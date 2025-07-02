المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق البرنامج التدريبي العادات ااـسبع لقادة حقوق الطفل المؤثرين

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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق البرنامج التدريبي العادات ااـسبع لقادة حقوق الطفل المؤثرين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمملكة البحرين، ولا سيما حقوق الطفل، أطلقت المؤسسة بالتعاون مع شركة "فرانكلين كوفي للتعليم- الشرق الأوسط"، ومبادرة "ابتسامة"، ومبرة الكوهجي الخيرية، البرنامج التدريبي "العادات السبع لقادة حقوق الطفل المؤثرين"، وذلك ضمن برنامج "قادة حقوق الطفل المؤثرين" تحت شعار (يحق لك)، بحضور مفوض حقوق الطفل.
ويأتي البرنامج، الذي تقدمه المدربة إيمان الخاجة، على مدى أربعة أيام في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وشركة "فرانكلين كوفي للتعليم - الشرق الأوسط"، كما يندرج ضمن استراتيجية مفوض حقوق الطفل للأعوام 2024 – 2025، والذي يعكس جهود المؤسسة الرامية إلى تمكين النشء البحريني وإعدادهم كقادة فاعلين في مجال حقوق الطفل، وتضمن البرنامج في يومه الأول كلمة للدكتورة حورية الديري (مفوض حقوق الطفل)، رحبت فيها بالمشاركين في البرنامج، متطلعة إلى رؤية إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة خلال فترة التدريب.
ويُعد هذا البرنامج الحقوقي هو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويستهدف فئة الشباب البحريني من عمر 12 إلى 18 عامًا، وخاصة "أصدقاء مفوض حقوق الطفل"، بهدف تمكينهم من الدفاع عن حقوق أقرانهم، وتمثيل التحديات المتعلقة بالطفولة، والمساهمة في صياغة السياسات المرتبطة بمصلحتهم الفضلى، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
ويستند البرنامج إلى مبادئ "العادات السبع" التي وضعتها "فرانكلين كوفي"، وهي إطار عالمي لبناء الشخصية والقيادة الجماعية، حيث يعمل البرنامج على تطوير مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي لدى المشاركين، ويعزز من قدراتهم على إحداث تأثير مستدام في مجتمعهم.
ويؤكد هذا التعاون بين المؤسسة والجهات الخاصة والتعليمية والخيرية أهمية الشراكة المجتمعية في رعاية حقوق الطفل، وتنمية جيل واعٍٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على تمثيل صوته في المحافل المؤسسية والمجتمعية.
ويأتي البرنامج، الذي تقدمه المدربة إيمان الخاجة، على مدى أربعة أيام في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وشركة "فرانكلين كوفي للتعليم - الشرق الأوسط"، كما يندرج ضمن استراتيجية مفوض حقوق الطفل للأعوام 2024 – 2025، والذي يعكس جهود المؤسسة الرامية إلى تمكين النشء البحريني وإعدادهم كقادة فاعلين في مجال حقوق الطفل، وتضمن البرنامج في يومه الأول كلمة للدكتورة حورية الديري (مفوض حقوق الطفل)، رحبت فيها بالمشاركين في البرنامج، متطلعة إلى رؤية إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة خلال فترة التدريب.
ويُعد هذا البرنامج الحقوقي هو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويستهدف فئة الشباب البحريني من عمر 12 إلى 18 عامًا، وخاصة "أصدقاء مفوض حقوق الطفل"، بهدف تمكينهم من الدفاع عن حقوق أقرانهم، وتمثيل التحديات المتعلقة بالطفولة، والمساهمة في صياغة السياسات المرتبطة بمصلحتهم الفضلى، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
ويستند البرنامج إلى مبادئ "العادات السبع" التي وضعتها "فرانكلين كوفي"، وهي إطار عالمي لبناء الشخصية والقيادة الجماعية، حيث يعمل البرنامج على تطوير مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي لدى المشاركين، ويعزز من قدراتهم على إحداث تأثير مستدام في مجتمعهم.
ويؤكد هذا التعاون بين المؤسسة والجهات الخاصة والتعليمية والخيرية أهمية الشراكة المجتمعية في رعاية حقوق الطفل، وتنمية جيل واعٍٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على تمثيل صوته في المحافل المؤسسية والمجتمعية.
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