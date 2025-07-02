الخارجية تتابع وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أردنية بحادث سير في السعودية

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الخارجية تتابع وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أردنية بحادث سير في السعودية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمّان 2 تموز (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية، تتابع وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أردنية إثر حادث سير وقع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أثناء طريق عودتهم إلى الأردن قادمين من دولة قطر الشقيقة.
وأضاف السفير القضاة إن الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والسفارة الأردنية في الرياض، تابعت الحادث منذ وقوعه مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُبيّنًا أن الحادث أسفر عن وفاة الأطفال الثلاثة، وإصابة الأب والأم برضوض.
وأشار السفير القضاة إلى أن الوزارة ستقوم بإخلاء طبي للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى المملكة بناء على رغبة ذويهم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة للعائلة الأردنية لوفاة أطفالهم، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمّدهم برحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وأضاف السفير القضاة إن الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والسفارة الأردنية في الرياض، تابعت الحادث منذ وقوعه مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُبيّنًا أن الحادث أسفر عن وفاة الأطفال الثلاثة، وإصابة الأب والأم برضوض.
وأشار السفير القضاة إلى أن الوزارة ستقوم بإخلاء طبي للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى المملكة بناء على رغبة ذويهم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة للعائلة الأردنية لوفاة أطفالهم، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمّدهم برحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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