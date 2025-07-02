استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
رام الله 2 تموز (بترا)- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله "22 عاما" من مدينة جنين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأبلغت الهيئة كلا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو أسباب استشهاده.
ويأتي هذا الحدث في ظل تزايد المخاوف على حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في ظل التقارير المتكررة حول سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، لا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير.
وطالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية في بيان مشترك، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق فوري وشفاف في ظروف استشهاد الأسير وضمان حماية الأسرى وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وباستشهاد الأسير نصر الله فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة في السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 73 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني الأكثر دموية.
--(بترا)
م . ف/ أ أ
02/07/2025 12:49:04
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