رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار بلا انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان

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رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار بلا انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 7 (كونا) -- شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الثلاثاء على أن الاستقرار المستدام في لبنان لن يتحقق من دون انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بالكامل ووقف انتهاكاته اليومية لسيادة البلاد.
جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفدا فرنسيا ضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو وعددا من المسؤولين والديبلوماسيين من وزارتي الخارجية والجيوش.
وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان لها أن سلام ثمن خلال اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به فرنسا في دعم لبنان داخل مجلس الأمن وخارجه داعيا الى استمرار الدعم الفرنسي ولاسيما في ما يتعلق بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) في شهر أغسطس المقبل.
وفي هذا الصدد جدد سلام التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 وحرصه على توفير البيئة الملائمة لعمل قوة اليونيفيل من خلال التنسيق مع الجيش اللبناني.
كما شدد على دور اليونيفيل في تثبيت الاستقرار في الجنوب ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية ضمن منطقة عمليات القوة الدولية.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وتعزيز الشراكة بين القوات الدولية والجيش اللبناني مشددين على ضرورة مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي لضمان نجاح عملية تجديد ولاية اليونيفيل بما يخدم المصلحة اللبنانية ويحفظ التوازنات القائمة في المنطقة. (النهاية)
ف ز / ه س ص
جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفدا فرنسيا ضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو وعددا من المسؤولين والديبلوماسيين من وزارتي الخارجية والجيوش.
وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان لها أن سلام ثمن خلال اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به فرنسا في دعم لبنان داخل مجلس الأمن وخارجه داعيا الى استمرار الدعم الفرنسي ولاسيما في ما يتعلق بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) في شهر أغسطس المقبل.
وفي هذا الصدد جدد سلام التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 وحرصه على توفير البيئة الملائمة لعمل قوة اليونيفيل من خلال التنسيق مع الجيش اللبناني.
كما شدد على دور اليونيفيل في تثبيت الاستقرار في الجنوب ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية ضمن منطقة عمليات القوة الدولية.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وتعزيز الشراكة بين القوات الدولية والجيش اللبناني مشددين على ضرورة مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي لضمان نجاح عملية تجديد ولاية اليونيفيل بما يخدم المصلحة اللبنانية ويحفظ التوازنات القائمة في المنطقة. (النهاية)
ف ز / ه س ص
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