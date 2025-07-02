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مبيعات سيارات جنرال موتورز في أمريكا ترتفع 14.2% بالربع الثاني

مبيعات سيارات جنرال موتورز في أمريكا ترتفع 14.2% بالربع الثاني

2025-07-02 07:03:54
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.3% سنوياً إلى 746588 سيارة مقابل 696086 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة بالتجزئة خلال الربع الثاني بنسبة 10% سنوياً.

وبحسب جنرال موتورز سجلت العلامة التجارية شيفروليه أفضل مبيعات خلال النصف الأول من العام منذ 2019 بزيادة نسبتها 9% سنوياً. وحققت فئة الكروس أوفر من سيارات شيفروليه مبيعات قياسية خلال النصف الأول بفضل الأداء القوي للسيارة إكوينوكس التي سجلت مبيعات قياسية.

وبحلول 30 يونيو الماضي وصل حجم مخزون السيارات لدى وكلاء وموزعي جنرال موتورز إلى 525918 سيارة بانخفاض نسبته 9.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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