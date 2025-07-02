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«إمباور» تدعم مستقبل الطاقة المستدامة من خلال رعايتها الاستراتيجية لـ«ويتيكس 2025»
(MENAFN- seen media) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يوليو 2025: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع، «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس2025" في نسخته السابعة والعشرين، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.
وتُقام فعاليات المعرض من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يُعد «ويتيكس» منصة دولية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والبيئة، كما يجمع نخبة من الشركات والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وتشارك «إمباور» في المعرض بوصفها أحد أبرز الداعمين للابتكار في قطاع الطاقة المستدامة، حيث ستستعرض أحدث حلولها وتقنياتها في مجال تبريد المناطق، إلى جانب إنجازاتها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: "إن دعمنا الاستراتيجي لمعرض ويتيكس يعكس التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. «ويتيكس» لم يعد مجرد معرض، بل تحول إلى منصة عالمية مرموقة لتبادل الرؤى والخبرات والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الذي يدفع عجلة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً."
وأضاف سعادته: "تلعب «إمباور» دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر استدامة في العالم، من خلال خدمات تبريد المناطق التي نوفرها والتي تُعد من أكثر حلول التبريد كفاءة من حيث استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات. ومن خلال مشاركتنا في «ويتيكس 2025»، سنسلط الضوء على مشاريعنا المتقدمة، واستراتيجيتنا التوسعية، ودورنا الريادي في دعم الأجندة البيئية لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام."
واختتم بن شعفار بالقول: "نؤمن أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي حجر الأساس لتحقيق التحول المستدام، ومعرض ويتيكس يمثل البيئة المثالية لبناء هذه الشراكات وتوسيع نطاق تأثيرها إقليمياً ودولياً."
ويجسد دعم «إمباور» لمعرض «ويتيكس 2025» التزامها بمواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، إلى جانب دورها الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع تبريد المناطق، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في الطاقة النظيفة.
وتُقام فعاليات المعرض من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يُعد «ويتيكس» منصة دولية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والبيئة، كما يجمع نخبة من الشركات والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وتشارك «إمباور» في المعرض بوصفها أحد أبرز الداعمين للابتكار في قطاع الطاقة المستدامة، حيث ستستعرض أحدث حلولها وتقنياتها في مجال تبريد المناطق، إلى جانب إنجازاتها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: "إن دعمنا الاستراتيجي لمعرض ويتيكس يعكس التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. «ويتيكس» لم يعد مجرد معرض، بل تحول إلى منصة عالمية مرموقة لتبادل الرؤى والخبرات والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الذي يدفع عجلة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً."
وأضاف سعادته: "تلعب «إمباور» دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر استدامة في العالم، من خلال خدمات تبريد المناطق التي نوفرها والتي تُعد من أكثر حلول التبريد كفاءة من حيث استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات. ومن خلال مشاركتنا في «ويتيكس 2025»، سنسلط الضوء على مشاريعنا المتقدمة، واستراتيجيتنا التوسعية، ودورنا الريادي في دعم الأجندة البيئية لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام."
واختتم بن شعفار بالقول: "نؤمن أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي حجر الأساس لتحقيق التحول المستدام، ومعرض ويتيكس يمثل البيئة المثالية لبناء هذه الشراكات وتوسيع نطاق تأثيرها إقليمياً ودولياً."
ويجسد دعم «إمباور» لمعرض «ويتيكس 2025» التزامها بمواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، إلى جانب دورها الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع تبريد المناطق، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في الطاقة النظيفة.
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