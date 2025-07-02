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قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في حوسان غرب بيت لحم

2025-07-02 06:07:56
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية للمواطن فادي سليم شوشة، في منطقة عين البلد غربا، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على قرية حوسان وممتلكات المواطنين، والتي تمثلت بتجريف أراض واقتلاع الأشجار، وهدم غرف زراعية وإغلاق مداخل القرية الرئيسة.

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