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الاحتلال يتعمد اصطدام مركبات المواطنين خلال اقتحامه وسط جنين

الاحتلال يتعمد اصطدام مركبات المواطنين خلال اقتحامه وسط جنين

2025-07-02 06:07:56
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، الياتها وقواتها في شوارع مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال انتشرت في شارع أبو بكر وسط مركز المدينة التجاري، وتعمدت الاصطدام بمركبات المواطنين المصطفة على جوانب الشارع.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال انتشر في شارع نابلس وحي المراح والحي الشرقي في المدنية، كما توزعت فرق المشاة على دوار الزايد، في وقت يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين من حاجز الجلمة العسكري مصحوبة بصهاريج مياه.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ163 على التوالي، فيما تواصل جرافات الاحتلال هدم منازل في المخيم ومحيطه، كما خلف العدوان المتواصل على المحافظة خلال ذات الفترة 40 شهيدا وأكثر من 200 جريح، إلى جانب نزوح 22 ألف مواطن من مخيم جنين ومحيطه، وعشرات حالات الاعتقال.

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