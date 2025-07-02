إقبال كثيف على المكتب الثقافي التعليمي المصري لتصديق الشهادات الدراسية وشهادات الثانوية العامة

MENAFN - Asdaf News) استقبل أمس الثلاثاء المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياض والدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، المستشار الثقافي التعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية، أعداد كبيرة من الطلاب المصريين وأعداد من الجنسيات الأخرى المقيمين بالمملكة، لاعتماد وتصديق الشهادات الدراسية وشهادات الثانوية العامة السعودية لتمكينهم من الالتحاق بالجامعات المصرية.

إقبال قياسي وتحديات تنظيمية :

شهد اليوم الأول من المهمة، الموافق 1 يوليو 2025، استقبال ما يزيد على 1500 مواطن ومراجع، مع توقعات بتضاعف العدد خلال فترة المهمة على مدار يومي 1 و 2 يوليو 2025، والتي سوف تستكمل من السادس إلى العاشر من يوليو 2025، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر المكتب الثقافي.

ورغم هذا الإقبال الكثيف، أكد الدكتور سعيد على الجهود المبذولة لتوفير بيئة مريحة للمواطنين، حيث تم تجهيز المسرح الملحق بالمكتب الثقافي بمظلات جديدة تحمي المتواجدين من أشعة الشمس، بالإضافة إلى توفير مكيفات لتقليل تأثير حرارة الجو.

أشار الدكتور سعيد إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجههم في التعامل مع المواطنين والمراجعين يتمثل في عدم التزام البعض بحجز المواعيد المسبقة عبر التطبيق الإلكتروني والحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) وعلى الرغم من أن الإجراءات الرسمية تتطلب حجز موعد، إلا أن المكتب يحرص على استقبال جميع الحالات، خاصة القادمين من مسافات بعيدة تصل إلى 400 أو 800 كيلومتر، وتقديم الخدمة لهم بعد الانتهاء من خدمة أصحاب المواعيد المحجوزة لتجنب أي إخلال بالدور.

وتتواجد مهمة يرأسها القنصل العام المصري بالرياض السفير طارق المليجي من القنصلية العامة المصرية بالرياض بمقر المكتب الثقافي، لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين بتصديق الشهادات بشكل فوري بعد اعتمادها من المكتب الثقافي.