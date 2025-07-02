بدء المؤتمر الدولي الـ16 لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بدء المؤتمر الدولي الـ16 لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرمثا 2 تموز (بترا)- بدأت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي السادس عشر لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء.
و عبر عميد الكلية ورئيس المؤتمر الدكتور منير بني ياسين، عن اعتزازه باحتضان الجامعة لهذا الحدث العلمي المرموق، الذي يشكل منصة دولية لتبادل الخبرات ومناقشة آخر ما توصل إليه البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، شبكات الجيل الخامس، علوم البيانات وغيرها من التقنيات المتقدمة.
وأشار إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر استقطبت 100 ورقة بحثية تم تحكيمها من قبل لجان علمية متخصصة، حيث تم اختيار نخبة منها للعرض ضمن جلسات علمية متوازية تعقد على مدى ثلاثة أيام تتضمن محاضرات نوعية ومناقشات أكاديمية معمقة.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر محاضرة قدمها المدير العام لشركة" MARSRobotics"، الدكتور محمد الجراح، عرض خلالها الاستخدامات المتطورة للطائرات المسيرة في الإنقاذ والمراقبة والاستشعار عن بعد، مع التطرق إلى التحديات الأمنية والتقنية الناجمة عن تطورها السريع.
ويعقد المؤتمر بدعم من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE" فرع الأردن، في إطار شراكة علمية تعكس أهمية التعاون في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز البحث العلمي في المنطقة.
وعلى هامش الفعاليات، تم افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلبة الكلية، الذي ضم العديد من الابتكارات الطلابية المتميزة، والتي خضعت لتقييم من قبل لجان تحكيم مختصة، كذلك وفر المعرض فرصة لإبراز المهارات التطبيقية للطلبة ومدى مواءمة مخرجات التعليم للتطورات التقنية المتسارعة.
--(بترا)
ب.و /اص/ أ أ
02/07/2025 12:42:25
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