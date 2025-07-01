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(جي7) تؤكد دعمها لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران وتدعو لخفض التصعيد بالمنطقة

(جي7) تؤكد دعمها لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران وتدعو لخفض التصعيد بالمنطقة

2025-07-01 11:18:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 7 (كونا) -– أكدت مجموعة الدول الصناعية الكبرى (جي7) اليوم الثلاثاء دعمها لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران داعية طهران الى الامتناع عن استئناف أنشطة التخصيب غير المبررة.
وذكر بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية (جي7) في أعقاب اجتماعهم في لاهاي الأسبوع الماضي ونشرته الخارجية الأمريكية اليوم "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع نؤكد مجددا دعمنا لإيقاف إطلاق النار بين اسرائيل (الاحتلال) وإيران الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونحث جميع الأطراف على تجنب أي إجراءات من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وأشاد البيان بدور دولة قطر المهم في تسهيل التوصل لإيقاف إطلاق النار معربا في الوقت نفسه عن تضامنه الكامل مع قطر والعراق في أعقاب "الضربات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها وشركاؤها على أراضيهما".
وأكد مجددا أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية ودعا طهران إلى استئناف المفاوضات بما يفضي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في البيان "من أجل التوصل إلى حل مستدام وموثوق ندعو إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه السرعة وفقا لما تقتضيه التزاماتها بالضمانات وتزويد الوكالة بمعلومات قابلة للتحقق حول جميع المواد النووية في إيران بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول لمفتشي الوكالة".
كما شدد البيان المشترك على "مركزية" معاهدة حظر الانتشار النووي باعتبارها "حجر الزاوية" في نظام حظر الانتشار النووي العالمي مؤكدة ضرورة أن تظل إيران طرفا في المعاهدة وأن تنفذ التزاماتها بموجبها "تنفيذا كاملا". (النهاية)

أ م م / م م ج


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