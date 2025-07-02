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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق البرنامج التدريبي العادات ااـسبع لقادة حقوق الطفل المؤثرين

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق البرنامج التدريبي العادات ااـسبع لقادة حقوق الطفل المؤثرين

2025-07-02 07:02:10
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمملكة البحرين، ولا سيما حقوق الطفل، أطلقت المؤسسة بالتعاون مع شركة "فرانكلين كوفي للتعليم- الشرق الأوسط"، ومبادرة "ابتسامة"، ومبرة الكوهجي الخيرية، البرنامج التدريبي "العادات السبع لقادة حقوق الطفل المؤثرين"، وذلك ضمن برنامج "قادة حقوق الطفل المؤثرين" تحت شعار (يحق لك)، بحضور مفوض حقوق الطفل.

ويأتي البرنامج، الذي تقدمه المدربة إيمان الخاجة، على مدى أربعة أيام في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وشركة "فرانكلين كوفي للتعليم - الشرق الأوسط"، كما يندرج ضمن استراتيجية مفوض حقوق الطفل للأعوام 2024 – 2025، والذي يعكس جهود المؤسسة الرامية إلى تمكين النشء البحريني وإعدادهم كقادة فاعلين في مجال حقوق الطفل، وتضمن البرنامج في يومه الأول كلمة للدكتورة حورية الديري (مفوض حقوق الطفل)، رحبت فيها بالمشاركين في البرنامج، متطلعة إلى رؤية إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة خلال فترة التدريب.

ويُعد هذا البرنامج الحقوقي هو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويستهدف فئة الشباب البحريني من عمر 12 إلى 18 عامًا، وخاصة "أصدقاء مفوض حقوق الطفل"، بهدف تمكينهم من الدفاع عن حقوق أقرانهم، وتمثيل التحديات المتعلقة بالطفولة، والمساهمة في صياغة السياسات المرتبطة بمصلحتهم الفضلى، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

ويستند البرنامج إلى مبادئ "العادات السبع" التي وضعتها "فرانكلين كوفي"، وهي إطار عالمي لبناء الشخصية والقيادة الجماعية، حيث يعمل البرنامج على تطوير مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي لدى المشاركين، ويعزز من قدراتهم على إحداث تأثير مستدام في مجتمعهم.

ويؤكد هذا التعاون بين المؤسسة والجهات الخاصة والتعليمية والخيرية أهمية الشراكة المجتمعية في رعاية حقوق الطفل، وتنمية جيل واعٍٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على تمثيل صوته في المحافل المؤسسية والمجتمعية.

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