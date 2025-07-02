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مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلديات والنقل يعلنان طرح مزايدة لتطوير أسواق مجتمعية جديدة في الظفرة
(MENAFN- Edelman) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يوليو 2025: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - ابوظبي، عن توجيه دعوة إلى الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين الإماراتيين والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتقديم عروضهم للمشاركة في مزايدة عامة لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل أربعة أسواق مجتمعية في كل من المرفأ، وبعيا السلع، ومدينة زايد، وغياثي في منطقة الظفرة.
ويأتي إطلاق هذه المشاريع في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية المجتمعية ودعم نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير مساحات تجارية وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات في هذه المناطق، وتسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها.
ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات المزايدة عبر زيارة الموقع الالكتروني لموقع مكتب أبوظبي للاستثمار منصة "خريطة الاستثمار التفاعلية" من خلال الرابط التالي:
وعلى الشركات المهتمة بالمشاركة في هذه المزايدة تقديم عروضهم بداية من يوم 1 يوليو 2025 وحتى الساعة 5:00 مساءً يوم 14 أغسطس 2025.
ويأتي إطلاق هذه المشاريع في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية المجتمعية ودعم نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير مساحات تجارية وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات في هذه المناطق، وتسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها.
ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات المزايدة عبر زيارة الموقع الالكتروني لموقع مكتب أبوظبي للاستثمار منصة "خريطة الاستثمار التفاعلية" من خلال الرابط التالي:
وعلى الشركات المهتمة بالمشاركة في هذه المزايدة تقديم عروضهم بداية من يوم 1 يوليو 2025 وحتى الساعة 5:00 مساءً يوم 14 أغسطس 2025.
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