المتكاملة للنقل: حافلات خط الكرك - عمان مزودة بأنظمة دفع إلكتروني وكاميرات مراقبة

المتكاملة للنقل: حافلات خط الكرك - عمان مزودة بأنظمة دفع إلكتروني وكاميرات مراقبة
عمان 2 تموز (بترا)- أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، المهندس صلاح اللوزي، أن تشغيل خط النقل الجديد "الكرك -عمان"، الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "خدمة مدن مراكز المحافظات"، سيوفر خدمات نقل يومية لمئات الركاب عبر حافلات حديثة مزودة بأنظمة دفع إلكتروني وكاميرات مراقبة بهدف ضمان راحة الركاب ورفع مستوى السلامة والأمان.
وأشار إلى أن الخط سيبدأ من مجمع سفريات الكرك باتجاه مجمع الجنوب في عمان وبالعكس وفقا لجدول رحلات سيتم الإعلان عنه لاحقا.
وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي استكمالا للنجاحات المتحققة في خطي جرش واربد وفي إطار جهود الشركة لتوسيع شبكة النقل بين المحافظات وتوفير خدمات نقل منتظمة وآمنة وعصرية للمواطنين.
وأوضح أن المشروع يمثل استجابة مباشرة لتوجيهات رئيس الوزراء بتوسيع التغطية الجغرافية لشبكة النقل وتحسين مستوى الخدمة، لافتا إلى أن الشركة تعمل بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لتطوير خطوط حيوية أخرى، منها خطا "اربد – عمان" و"جرش – عمان" اللذان يشهدان إقبالا متزايدا.
وأضاف، إن الشركة عززت هذين الخطين بحافلات إضافية لتحسين التردد وتقليل أوقات الانتظار، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويعزز من ثقتهم بوسائل النقل العام كخيار رئيسي للتنقل، مؤكدا أن الشركة تعمل باستمرار على معالجة التحديات التشغيلية وضمان توزيع الحافلات بما يتناسب مع حجم الطلب.
وبين اللوزي أن مشروع "خدمة مدن مراكز المحافظات" يعد من المشاريع الوطنية الاستراتيجية في قطاع النقل ويهدف إلى تعزيز الترابط بين المحافظات ورفع كفاءة النقل الجماعي بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
--(بترا)
م ف/ أ أ
02/07/2025 12:34:59
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