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إلينغتون العقارية تعزز الابتكار الرقمي في قطاع العقارات وتدعم مشروع الترميز العقاري في دبي
(MENAFN- ruderfinn atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 1 يوليو 2025 - أعلنت إلينغتون العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري القائم على التصميم في دبي، عن دعمها لاختيار ثاني عقار في مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دبي، في خطوة تؤكد التزامها بتبنّي حلول التطوير العقاري المبتكرة. وتساهم إلينغتون العقارية في هذا المشروع الهام بوحدة سكنية في كنسينغتون ووترز، وهو مشروع تطوير عقاري فاخر في مدينة محمد بن راشد، وتتيح خيار الملكية الجزئية من خلال ترميز رقمي آمن قائم على تكنولوجيا البلوك تشين.
ويشكّل هذا المشروع خطوة استثنائية نحو إضافة مزيدٍ من خيارات الاستثمار العقاري، حيث تبدأ الأسهم المرمزة في الوحدة السكنية في كنسينغتون ووترز من 2,000 درهم إماراتي، مما يتيح للجيل الجديد فرصاً أوسع للدخول في السوق العقارية المزدهرة. كما يمتاز كل سهم بشهادة رسمية ودعم تكنولوجيا البلوك تشين لضمان الشفافية والأمان.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوزيف توماس، المؤسس المشارك لشركة إلينغتون العقارية: "يعكس دعمنا لهذا المشروع الوطني الهام التزامنا بالابتكار وتوفير خيارات واسعة من الوحدات العقارية القائمة على التصميم. ويمثّل الترميز العقاري نقلة نوعية في تعامل الأفراد مع العقارات والاستثمار فيها، ونفخر بأننا من أولى شركات التطوير العقاري التي تدعم هذا المشروع بدبي".
ويعزز هذا التعاون المنهجية الاستباقية التي تتبناها إلينغتون العقارية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في العالم. وتهدف الشركة إلى الارتقاء بنماذج ملكية العقارات وتوسيع الفرص المتاحة أمام جيل جديد من المستثمرين الملمّين بالتكنولوجيا، من خلال دعم دمج تكنولوجيا البلوك تشين في قطاع العقارات.
ويعكس اختيار الوحدة السكنية في كنسينغتون ووترز التزام إلينغتون العقارية بالتصميم المدروس ونمط الحياة العصرية. ويبرز المشروع، الذي تم تسليمه مؤخراً، بتصميمٍ مستوحى من العناصر الطبيعية للماء، ويعكس جوانب العافية والصحة والسعادة ليقدم ملاذاً رائعاً في قلب مدينة محمد بن راشد.
ويشكّل هذا المشروع خطوة استثنائية نحو إضافة مزيدٍ من خيارات الاستثمار العقاري، حيث تبدأ الأسهم المرمزة في الوحدة السكنية في كنسينغتون ووترز من 2,000 درهم إماراتي، مما يتيح للجيل الجديد فرصاً أوسع للدخول في السوق العقارية المزدهرة. كما يمتاز كل سهم بشهادة رسمية ودعم تكنولوجيا البلوك تشين لضمان الشفافية والأمان.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوزيف توماس، المؤسس المشارك لشركة إلينغتون العقارية: "يعكس دعمنا لهذا المشروع الوطني الهام التزامنا بالابتكار وتوفير خيارات واسعة من الوحدات العقارية القائمة على التصميم. ويمثّل الترميز العقاري نقلة نوعية في تعامل الأفراد مع العقارات والاستثمار فيها، ونفخر بأننا من أولى شركات التطوير العقاري التي تدعم هذا المشروع بدبي".
ويعزز هذا التعاون المنهجية الاستباقية التي تتبناها إلينغتون العقارية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في العالم. وتهدف الشركة إلى الارتقاء بنماذج ملكية العقارات وتوسيع الفرص المتاحة أمام جيل جديد من المستثمرين الملمّين بالتكنولوجيا، من خلال دعم دمج تكنولوجيا البلوك تشين في قطاع العقارات.
ويعكس اختيار الوحدة السكنية في كنسينغتون ووترز التزام إلينغتون العقارية بالتصميم المدروس ونمط الحياة العصرية. ويبرز المشروع، الذي تم تسليمه مؤخراً، بتصميمٍ مستوحى من العناصر الطبيعية للماء، ويعكس جوانب العافية والصحة والسعادة ليقدم ملاذاً رائعاً في قلب مدينة محمد بن راشد.
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