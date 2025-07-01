صرف 164 8 ألف دينار مكافآت ضبطيات للمفتشين الجمركيين في 2024/2025

صرف 164 8 ألف دينار مكافآت ضبطيات للمفتشين الجمركيين في 2024/2025
أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن صرف مكافآت الضبطيات الجمركية للسنة المالية 2024/2025، والبالغة 164.823 ألف دينار،
لـ 338 موظفا من المفتشين والمدققين الجمركيين المستحقين، مشيرة إلى انه تم تحويل المبالغ إلى بنك الكويت المركزي تمهيدا لإيداعها في حسابات الموظفين بالبنوك المحلية، وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها في ضبط المخالفات الجمركية، وتطبيق القانون والتعليمات الجمركية بكل دقة ومهنية.
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