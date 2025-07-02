الأمم المتحدة تحذر من نقص فرص العيش ومحدودية أماكن الإيواء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تموز (بترا) - جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تدنّي الأوضاع الإغاثية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، مؤكدة أن قطاع غزة "يشهد نقصا في فرص العيش ومحدودية في أماكن الإيواء" جراء الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، رصدت خلاله عددا من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ يوم الأحد.وقالت إن العديد من العائلات التي فرت من المدارس التي تعرضت لقصف الاحتلال في الفترة الأخيرة عادت الآن إلى شمال قطاع غزة، عازية ذلك إلى حد كبير لنقص فرص العيش البديلة ومحدودية أماكن الإيواء في أماكن أخرى.وأشار البيان إلى تعرض 5 مبانٍ مدرسية تؤوي عائلات نازحة شمال قطاع غزة للقصف خلال الساعات الـ 48 الماضية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى.ويواصل جيش الاحتلال إصدار إنذارات متكررة بالإخلاء الفوري في مناطق متعددة من قطاع غزة، يفرض من خلالها على السكان مغادرة منازلهم تمهيداً لقصفها، وغالباً ما يتبع هذه الإنذارات مباشرة قصف إسرائيلي يستهدف تلك المناطق، وغالباً ما يبدأ القصف قبل أن يتمكن السكان من مغادرة أماكنهم.ووجّه الاحتلال خلال الأشهر الماضية عشرات الإنذارات المشابهة، حيث لم يبق سوى أقل من 18 بالمئة من مساحة قطاع غزة لبقاء المواطنين فيها، وفق تقارير الأمم المتحدة.