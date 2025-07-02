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"إنجل آند فولكرز" تُنجز أعلى صفقة عقارية في تاريخ ولاية يوتا الأمريكية بقيمة 50 مليون دولار
(MENAFN- Ishraq Communications LLC ) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 1 يوليو 2025: كشفت شركة "إنجل آند فولكرز"، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، عن إتمام صفقة بيع استثنائية لعقار فاخر شهد تصوير مشاهد الفيلم الأمريكي الساخر "Mountainhead" من إنتاج شبكة HBO وبطولة النجم ستيف كاريل، وذلك بقيمة تجاوزت 50 مليون دولار أمريكي (حوالي 43.2 مليون يورو)، لتسجل الصفقة رقماً قياسياً كأغلى عملية بيع عقار على الإطلاق في ولاية يوتا الأمريكية.
يقع العقار على قمة جبل في منطقة دير فالي بالقرب من مدينة بارك سيتي بولاية يوتا، وهو من تصميم المعماري الشهير مايكل أبوال من مدينة سولت ليك والمعروف بأسلوب التصميم المميز "Mountain Modern". ويمتد العقار على مساحة 21.5 ألف قدم مربعة (حوالي 2000 متر مربع) وهو مؤلف من سبعة طوابق، ويتميز بتصميم عصري بسيط وأنيق يجمع بين الخشب والرخام والزجاج.
وتضمّ الطوابق العلوية سبع غرف نوم واسعة و16 من غرف الاستحمام، إلى جانب مجموعة من المطابخ وغرف المعيشة والطعام، فيما تتضمن الطوابق السفلية مرافق متنوعة، من بينها ملعب كرة سلة داخلي بالحجم الكامل وصالة بولينغ خاصة وجدار تسلق داخلي وجهاز محاكاة لعبة الجولف بأرضية تفاعلية، بالإضافة إلى قبو مخصص لحفظ المشروبات الفاخرة مع ركن مشروبات أنيق وقاعة سينما منزلية وساونا ومنطقة استرخاء.
وتكتمل روعة التصميم بالمساحات الخارجية التي تبلغ 5000 قدم مربعة (حوالي 465 متراً مربعاً)، حيث تمتلك الشرفة إطلالات بانورامية خلابة على الوادي الأخضر، وتضمّ حوض سباحة متماهٍ مع الأفق وحوض استحمام ساخن، في حين تتضمن أبرز مزايا العقار الفريدة وجود تلفريك خاص يوفر وصولاً مباشراً إلى منتجع التزلج المجاور.
وقال بول بنسون، الشريك المعتمد في "إنجل آند فولكرز بارك سيتي": "يجمع العقار الفريد بين الموقع الاستثنائي والمرافق الفاخرة والخصوصية المطلقة. ونادراً ما تُعرض عقارات بهذا المستوى في السوق."
وأضاف بنسون: "لقد ابتكر صاحب العقار، دوغ بيرغيرون، وهو مستشار أول في شركة استثمار كبرى مقرها شيكاغو، تحفة معمارية بكل المقاييس، فقد لعبت رؤيته الجريئة وسعيه المستمر للتميّز دوراً أساسياً في تصميم منزل استثنائي تحوّل إلى معلم سينمائي بحد ذاته."
ونجحت شركة "إنجل آند فولكرز" في بيع العقار الفاخر الذي تبلغ مساحته نحو 2,000 متر مربع (ما يعادل 21.5 ألف قدم مربعة) مقابل أكثر من 50 مليون دولار أمريكي (حوالي 43.2 مليون يورو).
يقع العقار على قمة جبل في منطقة دير فالي بالقرب من مدينة بارك سيتي بولاية يوتا، وهو من تصميم المعماري الشهير مايكل أبوال من مدينة سولت ليك والمعروف بأسلوب التصميم المميز "Mountain Modern". ويمتد العقار على مساحة 21.5 ألف قدم مربعة (حوالي 2000 متر مربع) وهو مؤلف من سبعة طوابق، ويتميز بتصميم عصري بسيط وأنيق يجمع بين الخشب والرخام والزجاج.
وتضمّ الطوابق العلوية سبع غرف نوم واسعة و16 من غرف الاستحمام، إلى جانب مجموعة من المطابخ وغرف المعيشة والطعام، فيما تتضمن الطوابق السفلية مرافق متنوعة، من بينها ملعب كرة سلة داخلي بالحجم الكامل وصالة بولينغ خاصة وجدار تسلق داخلي وجهاز محاكاة لعبة الجولف بأرضية تفاعلية، بالإضافة إلى قبو مخصص لحفظ المشروبات الفاخرة مع ركن مشروبات أنيق وقاعة سينما منزلية وساونا ومنطقة استرخاء.
وتكتمل روعة التصميم بالمساحات الخارجية التي تبلغ 5000 قدم مربعة (حوالي 465 متراً مربعاً)، حيث تمتلك الشرفة إطلالات بانورامية خلابة على الوادي الأخضر، وتضمّ حوض سباحة متماهٍ مع الأفق وحوض استحمام ساخن، في حين تتضمن أبرز مزايا العقار الفريدة وجود تلفريك خاص يوفر وصولاً مباشراً إلى منتجع التزلج المجاور.
وقال بول بنسون، الشريك المعتمد في "إنجل آند فولكرز بارك سيتي": "يجمع العقار الفريد بين الموقع الاستثنائي والمرافق الفاخرة والخصوصية المطلقة. ونادراً ما تُعرض عقارات بهذا المستوى في السوق."
وأضاف بنسون: "لقد ابتكر صاحب العقار، دوغ بيرغيرون، وهو مستشار أول في شركة استثمار كبرى مقرها شيكاغو، تحفة معمارية بكل المقاييس، فقد لعبت رؤيته الجريئة وسعيه المستمر للتميّز دوراً أساسياً في تصميم منزل استثنائي تحوّل إلى معلم سينمائي بحد ذاته."
ونجحت شركة "إنجل آند فولكرز" في بيع العقار الفاخر الذي تبلغ مساحته نحو 2,000 متر مربع (ما يعادل 21.5 ألف قدم مربعة) مقابل أكثر من 50 مليون دولار أمريكي (حوالي 43.2 مليون يورو).
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