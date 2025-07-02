بوليتكنك البحرين تجدد اعتمادها من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) لخمس سنوات مقبلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نجحت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) في تجديد اعتمادها الأكاديمي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) لمدة خمس سنوات إضافية، حتى ديسمبر 2029.ويعد هذا التجديد دليلًا واضحًا على جودة وتميز برامج التعليم المحاسبي والمالي التي تقدمها المؤسسة، فضلًا عن التزامها المستمر بتلبية المعايير الدولية لأفضل الممارسات التعليمية والمهنية.



ويعتبر اعتماد ACCA من بين أكثر الاعتمادات المهنية شهرة عالميًا في مجال المحاسبة، وهو يمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.



ومن خلال هذا الاعتماد، تضمن "بوليتكنك البحرين" تقديم مناهج تعليمية حديثة وشاملة تتماشى مع أحدث المتطلبات المهنية وتطورات السوق.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكاهون: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد التزامنا الدائم بتقديم تعليم ذي جودة عالية يتوافق مع المعايير الدولية، إن تجديد اعتماد ACCA هو شهادة على تفانينا في إعداد طلبتنا بشكل احترافي يمكنهم من المنافسة في سوق العمل الديناميكي والمتغير باستمرار، وسنواصل تطوير برامجنا الأكاديمية وإدماج أحدث المعارف والتقنيات لضمان تزويد طلبتنا بالمهارات التي يحتاجون إليها ليكونوا قادة المستقبل في مجال المحاسبة والمالية".



بدورها، قالت رئيس كلية إدارة الأعمال الأستاذة لطيفة الفاضل: "إن تجديد اعتماد ACCA هو تأكيد على جودة برامجنا وقدرتنا على تلبية متطلبات سوق العمل المتجددة، فنحن ملتزمون بتطوير مهارات طلبتنا وتأهيلهم ليكونوا في طليعة المتخصصين في قطاع المحاسبة، ونعمل بلا كلل لضمان حصولهم على تعليم متميز يرتقي بطموحاتهم المهنية".



وشهدت "بوليتكنك البحرين" خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في برامجها التعليمية، مع التركيز على التطبيق العملي والتدريب المهني، مما يعزز من فرص الطلبة في الحصول على وظائف متميزة بعد التخرج، ويُعتبر هذا الاعتماد المتجدد بمثابة دفعة قوية لاستراتيجيات التطوير المستدامة التي تنتهجها المؤسسة.



وتؤكد "بوليتكنك البحرين" التزامها المستمر بدعم الطلبة والهيئة الأكاديمية من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة، وشراكات مع القطاع الصناعي، وفرص تدريبية متقدمة، لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.