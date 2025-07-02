ليفركوزن يتعاقد مع المدافع كوانساه من ليفربول

MENAFN - Al-Bayan) "> أعلن باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع جاريل كوانساه لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما قادما من ليفربول بعقد لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفركوزن سيدفع ما يصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (47.92 مليون دولار)، بما في ذلك خمسة ملايين جنيه إسترليني كمكافآت محتملة.

وخاض المدافع (22 عاما)، وهو أحد خريجي أكاديمية ليفربول، أول مباراة له مع الفريق الأول في موسم 2023-2024 وشارك في 58 مباراة بكافة المسابقات مع النادي.

وكان كوانساه ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا العام بقيادة المدرب لي كارسلي.

وقال سيمون رولفز المدير الرياضي لنادي ليفركوزن في بيان "يسعدنا التعاقد مع جاريل كوانساه، أحد أبرز المدافعين الواعدين في إنجلترا. يتمتع بالسرعة ويملك مهارات جيدة".

وتعاقد ليفركوزن، الذي احتل المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ في الدوري المحلي في الموسم المنصرم، مع مدرب مانشستر يونايتد السابق إريك تن هاج في مايو أيار الماضي، ليحل محل تشابي ألونسو الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

وباع ليفركوزن الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج والدولي الألماني فلوريان فيرتس إلى ليفربول، إذ رحل الأخير الشهر الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 16 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى كمكافآت محتملة.