كهرباء القدس تُطلق مبادرة توعوية مبتكرة للأطفال لتعزيز الوعي الطاقي والسلامة الكهربائية في رام الله والبيرة

كهرباء القدس تُطلق مبادرة توعوية مبتكرة للأطفال لتعزيز الوعي الطاقي والسلامة الكهربائية في رام الله والبيرة
تتضمن الورشات ألعابًا ذهنية وألغازًا محفزة صُمّمت خصيصًا لتبسيط المفاهيم الفنية بأسلوب مشوّق، ما يحوّل عملية التعلم إلى تجربة ممتعة للأطفال.
وتشرف على تقديم هذه الورش المهندسة روزان حسون، مسؤولة قسم الترشيد في الشركة، التي تعتمد أسلوبًا تواصليًا مرنًا يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويضمن إيصال الرسائل التوعوية بأسلوب فعال وراسخ.
وترى الشركة أن غرس ثقافة الوعي الطاقي منذ الصغر يمثل استثمارًا بعيد المدى في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستدامة، ويعزز من قيم المسؤولية البيئية لدى الأفراد، ما يسهم في حماية الموارد وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الكهرباء.
بهذا النهج التشاركي، تؤكد "كهرباء القدس" أن التغيير يبدأ من الوعي، وأن الأطفال هم النواة الحقيقية لمجتمع واعٍ وآمن.
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