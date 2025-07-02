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stc تطلق شبكة الجيل الخامس المتقدمة لتوفير تجربة رقمية فائقة
(MENAFN- Morimak) الكويت، 1 يوليو 2025:
تجسيداً لتوجه الكويت من أجل أن تكون رائدة في اطلاق الشبكة الأفضل من نوعها على مستوى المنطقة، أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G Advanced) تماشياً مع التزام stc المستمر بدعم رؤية الكويت 2035 الخاصة بتمكين التحول الرقمي وتوفير تجربة رقمية مُحسّنة لعملائها. ومن المتوقع أن يُحدث التطور الجديد من تقنية الجيل الخامس ثورةً في طريقة تواصل الأفراد والشركات وإدارة أعمالهم، مما يفتح الباب أمام حلول ذكية مُتطورة في مختلف القطاعات.
وفي تعليقه على اطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G Advanced) ، قال الرئيس التنفيذي في stc المهندس معتز الضراب: "يمثل هذا الاطلاق دفعة إلى الأمام نحو تعزيز تقنية الجيل الخامس المتقدمة كخطوةً مهمةً في تمكين اتصال أكثر دقة ، وسرعات أعلى، و شبكات أكثر ذكاءً".
وأضاف الضراب: "يأتي هذا الإنجاز كثمرة لجهودنا المستمرة في سبيل دعم رحلة التحول الرقمي في الكويت باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في رؤية الكويت 2035، كما يسهم في تعزيز تجربة عملائنا بشكل أكبر من خلال توفير حلول مبتكرة وموثوقة تلبي متطلبات المستقبل"
وذكر: "نسعى إلى المساهمة في رسم ملامح مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت. فعلى مدار السنوات الماضية قمنا بجهود محورية وتطويرية على مستوى تعزيز قدرة شبكاتنا ، فضلاً عن دورنا الرائد في تعزيز بيئة الابتكار وتطوير البنية التحتية التي تُمكّن الشركات والأفراد على حد سواء".
واختتم: "نحرص دائما على التطوير و المبادرة في دعم وتمكين التحول الرقمي لكافة المجالات والآن نعزز هذا النهج بإطلاق شبكة الجيل الخامس المتقدمة 5G Advanced الأمر الذي يضع الكويت على الخارطة العالمية فيما يتعلق بتقديم اتصال الجيل الخامس عالي السرعة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة التي تخدم قطاعات عديدة. "
هذا وقد كانت شركة stc رائدةً في إطلاق خدمات الجيل الخامس في الكويت، وهو إنجازٌ تحقق بفضل استثمارات الشركة المبكرة في بناء بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير للشبكات. مكّن هذا النهج الاستشرافي شركة الاتصالات الكويتية من دمج قدرات الجيل الخامس بسلاسة في جميع عملياتها وعروضها، ممهدًا الطريق لتقنيات أكثر تطورًا مثل الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) .
تجسيداً لتوجه الكويت من أجل أن تكون رائدة في اطلاق الشبكة الأفضل من نوعها على مستوى المنطقة، أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G Advanced) تماشياً مع التزام stc المستمر بدعم رؤية الكويت 2035 الخاصة بتمكين التحول الرقمي وتوفير تجربة رقمية مُحسّنة لعملائها. ومن المتوقع أن يُحدث التطور الجديد من تقنية الجيل الخامس ثورةً في طريقة تواصل الأفراد والشركات وإدارة أعمالهم، مما يفتح الباب أمام حلول ذكية مُتطورة في مختلف القطاعات.
وفي تعليقه على اطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G Advanced) ، قال الرئيس التنفيذي في stc المهندس معتز الضراب: "يمثل هذا الاطلاق دفعة إلى الأمام نحو تعزيز تقنية الجيل الخامس المتقدمة كخطوةً مهمةً في تمكين اتصال أكثر دقة ، وسرعات أعلى، و شبكات أكثر ذكاءً".
وأضاف الضراب: "يأتي هذا الإنجاز كثمرة لجهودنا المستمرة في سبيل دعم رحلة التحول الرقمي في الكويت باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في رؤية الكويت 2035، كما يسهم في تعزيز تجربة عملائنا بشكل أكبر من خلال توفير حلول مبتكرة وموثوقة تلبي متطلبات المستقبل"
وذكر: "نسعى إلى المساهمة في رسم ملامح مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت. فعلى مدار السنوات الماضية قمنا بجهود محورية وتطويرية على مستوى تعزيز قدرة شبكاتنا ، فضلاً عن دورنا الرائد في تعزيز بيئة الابتكار وتطوير البنية التحتية التي تُمكّن الشركات والأفراد على حد سواء".
واختتم: "نحرص دائما على التطوير و المبادرة في دعم وتمكين التحول الرقمي لكافة المجالات والآن نعزز هذا النهج بإطلاق شبكة الجيل الخامس المتقدمة 5G Advanced الأمر الذي يضع الكويت على الخارطة العالمية فيما يتعلق بتقديم اتصال الجيل الخامس عالي السرعة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة التي تخدم قطاعات عديدة. "
هذا وقد كانت شركة stc رائدةً في إطلاق خدمات الجيل الخامس في الكويت، وهو إنجازٌ تحقق بفضل استثمارات الشركة المبكرة في بناء بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير للشبكات. مكّن هذا النهج الاستشرافي شركة الاتصالات الكويتية من دمج قدرات الجيل الخامس بسلاسة في جميع عملياتها وعروضها، ممهدًا الطريق لتقنيات أكثر تطورًا مثل الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) .
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