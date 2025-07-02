403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"مدن" تطلق مشروع "وديم" أول مشروع لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات بأبوظبي
(MENAFN- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يوليو 2025: أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق "وديم"، أول مشروع لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، لمنح الراغبين من الأفراد والمستثمرين فرصة استثنائية لتصميم وبناء منازلهم في واحدة من الوجهات السكنية الفاخرة في إمارة أبوظبي.
يمتاز مشروع "وديـم" بموقع استراتيجي في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية.
ويتميز مشروع الأراضي السكنية الجديد بموقعه على مقربة من شواطئ جزيرة الحديريات، وستقدم كل قطعة أرض للملاك فرصة الاستمتاع بإطلالات رائعة على الأفق العمراني لمدينة أبوظبي. ومن المقرر أن يحتضن المشروع مركزاً مجتمعياً متكاملاً يضم مجموعة من متاجر التسوق، ومدرسة خاصة، ومسجداً، بالإضافة إلى مساحات خضراء. ويتمتع المشروع بشبكة متصلة من مسارات الدراجات الهوائية ومناطق مخصصة لممارسة التمارين الرياضية، بما يشمل مركزاً ترفيهياً ومساراً للجري وملاعب.
بهذه المناسبة، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يمثل مشروع وديم خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤيتنا المستقبلية لجزيرة الحديريات، ويعزز مكانة أبوظبي في مشهدها العقاري الديناميكي حيث يوفر هذا المشروع الفريد نموذجًا جديدًا للحياة السكنية على الجزيرة. ومع منح السكان حرية تصميم منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، نؤكد التزام المجموعة بتطوير وجهات سكنية حيوية تعكس قيم الاستدامة والجودة والتفرد، متماشيةً تمامًا مع رؤية الإمارة للنمو المستدام ورفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية أبوظبي العالمية."
ومن جانبه، أكد إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية أن إطلاق أول مشروع لقطع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بتوسيع محفظتها العقارية في مواقع رئيسية ذات قيمة استثمارية عالية. وأضاف: "يمثل هذا المشروع نقطة تحول نوعية، حيث نوفّر للمستثمرين والمشترين فرصة استثنائية لبناء منازلهم وفق رؤيتهم الخاصة في واحدة من أكثر الوجهات تميزًا في أبوظبي. كما نركّز من خلال مشروع وديـم على تقديم نمط حياة متكامل يجمع بين المساحات الخضراء المفتوحة، والتصميم العمراني المتطور، والإطلالات الخلابة على مياه الخليج وأفق مدينة أبوظبي، مما يعزز من جاذبية المشروع كوجهة سكنية راقية ومجتمع حيوي يلبي تطلعات الأفراد والعائلات الباحثين عن جودة الحياة والتفرّد في آنٍ واحد.
وسيستمتع الملاك بسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من مرافق الرياضة، والترفيه، والضيافة العالمية على الجزيرة، بما يوفّر لهم فرصاً وافرة للاستجمام، والإقامة، وتناول الطعام، والتسوق، وممارسة الأنشطة البدنية. وتشمل هذه المرافق "سيرف أبوظبي" و"فيلودروم أبوظبي" والقرية الرياضية 321" ومضمار "تريل إكس" للدراجات الهوائية، و"سيركت X"، وشبكة من مسارات ركوب الدراجات الهوائية، و"شاطئ مرسانا" ومنتجع باب النجوم وأكبر حديقة حضرية مرتقبة في الإمارة.
وتم فتح باب المبيعات في "وديم" أمام الأفراد والمستثمرين من جميع الجنسيات. ويمكن للراغبين من الأفراد والمستثمرين تسجيل اهتمامهم بالمشروع عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو الاتصال بـ "مدن" على الرقمMODON 800.
يمتاز مشروع "وديـم" بموقع استراتيجي في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية.
ويتميز مشروع الأراضي السكنية الجديد بموقعه على مقربة من شواطئ جزيرة الحديريات، وستقدم كل قطعة أرض للملاك فرصة الاستمتاع بإطلالات رائعة على الأفق العمراني لمدينة أبوظبي. ومن المقرر أن يحتضن المشروع مركزاً مجتمعياً متكاملاً يضم مجموعة من متاجر التسوق، ومدرسة خاصة، ومسجداً، بالإضافة إلى مساحات خضراء. ويتمتع المشروع بشبكة متصلة من مسارات الدراجات الهوائية ومناطق مخصصة لممارسة التمارين الرياضية، بما يشمل مركزاً ترفيهياً ومساراً للجري وملاعب.
بهذه المناسبة، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يمثل مشروع وديم خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤيتنا المستقبلية لجزيرة الحديريات، ويعزز مكانة أبوظبي في مشهدها العقاري الديناميكي حيث يوفر هذا المشروع الفريد نموذجًا جديدًا للحياة السكنية على الجزيرة. ومع منح السكان حرية تصميم منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، نؤكد التزام المجموعة بتطوير وجهات سكنية حيوية تعكس قيم الاستدامة والجودة والتفرد، متماشيةً تمامًا مع رؤية الإمارة للنمو المستدام ورفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية أبوظبي العالمية."
ومن جانبه، أكد إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية أن إطلاق أول مشروع لقطع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بتوسيع محفظتها العقارية في مواقع رئيسية ذات قيمة استثمارية عالية. وأضاف: "يمثل هذا المشروع نقطة تحول نوعية، حيث نوفّر للمستثمرين والمشترين فرصة استثنائية لبناء منازلهم وفق رؤيتهم الخاصة في واحدة من أكثر الوجهات تميزًا في أبوظبي. كما نركّز من خلال مشروع وديـم على تقديم نمط حياة متكامل يجمع بين المساحات الخضراء المفتوحة، والتصميم العمراني المتطور، والإطلالات الخلابة على مياه الخليج وأفق مدينة أبوظبي، مما يعزز من جاذبية المشروع كوجهة سكنية راقية ومجتمع حيوي يلبي تطلعات الأفراد والعائلات الباحثين عن جودة الحياة والتفرّد في آنٍ واحد.
وسيستمتع الملاك بسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من مرافق الرياضة، والترفيه، والضيافة العالمية على الجزيرة، بما يوفّر لهم فرصاً وافرة للاستجمام، والإقامة، وتناول الطعام، والتسوق، وممارسة الأنشطة البدنية. وتشمل هذه المرافق "سيرف أبوظبي" و"فيلودروم أبوظبي" والقرية الرياضية 321" ومضمار "تريل إكس" للدراجات الهوائية، و"سيركت X"، وشبكة من مسارات ركوب الدراجات الهوائية، و"شاطئ مرسانا" ومنتجع باب النجوم وأكبر حديقة حضرية مرتقبة في الإمارة.
وتم فتح باب المبيعات في "وديم" أمام الأفراد والمستثمرين من جميع الجنسيات. ويمكن للراغبين من الأفراد والمستثمرين تسجيل اهتمامهم بالمشروع عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو الاتصال بـ "مدن" على الرقمMODON 800.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تشديد عقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام
هيونداي أول شركة سيارات تستجيب للقرارات الحكومية وتخفيضات تاريخية وصلت ل 5 الاف دينار
4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في Ipados 26
وزير دولة لتطوير القطاع العام يلتقي رئيس جمعية القيادات الأردنية
TCL تكشف النقاب عن الجيل الجديد من تلفزيونات Mini LED والأجهزة الذكية
العربية للسيارات تُطلق حملة "Swipe & Drive" حصرياً لسكان دولة الإمارات