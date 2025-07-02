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فريقا الكتة والنصر يتأهلان لنهائي دوري الأشبال لكرة اليد

فريقا الكتة والنصر يتأهلان لنهائي دوري الأشبال لكرة اليد

2025-07-02 06:06:14
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 2 تموز (بترا)- تأهل فريقا الكتة والنصر إلى المباراة النهائية لبطولة الأشبال لكرة اليد لموسم 2025، بعد فوزهما على فريقي القوقازي و كفرسوم في مباراتي الدور نصف النهائي.
وحقق فريق الكتة فوزا على فريق القوقازي بنتيجة 32-26، في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء، في صالة مدينة الحسن الرياضية في اربد، فيما جاء تأهل فريق النصر بعد أن حقق الفوز على فريق كفرسوم بنتيجة 27-21.
وقرر اتحاد كرة اليد إقامة المباراة النهائية بين فريقي الكتة والنصر يوم السبت المقبل.
--(بترا)
خ خ/ا ص/ أ أ
02/07/2025 12:50:39

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