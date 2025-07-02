فريقا الكتة والنصر يتأهلان لنهائي دوري الأشبال لكرة اليد

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عمان 2 تموز (بترا)- تأهل فريقا الكتة والنصر إلى المباراة النهائية لبطولة الأشبال لكرة اليد لموسم 2025، بعد فوزهما على فريقي القوقازي و كفرسوم في مباراتي الدور نصف النهائي.

وحقق فريق الكتة فوزا على فريق القوقازي بنتيجة 32-26، في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء، في صالة مدينة الحسن الرياضية في اربد، فيما جاء تأهل فريق النصر بعد أن حقق الفوز على فريق كفرسوم بنتيجة 27-21.

وقرر اتحاد كرة اليد إقامة المباراة النهائية بين فريقي الكتة والنصر يوم السبت المقبل.

--(بترا)

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02/07/2025 12:50:39





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