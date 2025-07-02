إقبال كثيف على المكتب الثقافي التعليمي المصري لتصديق الشهادات الدراسية وشهادات الثانوية العامة

إقبال كثيف على المكتب الثقافي التعليمي المصري لتصديق الشهادات الدراسية وشهادات الثانوية العامة
إقبال قياسي وتحديات تنظيمية :
شهد اليوم الأول من المهمة، الموافق 1 يوليو 2025، استقبال ما يزيد على 1500 مواطن ومراجع، مع توقعات بتضاعف العدد خلال فترة المهمة على مدار يومي 1 و 2 يوليو 2025، والتي سوف تستكمل من السادس إلى العاشر من يوليو 2025، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر المكتب الثقافي.
ورغم هذا الإقبال الكثيف، أكد الدكتور سعيد على الجهود المبذولة لتوفير بيئة مريحة للمواطنين، حيث تم تجهيز المسرح الملحق بالمكتب الثقافي بمظلات جديدة تحمي المتواجدين من أشعة الشمس، بالإضافة إلى توفير مكيفات لتقليل تأثير حرارة الجو.
أشار الدكتور سعيد إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجههم في التعامل مع المواطنين والمراجعين يتمثل في عدم التزام البعض بحجز المواعيد المسبقة عبر التطبيق الإلكتروني والحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) وعلى الرغم من أن الإجراءات الرسمية تتطلب حجز موعد، إلا أن المكتب يحرص على استقبال جميع الحالات، خاصة القادمين من مسافات بعيدة تصل إلى 400 أو 800 كيلومتر، وتقديم الخدمة لهم بعد الانتهاء من خدمة أصحاب المواعيد المحجوزة لتجنب أي إخلال بالدور.
وتتواجد مهمة يرأسها القنصل العام المصري بالرياض السفير طارق المليجي من القنصلية العامة المصرية بالرياض بمقر المكتب الثقافي، لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين بتصديق الشهادات بشكل فوري بعد اعتمادها من المكتب الثقافي.
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