الأمم المتحدة تحذر من نقص فرص العيش ومحدودية أماكن الإيواء في غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأمم المتحدة تحذر من نقص فرص العيش ومحدودية أماكن الإيواء في غزة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 2 تموز (بترا) - جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تدنّي الأوضاع الإغاثية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، مؤكدة أن قطاع غزة "يشهد نقصا في فرص العيش ومحدودية في أماكن الإيواء" جراء الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، رصدت خلاله عددا من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ يوم الأحد.
وقالت إن العديد من العائلات التي فرت من المدارس التي تعرضت لقصف الاحتلال في الفترة الأخيرة عادت الآن إلى شمال قطاع غزة، عازية ذلك إلى حد كبير لنقص فرص العيش البديلة ومحدودية أماكن الإيواء في أماكن أخرى.
وأشار البيان إلى تعرض 5 مبانٍ مدرسية تؤوي عائلات نازحة شمال قطاع غزة للقصف خلال الساعات الـ 48 الماضية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى.
ويواصل جيش الاحتلال إصدار إنذارات متكررة بالإخلاء الفوري في مناطق متعددة من قطاع غزة، يفرض من خلالها على السكان مغادرة منازلهم تمهيداً لقصفها، وغالباً ما يتبع هذه الإنذارات مباشرة قصف إسرائيلي يستهدف تلك المناطق، وغالباً ما يبدأ القصف قبل أن يتمكن السكان من مغادرة أماكنهم.
ووجّه الاحتلال خلال الأشهر الماضية عشرات الإنذارات المشابهة، حيث لم يبق سوى أقل من 18 بالمئة من مساحة قطاع غزة لبقاء المواطنين فيها، وفق تقارير الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، رصدت خلاله عددا من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ يوم الأحد.
وقالت إن العديد من العائلات التي فرت من المدارس التي تعرضت لقصف الاحتلال في الفترة الأخيرة عادت الآن إلى شمال قطاع غزة، عازية ذلك إلى حد كبير لنقص فرص العيش البديلة ومحدودية أماكن الإيواء في أماكن أخرى.
وأشار البيان إلى تعرض 5 مبانٍ مدرسية تؤوي عائلات نازحة شمال قطاع غزة للقصف خلال الساعات الـ 48 الماضية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى.
ويواصل جيش الاحتلال إصدار إنذارات متكررة بالإخلاء الفوري في مناطق متعددة من قطاع غزة، يفرض من خلالها على السكان مغادرة منازلهم تمهيداً لقصفها، وغالباً ما يتبع هذه الإنذارات مباشرة قصف إسرائيلي يستهدف تلك المناطق، وغالباً ما يبدأ القصف قبل أن يتمكن السكان من مغادرة أماكنهم.
ووجّه الاحتلال خلال الأشهر الماضية عشرات الإنذارات المشابهة، حيث لم يبق سوى أقل من 18 بالمئة من مساحة قطاع غزة لبقاء المواطنين فيها، وفق تقارير الأمم المتحدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
بلومبيرغ: عقارات دبي الأكثر ازدهاراً رغم التوترات الإقليمية
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
مطالب بتنظيف بحر المعامير والعكر من الوحل لإنعاش المياه من الرواسب الملوثة
جروب-آي بي تطلق تحذيراً بشأن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا
العربية للسيارات تُطلق حملة "Swipe & Drive" حصرياً لسكان دولة الإمارات