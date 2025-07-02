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الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر

الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر

2025-07-02 06:07:56
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفرضت غرامات على المواطنين، وصورت عدة مباني، ونصبت حاجزا عند جسر الصلعة في البلدة، وفتشت مركبات المواطنين.

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