الخارجية تتابع وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أردنية بحادث سير في السعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 تموز (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية، تتابع وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أردنية إثر حادث سير وقع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أثناء طريق عودتهم إلى الأردن قادمين من دولة قطر الشقيقة.وأضاف السفير القضاة إن الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والسفارة الأردنية في الرياض، تابعت الحادث منذ وقوعه مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُبيّنًا أن الحادث أسفر عن وفاة الأطفال الثلاثة، وإصابة الأب والأم برضوض.وأشار السفير القضاة إلى أن الوزارة ستقوم بإخلاء طبي للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى المملكة بناء على رغبة ذويهم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة للعائلة الأردنية لوفاة أطفالهم، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمّدهم برحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.