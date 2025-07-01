ضبط تشكيل عصابي تخصص بتغيير المهن وأذونات العمل للحصول على تأشيرات أوروبية

التنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية أسفر عن ضبط بقية أفراد التشكيل وبحوزتهم أجهزة إلكترونية ومستندات مزورة



محمد الجلاهمة

تمكن قطاع شؤون الجنسية والإقامة، ممثلا بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري)، من ضبط تشكيل عصابي متورط في عمليات تزوير واسعة النطاق لبيانات الراغبين في الحصول على تأشيرات سفر إلى عدد من الدول الأوروبية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن التحريات التي أجرتها الإدارة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، أسفرت عن كشف الأساليب الإجرامية التي قام بها المتهمون، والتي شملت تغيير المهن، وتحريف بيانات أصحاب العمل، والتلاعب في أذونات العمل، والأجور، وكشوف الحسابات البنكية، ومستندات رسمية أخرى، بهدف مطابقة الاشتراطات التي تفرضها بعض السفارات الأوروبية للحصول على التأشيرات.

وأضاف البيان: كشفت التحقيقات الأولية عن تورط شخص من الجنسية المصرية، يدير حسابا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد، في الترويج لتلك الخدمات واستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت الإدارة من ضبط عدد من أفراد التشكيل داخل البلاد، والعثور بحوزتهم على أجهزة إلكترونية ومستندات مزورة تستخدم في تنفيذ أنشطتهم الإجرامية، وتمت إحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار التعاون الأمني الدولي، تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر التعاون عن ضبط بقية أفراد التشكيل، وجار استكمال الإجراءات ذات الصلة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة أو الإضرار بأمنها، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.