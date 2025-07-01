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رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار بلا انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان

رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار بلا انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان

2025-07-01 11:18:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 7 (كونا) -- شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الثلاثاء على أن الاستقرار المستدام في لبنان لن يتحقق من دون انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بالكامل ووقف انتهاكاته اليومية لسيادة البلاد.
جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفدا فرنسيا ضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو وعددا من المسؤولين والديبلوماسيين من وزارتي الخارجية والجيوش.
وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان لها أن سلام ثمن خلال اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به فرنسا في دعم لبنان داخل مجلس الأمن وخارجه داعيا الى استمرار الدعم الفرنسي ولاسيما في ما يتعلق بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) في شهر أغسطس المقبل.
وفي هذا الصدد جدد سلام التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 وحرصه على توفير البيئة الملائمة لعمل قوة اليونيفيل من خلال التنسيق مع الجيش اللبناني.
كما شدد على دور اليونيفيل في تثبيت الاستقرار في الجنوب ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية ضمن منطقة عمليات القوة الدولية.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وتعزيز الشراكة بين القوات الدولية والجيش اللبناني مشددين على ضرورة مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي لضمان نجاح عملية تجديد ولاية اليونيفيل بما يخدم المصلحة اللبنانية ويحفظ التوازنات القائمة في المنطقة. (النهاية)

ف ز / ه س ص


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