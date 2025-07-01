الصحة تمدد عمل عيادة الأسنان بمركز الخيران السكني لتشمل أيام العطل الرسمية

عبدالكريم العبدالله

حرصا من وزارة الصحة على تعزيز الخدمات الصحية وتسهيل وصولها إلى المواطنين، أعلنت الوزارة عن تمديد ساعات عمل عيادة الأسنان في مركز الخيران السكني ليشمل أيام العطل والأعياد الرسمية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 4 الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستصبح متاحة على مدار أيام الأسبوع دون انقطاع، بما في ذلك أيام الراحة الرسمية، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة وتخفيف الضغط على المراكز الصحية الأخرى.

وبينت الوزارة أن مواعيد العمل الجديدة ستقسم إلى فترتين:

٭ الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا.

٭ الفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها التطويرية لتوسيع مظلة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرعاية، متمنية للجميع دوام الصحة والسلامة.

MENAFN01072025000130011022ID1109749780