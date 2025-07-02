قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في حوسان غرب بيت لحم
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية للمواطن فادي سليم شوشة، في منطقة عين البلد غربا، بحجة عدم الترخيص.
يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على قرية حوسان وممتلكات المواطنين، والتي تمثلت بتجريف أراض واقتلاع الأشجار، وهدم غرف زراعية وإغلاق مداخل القرية الرئيسة.
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