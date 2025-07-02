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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال (خلية إيرانية) جنوب سورية خلال عملية خاصة

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال (خلية إيرانية) جنوب سورية خلال عملية خاصة

2025-07-02 06:06:25

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال "خلية إيرانية" خلال عملية خاصة جنوب سورية الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 نفذت الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504".

وأضاف أنه "على ضوء معلومات استخبارية وردت في الأسابيع الأخيرة من جراء التحقيقات نفذت قوات اللواء عملية ليلية مركزة نتج عنها القبض على عدد من المخربين، بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة التي تم فيها القبض على المخربين".

و‏أكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "قوات الفرقة تواصل أعمالها الرامية إلى منع استقرار أي جهة إرهابية في سورية حماية على مواطني دولة إسرائيل وخاصة سكان هضبة الجولان".

 

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