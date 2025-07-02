بوليتكنك البحرين تجدد اعتمادها من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) لخمس سنوات مقبلة
ويعد هذا التجديد دليلًا واضحًا على جودة وتميز برامج التعليم المحاسبي والمالي التي تقدمها المؤسسة، فضلًا عن التزامها المستمر بتلبية المعايير الدولية لأفضل الممارسات التعليمية والمهنية.
ويعتبر اعتماد ACCA من بين أكثر الاعتمادات المهنية شهرة عالميًا في مجال المحاسبة، وهو يمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
ومن خلال هذا الاعتماد، تضمن "بوليتكنك البحرين" تقديم مناهج تعليمية حديثة وشاملة تتماشى مع أحدث المتطلبات المهنية وتطورات السوق.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكاهون: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد التزامنا الدائم بتقديم تعليم ذي جودة عالية يتوافق مع المعايير الدولية، إن تجديد اعتماد ACCA هو شهادة على تفانينا في إعداد طلبتنا بشكل احترافي يمكنهم من المنافسة في سوق العمل الديناميكي والمتغير باستمرار، وسنواصل تطوير برامجنا الأكاديمية وإدماج أحدث المعارف والتقنيات لضمان تزويد طلبتنا بالمهارات التي يحتاجون إليها ليكونوا قادة المستقبل في مجال المحاسبة والمالية".
بدورها، قالت رئيس كلية إدارة الأعمال الأستاذة لطيفة الفاضل: "إن تجديد اعتماد ACCA هو تأكيد على جودة برامجنا وقدرتنا على تلبية متطلبات سوق العمل المتجددة، فنحن ملتزمون بتطوير مهارات طلبتنا وتأهيلهم ليكونوا في طليعة المتخصصين في قطاع المحاسبة، ونعمل بلا كلل لضمان حصولهم على تعليم متميز يرتقي بطموحاتهم المهنية".
وشهدت "بوليتكنك البحرين" خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في برامجها التعليمية، مع التركيز على التطبيق العملي والتدريب المهني، مما يعزز من فرص الطلبة في الحصول على وظائف متميزة بعد التخرج، ويُعتبر هذا الاعتماد المتجدد بمثابة دفعة قوية لاستراتيجيات التطوير المستدامة التي تنتهجها المؤسسة.
وتؤكد "بوليتكنك البحرين" التزامها المستمر بدعم الطلبة والهيئة الأكاديمية من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة، وشراكات مع القطاع الصناعي، وفرص تدريبية متقدمة، لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.
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