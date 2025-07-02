الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - تفاصيل

خبرني - أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء، عن توفر شاغر أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني.

واشترط بالمتقدم للوظيفة 15 سنة خبرة فنية و7 سنوات خبرة إشرافية وقيادية.

ويبدأ استقبال الطلبات اليوم 02/07/2025، وينتهي يوم 10/07/2025.

وتاليا تفاصيل الوظيفة: