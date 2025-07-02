كهرباء القدس تُطلق مبادرة توعوية مبتكرة للأطفال لتعزيز الوعي الطاقي والسلامة الكهربائية في رام الله والبيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ في إطار التزامها العميق بالمسؤولية المجتمعية، تواصل شركة كهرباء محافظة القدس تنفيذ ورشات توعوية مبتكرة تستهدف الأطفال ضمن المخيمات الصيفية لعام 2025 في محافظة رام الله والبيرة. وانطلاقًا من حرصها على سلامة مشتركيها وعائلاتهم، تسعى الشركة إلى ترسيخ مفاهيم السلامة الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة لدى الأجيال الناشئة، عبر أنشطة تفاعلية شيقة تجمع بين التعليم والمتعة.

تتضمن الورشات ألعابًا ذهنية وألغازًا محفزة صُمّمت خصيصًا لتبسيط المفاهيم الفنية بأسلوب مشوّق، ما يحوّل عملية التعلم إلى تجربة ممتعة للأطفال.







وتشرف على تقديم هذه الورش المهندسة روزان حسون، مسؤولة قسم الترشيد في الشركة، التي تعتمد أسلوبًا تواصليًا مرنًا يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويضمن إيصال الرسائل التوعوية بأسلوب فعال وراسخ.

وترى الشركة أن غرس ثقافة الوعي الطاقي منذ الصغر يمثل استثمارًا بعيد المدى في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستدامة، ويعزز من قيم المسؤولية البيئية لدى الأفراد، ما يسهم في حماية الموارد وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الكهرباء.

بهذا النهج التشاركي، تؤكد "كهرباء القدس" أن التغيير يبدأ من الوعي، وأن الأطفال هم النواة الحقيقية لمجتمع واعٍ وآمن.