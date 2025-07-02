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الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفرضت غرامات على المواطنين، وصورت عدة مباني، ونصبت حاجزا عند جسر الصلعة في البلدة، وفتشت مركبات المواطنين.
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