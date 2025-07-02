"دايملر تراك" الألمانية تجمع شاحنات في السنغال

MENAFN - Al-Bayan) ">تعتزم شركة ((دايملر تراك)) الألمانية للشاحنات تجميع شاحنات من مختلف طرازات ((مرسيدس-بنز)) في السنغال.

وأعلنت الشركة مساء أمس الثلاثاء أنها تدعم إنشاء مصنع تجميع في السنغال، حيث تورد شاحنات مفككة وفقاً لمبدأ التجميع المعياري، والتي سيجرى إعادة تجميعها هناك.

ويهدف المصنع إلى توفير مركبات خاصة لأغراض الدفاع والإغاثة في حالات الكوارث ومهام المحليات للسوق السنغالية.

وأضافت ((دايملر تراك)): إن الخطة تسهم في تأسيس إنتاج محلي للسيارات في غرب أفريقيا، وبالتالي في تنمية المنطقة، مشيرة إلى أن المشروع يجرى تنسيقه بشكل وثيق مع الحكومة الألمانية.

وبحسب بيانات ((دايملر تراك))، ستتولى شركة أخرى بناء وتشغيل المصنع، وستبرم اتفاقية عمل مع حكومة السنغال لهذا الغرض. ووقع الشركاء الثلاثة خطاب نوايا في العاصمة السنغالية داكار. ومن المتوقع البدء في إنتاج المركبات في المصنع اعتباراً من عام 2026.

ولدى ((دايملر تراك)) حالياً مواقع في جنوب أفريقيا وكينيا. وفي جنوب أفريقيا، يتم أيضاً تجميع شاحنات مرسيدس-بنز، التي ترد مكوناتها من ألمانيا.

وتسعى الحكومة السنغالية لجذب مستثمرين لخلق فرص عمل لسكانها البالغ عددهم حوالي 18 مليون نسمة، والذين يعد متوسط ​​أعمارهم في سن الشباب.

ويتوقع البنك الدولي أن تشهد السنغال، التي بدأت أخيراً أيضاً في تصدير النفط والغاز، أعلى معدل نمو اقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2025، بنسبة 7.9%.