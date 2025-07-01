صرف 164 8 ألف دينار مكافآت ضبطيات للمفتشين الجمركيين في 2024/2025

أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن صرف مكافآت الضبطيات الجمركية للسنة المالية 2024/2025، والبالغة 164.823 ألف دينار،

لـ 338 موظفا من المفتشين والمدققين الجمركيين المستحقين، مشيرة إلى انه تم تحويل المبالغ إلى بنك الكويت المركزي تمهيدا لإيداعها في حسابات الموظفين بالبنوك المحلية، وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها في ضبط المخالفات الجمركية، وتطبيق القانون والتعليمات الجمركية بكل دقة ومهنية.

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