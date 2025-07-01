ضبط تشكيل عصابي تخصص بتغيير المهن وأذونات العمل للحصول على تأشيرات أوروبية

ضبط تشكيل عصابي تخصص بتغيير المهن وأذونات العمل للحصول على تأشيرات أوروبية
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التنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية أسفر عن ضبط بقية أفراد التشكيل وبحوزتهم أجهزة إلكترونية ومستندات مزورة
محمد الجلاهمة
تمكن قطاع شؤون الجنسية والإقامة، ممثلا بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري)، من ضبط تشكيل عصابي متورط في عمليات تزوير واسعة النطاق لبيانات الراغبين في الحصول على تأشيرات سفر إلى عدد من الدول الأوروبية.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن التحريات التي أجرتها الإدارة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، أسفرت عن كشف الأساليب الإجرامية التي قام بها المتهمون، والتي شملت تغيير المهن، وتحريف بيانات أصحاب العمل، والتلاعب في أذونات العمل، والأجور، وكشوف الحسابات البنكية، ومستندات رسمية أخرى، بهدف مطابقة الاشتراطات التي تفرضها بعض السفارات الأوروبية للحصول على التأشيرات.
وأضاف البيان: كشفت التحقيقات الأولية عن تورط شخص من الجنسية المصرية، يدير حسابا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد، في الترويج لتلك الخدمات واستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت الإدارة من ضبط عدد من أفراد التشكيل داخل البلاد، والعثور بحوزتهم على أجهزة إلكترونية ومستندات مزورة تستخدم في تنفيذ أنشطتهم الإجرامية، وتمت إحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي إطار التعاون الأمني الدولي، تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر التعاون عن ضبط بقية أفراد التشكيل، وجار استكمال الإجراءات ذات الصلة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة أو الإضرار بأمنها، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
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ضبط تشكيل عصابي تخصص بتغيير المهن وأذونات العمل للحصول على تأشيرات أوروبية
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