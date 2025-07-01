  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الصحة تمدد عمل عيادة الأسنان بمركز الخيران السكني لتشمل أيام العطل الرسمية

الصحة تمدد عمل عيادة الأسنان بمركز الخيران السكني لتشمل أيام العطل الرسمية

2025-07-01 11:26:55
(MENAFN- Al-Anbaa)

عبدالكريم العبدالله
حرصا من وزارة الصحة على تعزيز الخدمات الصحية وتسهيل وصولها إلى المواطنين، أعلنت الوزارة عن تمديد ساعات عمل عيادة الأسنان في مركز الخيران السكني ليشمل أيام العطل والأعياد الرسمية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 4 الجاري.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستصبح متاحة على مدار أيام الأسبوع دون انقطاع، بما في ذلك أيام الراحة الرسمية، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة وتخفيف الضغط على المراكز الصحية الأخرى.
وبينت الوزارة أن مواعيد العمل الجديدة ستقسم إلى فترتين:
٭ الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا.
٭ الفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها التطويرية لتوسيع مظلة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرعاية، متمنية للجميع دوام الصحة والسلامة.

MENAFN01072025000130011022ID1109749780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث