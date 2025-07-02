استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله 2 تموز (بترا)- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله "22 عاما" من مدينة جنين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأبلغت الهيئة كلا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو أسباب استشهاده.

ويأتي هذا الحدث في ظل تزايد المخاوف على حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في ظل التقارير المتكررة حول سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، لا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وطالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية في بيان مشترك، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق فوري وشفاف في ظروف استشهاد الأسير وضمان حماية الأسرى وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وباستشهاد الأسير نصر الله فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة في السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 73 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني الأكثر دموية.

--(بترا)

م . ف/ أ أ

02/07/2025 12:49:04





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