في أغلبه لمساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستفيد مجلس إدارته من التمثيل القوي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
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