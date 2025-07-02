الألمانية الأردنية تبحث التعاون مع المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لغرب آسيا

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الألمانية الأردنية تبحث التعاون مع المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لغرب آسيا
(MENAFN- Jordan News Agency) مادبا 2 تموز (بترا) - بحث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور علاء الدين الحلحولي، اليوم الأربعاء، مع وفد من المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، برئاسة العميد المهندس معمر حدادين، آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب المتخصص في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وبحث الجانبان مجالات التعاون المقترحة، وعلى رأسها تطوير مساقات أكاديمية في أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتنظيم دورات تدريبية تقنية متخصصة تستهدف طلبة الجامعة والمهتمين من مختلف القطاعات، بما يسهم ببناء قدرات علمية متقدمة في هذا المجال الحيوي.
وأكد الحلحولي خلال اللقاء حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية المتخصصة، مشيراً إلى أهمية دمج مفاهيم الفضاء والتكنولوجيا في المساقات الجامعية لتعزيز مهارات الطلبة وربطها بمتطلبات سوق العمل العالمي.
من جانبه، أعرب حدادين عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه الجامعة الألمانية الأردنية على مستوى التعليم العالي في المنطقة، مؤكداً استعداد المركز للتعاون في تنفيذ مشروعات تدريبية وبحثية مشتركة، ورفد الطلبة بالمعرفة التطبيقية في مجالات علوم الفضاء.
ويأتي التعاون في سياق رؤية الجامعة لتوسيع مجالات التخصصات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة أمام طلبتها في مجالات الابتكار والاستكشاف الفضائي، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى الإقليمي.
وبحث الجانبان مجالات التعاون المقترحة، وعلى رأسها تطوير مساقات أكاديمية في أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتنظيم دورات تدريبية تقنية متخصصة تستهدف طلبة الجامعة والمهتمين من مختلف القطاعات، بما يسهم ببناء قدرات علمية متقدمة في هذا المجال الحيوي.
وأكد الحلحولي خلال اللقاء حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية المتخصصة، مشيراً إلى أهمية دمج مفاهيم الفضاء والتكنولوجيا في المساقات الجامعية لتعزيز مهارات الطلبة وربطها بمتطلبات سوق العمل العالمي.
من جانبه، أعرب حدادين عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه الجامعة الألمانية الأردنية على مستوى التعليم العالي في المنطقة، مؤكداً استعداد المركز للتعاون في تنفيذ مشروعات تدريبية وبحثية مشتركة، ورفد الطلبة بالمعرفة التطبيقية في مجالات علوم الفضاء.
ويأتي التعاون في سياق رؤية الجامعة لتوسيع مجالات التخصصات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة أمام طلبتها في مجالات الابتكار والاستكشاف الفضائي، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى الإقليمي.
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