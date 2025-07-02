"التربية": 3 أسباب لحجب الشهادات ولا اختبارات تعويضية للمتغيبين عن "الإعادة"

MENAFN - Al-Bayan) ">أكدت وزارة التربية والتعليم أن الشهادة النهائية للعام الدراسي 2024-2025 قد تُحجب عن الطلبة في حال وجود التزامات مالية غير مسددة على الطالب، أو في حال عدم تسليم جهاز الحاسوب المدرسي، أو عدم تحديث البيانات الشخصية المطلوبة في النظام الإلكتروني. وأشارت إلى أن هذه الأسباب تُعد من أبرز العوائق التي تحول دون تسلم الشهادة النهائية للطلبة، ودعت المدارس أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة الأوضاع الأكاديمية والإدارية لأبنائهم بشكل منتظم، لضمان استيفاء جميع المتطلبات التي تتيح لهم استلام الشهادات دون عوائق.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن امتحانات الإعادة التي تقام بعد نهاية العام الدراسي لطلبة الصفوف من الـ 3 حتى الـ 12، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، ستركز على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مواد الإعادة التي يحق للطالب التقدم لاختبارها، حتى وإن كانت جميع المواد.

وحذرت من أن الغياب عن اختبارات الإعادة حتى لو كان بعذر مقبول لا يمنح الطالب حق الحصول على اختبار تعويضي، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالحضور وفق المواعيد المعتمدة.

وفي رسالة توجيهية من المدارس لأولياء الأمور، أكدت فيها المدارس أن أداء الاختبارات ((عن بُعد)) غير مسموح به في معظم الحالات، بما في ذلك الحالات المرضية المؤقتة داخل الدولة، والتي لا تُعد مبرراً مباشراً للاختبار عن بُعد. وأوضحت المدارس أنه يتم التنسيق في هذه الحالات لتشكيل لجنة داخل المدرسة، تحت إشراف طبي، لتمكين الطالب من أداء الاختبار حضورياً.

وبينت المدارس أنه يُستثنى فقط من هذا القرار الحالات المعتمدة من اللجنة الطبية المختصة في القطاع، والتي يُثبت فيها أن الطالب غير قادر على الحضور لأسباب صحية موثقة بمخاطر مؤكدة على صحته أو على العاملين في لجنة الامتحان وذلك بناء على تقرير طبي معتمد.

وأكدت الإدارات المدرسية على أن السفر لأغراض السياحة أو الإجازات العائلية لا يُعد مبرراً مقبولاً لأداء الاختبار عن بُعد، وهذا العذر غير معتمد رسمياً، ودعت جميع الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعتمدة لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.