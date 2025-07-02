المتكاملة للنقل: حافلات خط الكرك - عمان مزودة بأنظمة دفع إلكتروني وكاميرات مراقبة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 2 تموز (بترا)- أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، المهندس صلاح اللوزي، أن تشغيل خط النقل الجديد "الكرك -عمان"، الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "خدمة مدن مراكز المحافظات"، سيوفر خدمات نقل يومية لمئات الركاب عبر حافلات حديثة مزودة بأنظمة دفع إلكتروني وكاميرات مراقبة بهدف ضمان راحة الركاب ورفع مستوى السلامة والأمان.

وأشار إلى أن الخط سيبدأ من مجمع سفريات الكرك باتجاه مجمع الجنوب في عمان وبالعكس وفقا لجدول رحلات سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي استكمالا للنجاحات المتحققة في خطي جرش واربد وفي إطار جهود الشركة لتوسيع شبكة النقل بين المحافظات وتوفير خدمات نقل منتظمة وآمنة وعصرية للمواطنين.

وأوضح أن المشروع يمثل استجابة مباشرة لتوجيهات رئيس الوزراء بتوسيع التغطية الجغرافية لشبكة النقل وتحسين مستوى الخدمة، لافتا إلى أن الشركة تعمل بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لتطوير خطوط حيوية أخرى، منها خطا "اربد – عمان" و"جرش – عمان" اللذان يشهدان إقبالا متزايدا.

وأضاف، إن الشركة عززت هذين الخطين بحافلات إضافية لتحسين التردد وتقليل أوقات الانتظار، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويعزز من ثقتهم بوسائل النقل العام كخيار رئيسي للتنقل، مؤكدا أن الشركة تعمل باستمرار على معالجة التحديات التشغيلية وضمان توزيع الحافلات بما يتناسب مع حجم الطلب.

وبين اللوزي أن مشروع "خدمة مدن مراكز المحافظات" يعد من المشاريع الوطنية الاستراتيجية في قطاع النقل ويهدف إلى تعزيز الترابط بين المحافظات ورفع كفاءة النقل الجماعي بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

--(بترا)

م ف/ أ أ

02/07/2025 12:34:59