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الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - تفاصيل
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء، عن توفر شاغر أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني.
واشترط بالمتقدم للوظيفة 15 سنة خبرة فنية و7 سنوات خبرة إشرافية وقيادية.
ويبدأ استقبال الطلبات اليوم 02/07/2025، وينتهي يوم 10/07/2025.
وتاليا تفاصيل الوظيفة:
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