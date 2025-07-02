بدء المؤتمر الدولي الـ16 لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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الرمثا 2 تموز (بترا)- بدأت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي السادس عشر لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء.

و عبر عميد الكلية ورئيس المؤتمر الدكتور منير بني ياسين، عن اعتزازه باحتضان الجامعة لهذا الحدث العلمي المرموق، الذي يشكل منصة دولية لتبادل الخبرات ومناقشة آخر ما توصل إليه البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، شبكات الجيل الخامس، علوم البيانات وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر استقطبت 100 ورقة بحثية تم تحكيمها من قبل لجان علمية متخصصة، حيث تم اختيار نخبة منها للعرض ضمن جلسات علمية متوازية تعقد على مدى ثلاثة أيام تتضمن محاضرات نوعية ومناقشات أكاديمية معمقة.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر محاضرة قدمها المدير العام لشركة" MARSRobotics"، الدكتور محمد الجراح، عرض خلالها الاستخدامات المتطورة للطائرات المسيرة في الإنقاذ والمراقبة والاستشعار عن بعد، مع التطرق إلى التحديات الأمنية والتقنية الناجمة عن تطورها السريع.

ويعقد المؤتمر بدعم من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE" فرع الأردن، في إطار شراكة علمية تعكس أهمية التعاون في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز البحث العلمي في المنطقة.

وعلى هامش الفعاليات، تم افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلبة الكلية، الذي ضم العديد من الابتكارات الطلابية المتميزة، والتي خضعت لتقييم من قبل لجان تحكيم مختصة، كذلك وفر المعرض فرصة لإبراز المهارات التطبيقية للطلبة ومدى مواءمة مخرجات التعليم للتطورات التقنية المتسارعة.

--(بترا)

ب.و /اص/ أ أ

02/07/2025 12:42:25





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