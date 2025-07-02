الألمانية الأردنية تبحث التعاون مع المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لغرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 2 تموز (بترا) - بحث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور علاء الدين الحلحولي، اليوم الأربعاء، مع وفد من المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، برئاسة العميد المهندس معمر حدادين، آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب المتخصص في علوم وتكنولوجيا الفضاء.وبحث الجانبان مجالات التعاون المقترحة، وعلى رأسها تطوير مساقات أكاديمية في أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتنظيم دورات تدريبية تقنية متخصصة تستهدف طلبة الجامعة والمهتمين من مختلف القطاعات، بما يسهم ببناء قدرات علمية متقدمة في هذا المجال الحيوي.وأكد الحلحولي خلال اللقاء حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية المتخصصة، مشيراً إلى أهمية دمج مفاهيم الفضاء والتكنولوجيا في المساقات الجامعية لتعزيز مهارات الطلبة وربطها بمتطلبات سوق العمل العالمي.من جانبه، أعرب حدادين عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه الجامعة الألمانية الأردنية على مستوى التعليم العالي في المنطقة، مؤكداً استعداد المركز للتعاون في تنفيذ مشروعات تدريبية وبحثية مشتركة، ورفد الطلبة بالمعرفة التطبيقية في مجالات علوم الفضاء.ويأتي التعاون في سياق رؤية الجامعة لتوسيع مجالات التخصصات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة أمام طلبتها في مجالات الابتكار والاستكشاف الفضائي، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى الإقليمي.