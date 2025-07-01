الصحة تمدد عمل عيادة الأسنان بمركز الخيران السكني لتشمل أيام العطل الرسمية

الصحة تمدد عمل عيادة الأسنان بمركز الخيران السكني لتشمل أيام العطل الرسمية
عبدالكريم العبدالله
حرصا من وزارة الصحة على تعزيز الخدمات الصحية وتسهيل وصولها إلى المواطنين، أعلنت الوزارة عن تمديد ساعات عمل عيادة الأسنان في مركز الخيران السكني ليشمل أيام العطل والأعياد الرسمية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 4 الجاري.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستصبح متاحة على مدار أيام الأسبوع دون انقطاع، بما في ذلك أيام الراحة الرسمية، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة وتخفيف الضغط على المراكز الصحية الأخرى.
وبينت الوزارة أن مواعيد العمل الجديدة ستقسم إلى فترتين:
٭ الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا.
٭ الفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها التطويرية لتوسيع مظلة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرعاية، متمنية للجميع دوام الصحة والسلامة.
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