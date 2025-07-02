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أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

2025-07-02 12:06:30
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تموز (بترا)-يطرأ اليوم الاربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يكون الطقس يومي الخميس والجمعة، صيفيًا معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احياناخاصة في مناطق البادية.
اما السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،ويبقى الطقس صيفيًا اعتياديًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29 - 1، وفي مناطق البادية 35 - 17، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

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