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إكس أس دوت كوم تعلن تعيين ماركوس نج في منصب المدير الإقليمي في آسيا
(MENAFN- Your Mind Media ) ١ يوليو ٢٠٢٥
أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن تعيين السيد "ماركوس نج" في منصب المدير الإقليمي لمنطقة اسيا والمحيط الهادئ المعروفة اختصارا بـ "منطقة المحيط الاسيوي – اباك" (Asia Pacific – APAC)، وذلك في إطار التوسع المستمر للمجموعة في الأسواق الآسيوية الرئيسية.
يتمتع ماركوس بخبرة تزيد عن ١٥ عامًا في قطاع الخدمات المالية، حيث شغل مناصب قيادية في شركات وساطة وتكنولوجيا مالية رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
قبل انضمامه إلى "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، شغل ماركوس مناصب قيادية في العديد من شركات الوساطة المالية، حيث قاد بنجاح استراتيجيات إقليمية، وبنى فرقًا عالية الأداء، وقاد مبادرات لزيادة الحصة السوقية واستقطاب العملاء.
وفي منصبه الجديد في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، سيقود ماركوس العمليات وتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء آسيا، مما يعزز التزام الشركة بتقديم حلول محلية وتجارب تداول متميزة لعملائها في المنطقة.
وستكون خبرته الواسعة في قطاع الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات أساسيةً في تصميم عروض "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأسواق الآسيوية، لا سيما في الدول التي تشهد نموًا سريعًا في تبني التكنولوجيا المالية.
ويأتي تعيين ماركوس في وقتٍ محوري، حيث تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الاستثمار في الريادة الإقليمية وترسيخ حضورها في مناطق رئيسية حول العالم.
وقد أعرب السيد وائل حماد، المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، عن ثقته وسعادته بهذا التعيين الجديد.
وقال السيد وائل حماد: يسرنا الترحيب بماركوس في فريقنا القيادي المتنامي. إن فهمه العميق للسوق الآسيوية، إلى جانب سجله الحافل في القطاع المالي، يجعله عنصرًا أساسيًا في سعينا المتواصل لتوسيع نطاق حضورنا في المنطقة.
من جانبه، عبّر السيد ماركوس نج عن حماسته للانضمام إلى مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com).
وقال السيد ماركوس: أنا متحمس للانضمام إلى رحلة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الطموحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
وأضاف: ان هذه المنطقة تزخر بفرص هائلة، وأتطلع إلى العمل مع فريق العمل لتعزيز حضورنا وتقديم قيمة مضافة للمتداولين والشركاء على حد سواء.
ويعكس هذا التعيين استثمار "إكس أس دوت كوم" (XS.com) المستمر في الكفاءات المتميزة والقيادة الإقليمية في إطار سعيها لتسريع استراتيجية نموها العالمي.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن تعيين السيد "ماركوس نج" في منصب المدير الإقليمي لمنطقة اسيا والمحيط الهادئ المعروفة اختصارا بـ "منطقة المحيط الاسيوي – اباك" (Asia Pacific – APAC)، وذلك في إطار التوسع المستمر للمجموعة في الأسواق الآسيوية الرئيسية.
يتمتع ماركوس بخبرة تزيد عن ١٥ عامًا في قطاع الخدمات المالية، حيث شغل مناصب قيادية في شركات وساطة وتكنولوجيا مالية رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
قبل انضمامه إلى "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، شغل ماركوس مناصب قيادية في العديد من شركات الوساطة المالية، حيث قاد بنجاح استراتيجيات إقليمية، وبنى فرقًا عالية الأداء، وقاد مبادرات لزيادة الحصة السوقية واستقطاب العملاء.
وفي منصبه الجديد في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، سيقود ماركوس العمليات وتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء آسيا، مما يعزز التزام الشركة بتقديم حلول محلية وتجارب تداول متميزة لعملائها في المنطقة.
وستكون خبرته الواسعة في قطاع الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات أساسيةً في تصميم عروض "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأسواق الآسيوية، لا سيما في الدول التي تشهد نموًا سريعًا في تبني التكنولوجيا المالية.
ويأتي تعيين ماركوس في وقتٍ محوري، حيث تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الاستثمار في الريادة الإقليمية وترسيخ حضورها في مناطق رئيسية حول العالم.
وقد أعرب السيد وائل حماد، المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، عن ثقته وسعادته بهذا التعيين الجديد.
وقال السيد وائل حماد: يسرنا الترحيب بماركوس في فريقنا القيادي المتنامي. إن فهمه العميق للسوق الآسيوية، إلى جانب سجله الحافل في القطاع المالي، يجعله عنصرًا أساسيًا في سعينا المتواصل لتوسيع نطاق حضورنا في المنطقة.
من جانبه، عبّر السيد ماركوس نج عن حماسته للانضمام إلى مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com).
وقال السيد ماركوس: أنا متحمس للانضمام إلى رحلة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الطموحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
وأضاف: ان هذه المنطقة تزخر بفرص هائلة، وأتطلع إلى العمل مع فريق العمل لتعزيز حضورنا وتقديم قيمة مضافة للمتداولين والشركاء على حد سواء.
ويعكس هذا التعيين استثمار "إكس أس دوت كوم" (XS.com) المستمر في الكفاءات المتميزة والقيادة الإقليمية في إطار سعيها لتسريع استراتيجية نموها العالمي.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
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