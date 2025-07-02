  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - تفاصيل

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - تفاصيل

2025-07-02 02:12:34
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء، عن توفر شاغر أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني.

واشترط بالمتقدم للوظيفة 15 سنة خبرة فنية و7 سنوات خبرة إشرافية وقيادية.

ويبدأ استقبال الطلبات اليوم 02/07/2025، وينتهي يوم 10/07/2025.

وتاليا تفاصيل الوظيفة:

MENAFN02072025000151011027ID1109750259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث