فلاي دبي تضع حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات في دبي الجنوب

MENAFN - Al-Bayan) ">وضعت فلاي دبي حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات الجديد في دبي الجنوب. سيعطي هذا المرفق الجديد الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات، والمقرر إنجازه في الربع الأخير من العام 2026، مرونة أكبر للناقلة في عمليات السيطرة وتسريع وتيرة أعمال الصيانة لأسطولها المتنامي.

يمتد مركز صيانة الطائرات على مساحة عن 32,600 متر مربع، ويضم حظيرة صيانة للطائرات وورش عمل ودعم ومكاتب ليعكس إلتزام فلاي دبي بتعزيز قدراتها الداخلية وتطورها كناقلة متنامية مع توسع أسطولها وشبكتها.

وحضر حفل وضع حجر الأساس كلا من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي وممثلين عن مشروع محمد بن راشد للطيران.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "نحن فخورون بأن نشهد وضع حجر الأساس لحضائر فلاي دبي الجديد لصيانة الطائرات في دبي الجنوب، وهو إنجاز بارز يعكس النمو المستمر للشركة وتطور عملياتها التشغيلية. ويعزز هذا المرفق إلتزامنا بدعم قطاع الطيران في دبي من خلال بنية تحتية متطورة، وتعزيز مكانة الامارة كمركز عالمي رائد للطيران."

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي. فمنذ إنطلاق عملياتنا في عام 2009، قطعنا شوطاً كبيراً في ربط دبي بالعالم ودفع عجلة الابتكار، وسيساهم إنشاء وتطوير حضائر صيانة الطائرات الجديد دوراً رئيسياً في المرحلة التالية من مسيرة النمو في الناقلة. وتُعد هذه خطوة استراتيجية نحو دعم متطلباتنا وقدراتنا المتزايدة في مجال الصيانة مع تسلمنا المزيد من الطائرات، كما تؤكد إلتزامنا المستمر بالابتكار والكفاءة التشغيلية ودعم مكانة دبي كمحور عالمي في مجال الطيران وريادتها في الأعمال".

وكانت فلاي دبي قد وقعت إتفاقية مع "مشروع محمد بن راشد للطيران" لإنشاء أول مركز صيانة طائرات مخصص لها خلال معرض دبي للطيران 2023. يقع المركز في منطقة دبي الجنوب، ويوفر منظومة متكاملة للطيران والخدمات اللوجستية، مما يجعله موقعاً مثالياً لمنشأة الشركة. وسيقع مركز الصيانة بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي والمتوقع أن يصبح أكبر مطار في العالم عند إنجازه. صُمم مركز الصيانة الجديد لدعم خطط النمو الطموحة لشركة فلاي دبي، وسيضم فريقاً متنامياً يضم أكثر من 600 مهندس مؤهل يعملون في الصيانة الأرضية والخدمات الفنية والمواد وورش العمل، لضمان أعلى معايير السلامة لأسطول فلاي دبي وكفاءته التشغيلية.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

دخلت فلاي دبي في شراكة مع "مجموعة أمانة"، وهي شركة إقليمية رائدة متخصصة في تصميم وبناء المرافق الصناعية والتجارية، لتنفيذ منشأة حديثة مبنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية في قلب دبي الجنوب.

كانت فلاي دبي قد وقعت في معرض دبي للطيران 2023 على طلبيتها الرابعة لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر. وهي تشغل اليوم أسطولا حديثاً وفاعلاً يتألف من طائرات بوينغ 737، ومن المتوقع أن تتسلم الشركة أكثر من 120 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس خلال العقد المقبل.