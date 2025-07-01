(جي7) تؤكد دعمها لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران وتدعو لخفض التصعيد بالمنطقة

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(جي7) تؤكد دعمها لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران وتدعو لخفض التصعيد بالمنطقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 7 (كونا) -– أكدت مجموعة الدول الصناعية الكبرى (جي7) اليوم الثلاثاء دعمها لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران داعية طهران الى الامتناع عن استئناف أنشطة التخصيب غير المبررة.
وذكر بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية (جي7) في أعقاب اجتماعهم في لاهاي الأسبوع الماضي ونشرته الخارجية الأمريكية اليوم "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع نؤكد مجددا دعمنا لإيقاف إطلاق النار بين اسرائيل (الاحتلال) وإيران الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونحث جميع الأطراف على تجنب أي إجراءات من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وأشاد البيان بدور دولة قطر المهم في تسهيل التوصل لإيقاف إطلاق النار معربا في الوقت نفسه عن تضامنه الكامل مع قطر والعراق في أعقاب "الضربات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها وشركاؤها على أراضيهما".
وأكد مجددا أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية ودعا طهران إلى استئناف المفاوضات بما يفضي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في البيان "من أجل التوصل إلى حل مستدام وموثوق ندعو إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه السرعة وفقا لما تقتضيه التزاماتها بالضمانات وتزويد الوكالة بمعلومات قابلة للتحقق حول جميع المواد النووية في إيران بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول لمفتشي الوكالة".
كما شدد البيان المشترك على "مركزية" معاهدة حظر الانتشار النووي باعتبارها "حجر الزاوية" في نظام حظر الانتشار النووي العالمي مؤكدة ضرورة أن تظل إيران طرفا في المعاهدة وأن تنفذ التزاماتها بموجبها "تنفيذا كاملا". (النهاية)
أ م م / م م ج
وذكر بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية (جي7) في أعقاب اجتماعهم في لاهاي الأسبوع الماضي ونشرته الخارجية الأمريكية اليوم "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع نؤكد مجددا دعمنا لإيقاف إطلاق النار بين اسرائيل (الاحتلال) وإيران الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونحث جميع الأطراف على تجنب أي إجراءات من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وأشاد البيان بدور دولة قطر المهم في تسهيل التوصل لإيقاف إطلاق النار معربا في الوقت نفسه عن تضامنه الكامل مع قطر والعراق في أعقاب "الضربات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها وشركاؤها على أراضيهما".
وأكد مجددا أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية ودعا طهران إلى استئناف المفاوضات بما يفضي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في البيان "من أجل التوصل إلى حل مستدام وموثوق ندعو إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه السرعة وفقا لما تقتضيه التزاماتها بالضمانات وتزويد الوكالة بمعلومات قابلة للتحقق حول جميع المواد النووية في إيران بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول لمفتشي الوكالة".
كما شدد البيان المشترك على "مركزية" معاهدة حظر الانتشار النووي باعتبارها "حجر الزاوية" في نظام حظر الانتشار النووي العالمي مؤكدة ضرورة أن تظل إيران طرفا في المعاهدة وأن تنفذ التزاماتها بموجبها "تنفيذا كاملا". (النهاية)
أ م م / م م ج
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