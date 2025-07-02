الاحتلال يتعمد اصطدام مركبات المواطنين خلال اقتحامه وسط جنين
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال انتشرت في شارع أبو بكر وسط مركز المدينة التجاري، وتعمدت الاصطدام بمركبات المواطنين المصطفة على جوانب الشارع.
ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال انتشر في شارع نابلس وحي المراح والحي الشرقي في المدنية، كما توزعت فرق المشاة على دوار الزايد، في وقت يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين من حاجز الجلمة العسكري مصحوبة بصهاريج مياه.
ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ163 على التوالي، فيما تواصل جرافات الاحتلال هدم منازل في المخيم ومحيطه، كما خلف العدوان المتواصل على المحافظة خلال ذات الفترة 40 شهيدا وأكثر من 200 جريح، إلى جانب نزوح 22 ألف مواطن من مخيم جنين ومحيطه، وعشرات حالات الاعتقال.
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