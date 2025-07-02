فريقا الكتة والنصر يتأهلان لنهائي دوري الأشبال لكرة اليد

فريقا الكتة والنصر يتأهلان لنهائي دوري الأشبال لكرة اليد
عمان 2 تموز (بترا)- تأهل فريقا الكتة والنصر إلى المباراة النهائية لبطولة الأشبال لكرة اليد لموسم 2025، بعد فوزهما على فريقي القوقازي و كفرسوم في مباراتي الدور نصف النهائي.
وحقق فريق الكتة فوزا على فريق القوقازي بنتيجة 32-26، في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء، في صالة مدينة الحسن الرياضية في اربد، فيما جاء تأهل فريق النصر بعد أن حقق الفوز على فريق كفرسوم بنتيجة 27-21.
وقرر اتحاد كرة اليد إقامة المباراة النهائية بين فريقي الكتة والنصر يوم السبت المقبل.
--(بترا)
خ خ/ا ص/ أ أ
02/07/2025 12:50:39
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
بلومبيرغ: عقارات دبي الأكثر ازدهاراً رغم التوترات الإقليمية
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
مطالب بتنظيف بحر المعامير والعكر من الوحل لإنعاش المياه من الرواسب الملوثة
جروب-آي بي تطلق تحذيراً بشأن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا
العربية للسيارات تُطلق حملة "Swipe & Drive" حصرياً لسكان دولة الإمارات